https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/imamoglundan-belediye-gozaltilarina-tepki-cumhurbaskanligi-makami-kimseye-babasindan-miras-degil-1093561811.html

İmamoğlu'ndan belediye gözaltılarına tepki: 'Cumhurbaşkanlığı makamı kimseye babasından miras değil'

İmamoğlu'ndan belediye gözaltılarına tepki: 'Cumhurbaşkanlığı makamı kimseye babasından miras değil'

Sputnik Türkiye

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcılarının gözaltına alınmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. İmamoğlu... 11.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-11T11:09+0300

2025-02-11T11:09+0300

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politika

belediye

ekrem imamoğlu

ataşehir

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyelere yönelik terör soruşturmasını sosyal medya hesabından eleştirdi.'Aniden terörist ilan ediliyor'İmamoğlu "İstanbul’daki bazı CHP ilçe belediyelerimize bu sabah yine şafak operasyonu düzenlendi. 2 belediye başkan yardımcımız ve 7 ilçe meclis üyemiz gözaltına alındı. Seçimlere kadar rutin işlerini yapan, normal hayatlarına devam eden bu insanlar, seçimlerden sonra her nedense aniden ‘terörist’ ilan ediliyor. Tıpkı 65 yaşında ‘terörist’ ilan edilen Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer gibi" dedi ve seçim vurgusu yaptı:'Erken seçim istiyoruz'İmamoğlu erken seçim isteğini de bir kez daha dile getirdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/istanbulda-chpli-belediyelere-teror-sorusturmasi-cok-sayida-gozalti-var-1093555473.html

ataşehir

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