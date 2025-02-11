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Devlet Bahçeli'den Özgür Özel'e teşekkür telefonu: Grup toplantısındaki sözleri nedeniyle aradı
Devlet Bahçeli'den Özgür Özel'e teşekkür telefonu: Grup toplantısındaki sözleri nedeniyle aradı
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün partisinin grup toplantısında, kalp kapakçığı ameliyatı olan MHP lideri Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerinde... 11.02.2025, Sputnik Türkiye
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'i telefonla arayarak geçmiş olsun dilekleri için teşekkür etti.Bahçeli ameliyat olmuştuCHP lideri Özel, partisinin bugünkü grup toplantısında kalp kapağı ameliyatı olan MHP lideri Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini iletmişti.Bahçeli-Özel görüşmesiCHP'den yapılan açıklamaya göre grup toplantısının ardından Özel'i arayan Bahçeli, CHP liderine kendisi hakkındaki açıklamaları dolayısıyla teşekkürlerini iletti.Özel de Bahçeli’ye bir kez daha geçmiş olsun dileğinde bulunarak kısa zamanda sağlığına kavuşup çalışmalarına başlamasını temenni etti.
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Devlet Bahçeli'den Özgür Özel'e teşekkür telefonu: Grup toplantısındaki sözleri nedeniyle aradı

15:56 11.02.2025 (güncellendi: 16:05 11.02.2025)
Devlet Bahçeli
Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2025
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Ayrıntılar geliyor
CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün partisinin grup toplantısında, kalp kapakçığı ameliyatı olan MHP lideri Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerinde bulunmuştu. Bahçeli, Özel'i arayarak teşekkür etti.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'i telefonla arayarak geçmiş olsun dilekleri için teşekkür etti.

Bahçeli ameliyat olmuştu

CHP lideri Özel, partisinin bugünkü grup toplantısında kalp kapağı ameliyatı olan MHP lideri Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini iletmişti.

Bahçeli-Özel görüşmesi

CHP'den yapılan açıklamaya göre grup toplantısının ardından Özel'i arayan Bahçeli, CHP liderine kendisi hakkındaki açıklamaları dolayısıyla teşekkürlerini iletti.
Özel de Bahçeli’ye bir kez daha geçmiş olsun dileğinde bulunarak kısa zamanda sağlığına kavuşup çalışmalarına başlamasını temenni etti.
Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2025
POLİTİKA
MHP Lideri Bahçeli sağlık durumuna dair açıklama yaptı
9 Şubat, 13:58
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