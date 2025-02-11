https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/santorini-depremleri-sonrasi-afaddan-kritik-hamle-bodruma-siren-sistemi-kuruldu-1093556925.html

Santorini depremleri sonrası AFAD’dan kritik hamle: Bodrum’a siren sistemi kuruldu

Santorini depremleri sonrası AFAD’dan kritik hamle: Bodrum’a siren sistemi kuruldu

Sputnik Türkiye

Ege Denizi’ndeki depremlerin ardından AFAD, Muğla’nın Bodrum ilçesinde tsunami riskine karşı erken uyarı sistemi kurdu. Santorini Adası açıklarında süren... 11.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-11T09:26+0300

2025-02-11T09:26+0300

2025-02-11T09:26+0300

son depremler

ege denizi

santorini adası

bodrum

muğla valiliği

afad

deprem

deprem

tsunami

kandilli

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Ege Denizi’nde, özellikle Santorini Adası açıklarında meydana gelen art arda depremler, bölgedeki tsunami riskini gündeme taşıdı. Muğla Valiliği’nin talimatıyla harekete geçen AFAD ekipleri, Bodrum’da detaylı bir inceleme yaparak erken uyarı sistemi kurulmasını kararlaştırdı.Turgutreis Meydanı’na erken uyarı sistemi kurulduAFAD, tsunami riskine karşı Bodrum’un Turgutreis Meydanı’na erken uyarı sistemi yerleştirdi. Sistem, Santorini açıklarında meydana gelebilecek büyük bir depremde uydudan anlık veri alarak sirenleri devreye sokacak.Yaklaşık 2 kilometrelik alanda duyulacak sirenler, vatandaşların hızla güvenli bölgelere tahliye edilmesini sağlayacak. Yetkililer, sistemin etkili bir şekilde çalıştığını ve vatandaşların siren uyarılarına duyarlı olması gerektiğini vurguladı.Diğer kritik bölgelere de kurulacakMuğla Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, tsunami riskine karşı önlemler genişletilecek. Erken uyarı sistemi, Ege ve Akdeniz kıyılarındaki diğer riskli bölgelere de kurulacak. Yetkililer, bu sistemlerin can kaybını önlemede hayati önem taşıdığını belirtti.AFAD’dan çağrıAFAD yetkilileri, tsunami riskine karşı vatandaşların bilinçli olması gerektiğini ve sirenlerin çaldığı durumlarda hızla güvenli alanlara yönelmenin önemini vurguladı. “Erken uyarı sistemi, depremin ardından tsunami oluşumuna karşı kritik bir adım. Vatandaşlarımızın uyarılara dikkat etmesi gerekiyor,” açıklamasını yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/egedeki-depremler-korkutuyor-pes-pese-5-ustunde-depremler-meydana-geldi-1093551983.html

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