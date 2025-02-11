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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, ekrem imamoğlu
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, ekrem imamoğlu

CHP'de ön seçim tarihi netleşti: 23 Mart Pazar sandık başına gidilecek

13:50 11.02.2025 (güncellendi: 13:51 11.02.2025)
© AA / Harun ÖzalpCHP Genel Başkanı Özgür Özel
CHP Genel Başkanı Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2025
© AA / Harun Özalp
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Cumhuriyet Halk Partisi’nde cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılacak ön seçimin tarihi netleşti. CHP üyeleri, partinin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 23 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.
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