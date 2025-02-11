https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/chpde-on-secim-tarihi-netlesti-23-mart-pazar-sandik-basina-gidilecek-1093570286.html
CHP'de ön seçim tarihi netleşti: 23 Mart Pazar sandık başına gidilecek
CHP'de ön seçim tarihi netleşti: 23 Mart Pazar sandık başına gidilecek
Sputnik Türkiye
Cumhuriyet Halk Partisi’nde cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılacak ön seçimin tarihi netleşti. CHP üyeleri, partinin cumhurbaşkanı adayını belirlemek... 11.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-11T13:50+0300
2025-02-11T13:50+0300
2025-02-11T13:51+0300
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, ekrem imamoğlu
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, ekrem imamoğlu
CHP'de ön seçim tarihi netleşti: 23 Mart Pazar sandık başına gidilecek
13:50 11.02.2025 (güncellendi: 13:51 11.02.2025)
Ayrıntılar geliyor
Cumhuriyet Halk Partisi’nde cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılacak ön seçimin tarihi netleşti. CHP üyeleri, partinin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 23 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.