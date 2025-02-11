https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/santorini-depremleri-sonrasi-afaddan-kritik-hamle-bodruma-siren-sistemi-kuruldu-1093556925.html
Santorini depremleri sonrası AFAD’dan kritik hamle: Bodrum’a siren sistemi kuruldu
Santorini depremleri sonrası AFAD’dan kritik hamle: Bodrum’a siren sistemi kuruldu
Sputnik Türkiye
Ege Denizi’ndeki depremlerin ardından AFAD, Muğla’nın Bodrum ilçesinde tsunami riskine karşı erken uyarı sistemi kurdu. Santorini Adası açıklarında süren... 11.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-11T09:26+0300
2025-02-11T09:26+0300
2025-02-11T09:26+0300
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ege denizi
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Ege Denizi’nde, özellikle Santorini Adası açıklarında meydana gelen art arda depremler, bölgedeki tsunami riskini gündeme taşıdı. Muğla Valiliği’nin talimatıyla harekete geçen AFAD ekipleri, Bodrum’da detaylı bir inceleme yaparak erken uyarı sistemi kurulmasını kararlaştırdı.Turgutreis Meydanı’na erken uyarı sistemi kurulduAFAD, tsunami riskine karşı Bodrum’un Turgutreis Meydanı’na erken uyarı sistemi yerleştirdi. Sistem, Santorini açıklarında meydana gelebilecek büyük bir depremde uydudan anlık veri alarak sirenleri devreye sokacak.Yaklaşık 2 kilometrelik alanda duyulacak sirenler, vatandaşların hızla güvenli bölgelere tahliye edilmesini sağlayacak. Yetkililer, sistemin etkili bir şekilde çalıştığını ve vatandaşların siren uyarılarına duyarlı olması gerektiğini vurguladı.Diğer kritik bölgelere de kurulacakMuğla Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, tsunami riskine karşı önlemler genişletilecek. Erken uyarı sistemi, Ege ve Akdeniz kıyılarındaki diğer riskli bölgelere de kurulacak. Yetkililer, bu sistemlerin can kaybını önlemede hayati önem taşıdığını belirtti.AFAD’dan çağrıAFAD yetkilileri, tsunami riskine karşı vatandaşların bilinçli olması gerektiğini ve sirenlerin çaldığı durumlarda hızla güvenli alanlara yönelmenin önemini vurguladı. “Erken uyarı sistemi, depremin ardından tsunami oluşumuna karşı kritik bir adım. Vatandaşlarımızın uyarılara dikkat etmesi gerekiyor,” açıklamasını yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/egedeki-depremler-korkutuyor-pes-pese-5-ustunde-depremler-meydana-geldi-1093551983.html
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Santorini depremleri sonrası AFAD’dan kritik hamle: Bodrum’a siren sistemi kuruldu
Ege Denizi’ndeki depremlerin ardından AFAD, Muğla’nın Bodrum ilçesinde tsunami riskine karşı erken uyarı sistemi kurdu. Santorini Adası açıklarında süren sarsıntılar nedeniyle Turgutreis Meydanı’na yerleştirilen sirenler, büyük bir deprem durumunda bölge sakinlerini hızla güvenli bölgelere yönlendirecek.
Ege Denizi’nde, özellikle Santorini Adası açıklarında meydana gelen art arda depremler, bölgedeki tsunami riskini gündeme taşıdı. Muğla Valiliği’nin talimatıyla harekete geçen AFAD ekipleri, Bodrum’da detaylı bir inceleme yaparak erken uyarı sistemi kurulmasını kararlaştırdı.
Turgutreis Meydanı’na erken uyarı sistemi kuruldu
AFAD, tsunami riskine karşı Bodrum’un Turgutreis Meydanı’na erken uyarı sistemi yerleştirdi. Sistem, Santorini açıklarında meydana gelebilecek büyük bir depremde uydudan anlık veri alarak sirenleri devreye sokacak.
Yaklaşık 2 kilometrelik alanda duyulacak sirenler, vatandaşların hızla güvenli bölgelere tahliye edilmesini sağlayacak. Yetkililer, sistemin etkili bir şekilde çalıştığını ve vatandaşların siren uyarılarına duyarlı olması gerektiğini vurguladı.
Diğer kritik bölgelere de kurulacak
Muğla Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, tsunami riskine karşı önlemler genişletilecek. Erken uyarı sistemi, Ege ve Akdeniz kıyılarındaki diğer riskli bölgelere de kurulacak. Yetkililer, bu sistemlerin can kaybını önlemede hayati önem taşıdığını belirtti.
AFAD yetkilileri, tsunami riskine karşı vatandaşların bilinçli olması gerektiğini ve sirenlerin çaldığı durumlarda hızla güvenli alanlara yönelmenin önemini vurguladı. “Erken uyarı sistemi, depremin ardından tsunami oluşumuna karşı kritik bir adım. Vatandaşlarımızın uyarılara dikkat etmesi gerekiyor,” açıklamasını yaptı.