https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/devlet-bahceliden-ozgur-ozele-tesekkur-telefon-grup-toplantisindaki-sozleri-nedeniyle-aradi-1093576323.html

Devlet Bahçeli'den Özgür Özel'e teşekkür telefonu: Grup toplantısındaki sözleri nedeniyle aradı

Devlet Bahçeli'den Özgür Özel'e teşekkür telefonu: Grup toplantısındaki sözleri nedeniyle aradı

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün partisinin grup toplantısında, kalp kapakçığı ameliyatı olan MHP lideri Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerinde... 11.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-11T15:56+0300

2025-02-11T15:56+0300

2025-02-11T16:05+0300

politika

özgür özel

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'i telefonla arayarak geçmiş olsun dilekleri için teşekkür etti.Bahçeli ameliyat olmuştuCHP lideri Özel, partisinin bugünkü grup toplantısında kalp kapağı ameliyatı olan MHP lideri Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini iletmişti.Bahçeli-Özel görüşmesiCHP'den yapılan açıklamaya göre grup toplantısının ardından Özel'i arayan Bahçeli, CHP liderine kendisi hakkındaki açıklamaları dolayısıyla teşekkürlerini iletti.Özel de Bahçeli’ye bir kez daha geçmiş olsun dileğinde bulunarak kısa zamanda sağlığına kavuşup çalışmalarına başlamasını temenni etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250209/mhp-lideri-bahceli-saglik-durumuna-dair-aciklama-yapti-1093506120.html

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