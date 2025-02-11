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Santorini depremleri sonrası AFAD’dan kritik hamle: Bodrum’a siren sistemi kuruldu
Santorini depremleri sonrası AFAD’dan kritik hamle: Bodrum’a siren sistemi kuruldu
Sputnik Türkiye
Ege Denizi’ndeki depremlerin ardından AFAD, Muğla’nın Bodrum ilçesinde tsunami riskine karşı erken uyarı sistemi kurdu. Santorini Adası açıklarında süren... 11.02.2025, Sputnik Türkiye
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Ege Denizi’nde, özellikle Santorini Adası açıklarında meydana gelen art arda depremler, bölgedeki tsunami riskini gündeme taşıdı. Muğla Valiliği’nin talimatıyla harekete geçen AFAD ekipleri, Bodrum’da detaylı bir inceleme yaparak erken uyarı sistemi kurulmasını kararlaştırdı.Turgutreis Meydanı’na erken uyarı sistemi kurulduAFAD, tsunami riskine karşı Bodrum’un Turgutreis Meydanı’na erken uyarı sistemi yerleştirdi. Sistem, Santorini açıklarında meydana gelebilecek büyük bir depremde uydudan anlık veri alarak sirenleri devreye sokacak.Yaklaşık 2 kilometrelik alanda duyulacak sirenler, vatandaşların hızla güvenli bölgelere tahliye edilmesini sağlayacak. Yetkililer, sistemin etkili bir şekilde çalıştığını ve vatandaşların siren uyarılarına duyarlı olması gerektiğini vurguladı.Diğer kritik bölgelere de kurulacakMuğla Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, tsunami riskine karşı önlemler genişletilecek. Erken uyarı sistemi, Ege ve Akdeniz kıyılarındaki diğer riskli bölgelere de kurulacak. Yetkililer, bu sistemlerin can kaybını önlemede hayati önem taşıdığını belirtti.AFAD’dan çağrıAFAD yetkilileri, tsunami riskine karşı vatandaşların bilinçli olması gerektiğini ve sirenlerin çaldığı durumlarda hızla güvenli alanlara yönelmenin önemini vurguladı. “Erken uyarı sistemi, depremin ardından tsunami oluşumuna karşı kritik bir adım. Vatandaşlarımızın uyarılara dikkat etmesi gerekiyor,” açıklamasını yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/egedeki-depremler-korkutuyor-pes-pese-5-ustunde-depremler-meydana-geldi-1093551983.html
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bodrum tsunami erken uyarı sistemi, ege denizi depremleri tsunami riski, santorini adası açıklarında depremler, turgutreis meydanı siren sistemi, afad tsunami erken uyarı sistemi, muğla valiliği tsunami önlemleri, bodrum’da tsunami sirenleri, tsunami riskine karşı alınan önlemler, santorini depremleri bodrum’u etkiler mi, tsunami erken uyarı sistemi nasıl çalışır, ege kıyılarında tsunami tehlikesi, bodrum turgutreis tsunami tahliye planı

Santorini depremleri sonrası AFAD’dan kritik hamle: Bodrum’a siren sistemi kuruldu

09:26 11.02.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturSantorini depremleri sonrası AFAD’dan kritik hamle: Bodrum’a siren sistemi kuruldu
Santorini depremleri sonrası AFAD’dan kritik hamle: Bodrum’a siren sistemi kuruldu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Ege Denizi’ndeki depremlerin ardından AFAD, Muğla’nın Bodrum ilçesinde tsunami riskine karşı erken uyarı sistemi kurdu. Santorini Adası açıklarında süren sarsıntılar nedeniyle Turgutreis Meydanı’na yerleştirilen sirenler, büyük bir deprem durumunda bölge sakinlerini hızla güvenli bölgelere yönlendirecek.
Ege Denizi’nde, özellikle Santorini Adası açıklarında meydana gelen art arda depremler, bölgedeki tsunami riskini gündeme taşıdı. Muğla Valiliği’nin talimatıyla harekete geçen AFAD ekipleri, Bodrum’da detaylı bir inceleme yaparak erken uyarı sistemi kurulmasını kararlaştırdı.

Turgutreis Meydanı’na erken uyarı sistemi kuruldu

AFAD, tsunami riskine karşı Bodrum’un Turgutreis Meydanı’na erken uyarı sistemi yerleştirdi. Sistem, Santorini açıklarında meydana gelebilecek büyük bir depremde uydudan anlık veri alarak sirenleri devreye sokacak.
Yaklaşık 2 kilometrelik alanda duyulacak sirenler, vatandaşların hızla güvenli bölgelere tahliye edilmesini sağlayacak. Yetkililer, sistemin etkili bir şekilde çalıştığını ve vatandaşların siren uyarılarına duyarlı olması gerektiğini vurguladı.

Diğer kritik bölgelere de kurulacak

Muğla Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, tsunami riskine karşı önlemler genişletilecek. Erken uyarı sistemi, Ege ve Akdeniz kıyılarındaki diğer riskli bölgelere de kurulacak. Yetkililer, bu sistemlerin can kaybını önlemede hayati önem taşıdığını belirtti.

AFAD’dan çağrı

AFAD yetkilileri, tsunami riskine karşı vatandaşların bilinçli olması gerektiğini ve sirenlerin çaldığı durumlarda hızla güvenli alanlara yönelmenin önemini vurguladı. “Erken uyarı sistemi, depremin ardından tsunami oluşumuna karşı kritik bir adım. Vatandaşlarımızın uyarılara dikkat etmesi gerekiyor,” açıklamasını yaptı.
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2025
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Ege'deki depremler korkutuyor: Peş peşe 5 üstünde depremler meydana geldi
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