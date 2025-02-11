https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/bu-kisin-en-parlak-ve-buyuleyici-gokyuzu-olayi-yasanacak-kar-ayi-dolunayi-ne-zaman-ve-nasil-izlenir-1093559309.html

Bu kışın en parlak ve büyüleyici gökyüzü olayı yaşanacak: 'Kar Ayı Dolunayı' ne zaman ve nasıl izlenir?

Bu kışın en parlak ve büyüleyici gökyüzü olayı yaşanacak: 'Kar Ayı Dolunayı' ne zaman ve nasıl izlenir?

Sputnik Türkiye

2025 yılının Şubat dolunayı, "Kar Ayı" olarak adlandırılıyor ve 12 Şubat 2025 Çarşamba günü gerçekleşecek. Gökyüzü olaylarına ilgi duyanlar, bu dolunayın Aslan... 11.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-11T10:13+0300

2025-02-11T10:13+0300

2025-02-11T10:13+0300

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Şubat ayındaki dolunay, Kuzey Yarımküre’deki yoğun kar yağışlarına atfen "Kar Ayı" olarak adlandırılıyor. 12 Şubat 2025 tarihinde yaşanacak olan bu dolunay, Aslan burcunda gerçekleşecek ve duygusal, kişisel alanlarda güçlü etkiler bırakacak.Dolunay ritüelleri nasıl yapılır?Dolunay enerjisinden faydalanmak ve dileklerinizi gerçekleştirmek için bazı basit ama etkili ritüeller yapabilirsiniz:Kar Ayı gökyüzü meraklılarını heyecanlandırıyor12 Şubat’ta yaşanacak olan dolunay, aynı zamanda gökyüzü olaylarına meraklı olanların dikkatini çekiyor. Bu özel dolunayda gökyüzü açık olduğu takdirde, ayın parlak ve etkileyici görüntüsü gözlemlenebilecek. Bu, hem spiritüel ritüeller hem de fotoğrafçılık için harika bir fırsat sunuyor.Kar Ayı nedir?Kar Ayı, Şubat ayında meydana gelen dolunayın geleneksel adıdır. Kuzey Yarımküre’de kışın en sert geçtiği dönemde ortaya çıkan bu dolunay, eski kabileler ve kültürler tarafından yoğun kar yağışlarıyla ilişkilendirilmiştir. Bu dönemde gökyüzünde parlak ve etkileyici bir manzara sunan Kar Ayı, fotoğrafçılar ve doğa severler için de eşsiz bir fırsat sunuyor.2025’te kar Ayı ne zaman i̇zlenebilecek?2025 yılında Kar Ayı dolunayı, 12 Şubat 2025 tarihinde gerçekleşecek. Ayın tam dolunay evresine ulaştığı bu tarih, bulunduğunuz zaman dilimine göre bir gün önce veya sonra da görülebilir. Bu nedenle, kesin saat bilgisi için NASA veya güvenilir astronomi takvimlerini takip etmek önemlidir.Kar Ayı’nı i̇zlemek i̇çin i̇puçları

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/santorini-depremleri-sonrasi-afaddan-kritik-hamle-bodruma-siren-sistemi-kuruldu-1093556925.html

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