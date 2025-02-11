İmamoğlu'ndan belediye gözaltılarına tepki: 'Cumhurbaşkanlığı makamı kimseye babasından miras değil'
11:09 11.02.2025 (güncellendi: 11:16 11.02.2025)
İmamoğlu
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcılarının gözaltına alınmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. İmamoğlu "Cumhurbaşkanlığı makamı kimseye babasından miras değil. Sandık gelecek. 1 kişi gidecek, her şey değişecek" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyelere yönelik terör soruşturmasını sosyal medya hesabından eleştirdi.
'Aniden terörist ilan ediliyor'
İmamoğlu "İstanbul’daki bazı CHP ilçe belediyelerimize bu sabah yine şafak operasyonu düzenlendi. 2 belediye başkan yardımcımız ve 7 ilçe meclis üyemiz gözaltına alındı. Seçimlere kadar rutin işlerini yapan, normal hayatlarına devam eden bu insanlar, seçimlerden sonra her nedense aniden ‘terörist’ ilan ediliyor. Tıpkı 65 yaşında ‘terörist’ ilan edilen Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer gibi" dedi ve seçim vurgusu yaptı:
"31 Mart seçimlerinde AK Parti’den 12 ilçe belediyesi kazanan, İstanbul’da 26 ilçe belediye başkanlığı kazanan, Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde rakibine 1 milyon oy fark atan partimizin başarısını sindireceksiniz. Öyle ya da böyle sindireceksiniz. Siyasal depresyonlarınıza, yargıyı alet ederek, çeşitli kılıflara sarılan siyasi operasyonlarınızla bu milletin gözünü boyamanıza dün de izin vermedik bugün de vermeyeceğiz. İktidar koltuğu da, Cumhurbaşkanlığı makamı da kimseye babasından miras değil. Kimsenin tapulu malı da değil. Sadece milletin malı. "
'Erken seçim istiyoruz'
İmamoğlu erken seçim isteğini de bir kez daha dile getirdi:
"Kendisini millet iradesinin üzerinde gören, kendisini milletin efendisi zanneden 1 kişinin kaprislerine memleketi alet etmenin faturasını ödüyoruz." Hayat pahalılığı ile ödüyoruz Geçim sıkıntısıyla ödüyoruz Sosyal çürümeyle ödüyoruz. Siyasal çürümeyle ödüyoruz İşte bu çürümüş düzenin çürük elmalarını temizlemek, Türkiye’mizi hak ettiği demokrasi ve refaha ulaştırmak için yola çıktık, erken seçim istiyoruz. O sandık erkenden gelecek. Sandık millet isteyince gelir, siz isteyince değil. Sandık gelecek. 1 kişi gidecek, her şey değişecek"