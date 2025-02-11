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2025 otomobil piyasası karıştı, sıfır araçta büyük indirimler: İkinci el fiyatları sıfırı solladı
2025 otomobil piyasası karıştı, sıfır araçta büyük indirimler: İkinci el fiyatları sıfırı solladı
Sputnik Türkiye
Bayilerin yaptığı sıfır araç kampanyaları piyasada dengeleri değiştirdi. Liste fiyatlarındaki indirimler ikinci el araçların sıfır fiyatlarını aşmasına neden... 11.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-11T07:39+0300
2025-02-11T07:39+0300
ekonomi
tl
ticaret bakanlığı
araç
otomobil
ikinci el otomobil
araba
ikinci el araba satıcısı
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Otomobil bayileri, ellerindeki 2024 model stokları eritmek için yeni yılın başında liste fiyatlarının çok altında kampanyalar düzenlemeye başladı. Bu durum sıfır araç fiyatlarının düşmesine, ancak ikinci el piyasasında fiyatların sıfır araçların önüne geçmesine neden oldu.Örneğin, bayilerde 1 milyon 480 bin TL’ye satılan Opel Astra GS, ikinci el ilan platformlarında 1 milyon 730 bin TL’ye kadar alıcı buluyor. Benzer şekilde Opel Corsa GS’nin en üst donanımı bayide 1 milyon 270 bin TL iken, ikinci el piyasasında 1.3-1.4 milyon TL aralığında satılıyor.Ticaret Bakanlığı’ndan düzenlemeler devreye girmiştiGeçmişte, ikinci el araç fiyatlarının sıfır fiyatları aşmasını engellemek amacıyla Ticaret Bakanlığı bazı düzenlemeler yapmıştı. Ancak liste fiyatlarındaki indirimler, bu dengenin yeniden bozulmasına neden oldu. Yetkililer, bu gibi durumlarda piyasa disiplinini korumak adına caydırıcı tedbirlerin uygulandığını vurguluyor.Kişiler ne yapmalı?İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, sıfır araç almak isteyen vatandaşların dikkat etmesi gerekenleri şöyle sıralıyor:Fiyat makası kapanacak mı?Ertemel, sıfır ve ikinci el araç fiyatları arasındaki farkın birkaç münferit ilanla açıklanamayacağını belirtti. “2025 üretimi araçların piyasaya çıkmasıyla fiyat makası yeniden kapanacak” diyen Ertemel, piyasa dengelerini bozacak bir durum olmadığını ifade etti.2025 model araçlarda artış oranı ne kadar?2025 üretimli araçların fiyatlarının, 2024 modellerine kıyasla yüzde 4-5 oranında daha pahalı olduğu belirtiliyor. Markalar, yüksek faiz ortamına rağmen satışların etkilenmemesi için fiyatları cazip tutmaya çalışıyor. Ancak sıfır fiyatlarındaki değişikliklerin, ikinci el araç fiyatlarını da paralel olarak etkileyebileceği belirtiliyor.Kafalar karıştıBayilerdeki fiyat indirimleri tüketiciyi cazip kampanyalara yönlendirirken, ikinci el piyasasında daha yüksek fiyatlarla karşılaşmak kafa karışıklığı yaratıyor. Yetkililer, sıfır fiyatların sabit tutulmasıyla bu durumun kısa süre içinde düzeleceğini öngörüyor.
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sıfır araç kampanyaları 2025, ikinci el sıfır fiyatını geçti, opel astra gs fiyat farkı, ikinci el araç fiyatları neden yüksek, sıfır araç indirim kampanyaları, ticaret bakanlığı araç fiyat düzenlemesi, 2025 model araç fiyatları, sıfır ve ikinci el fiyat farkı, araç bayilerinde fiyat indirimleri, sıfır araç stok eritme kampanyası, ikinci el fiyatları sıfırdan pahalı, 2025 sıfır araç fiyatları ne kadar
sıfır araç kampanyaları 2025, ikinci el sıfır fiyatını geçti, opel astra gs fiyat farkı, ikinci el araç fiyatları neden yüksek, sıfır araç indirim kampanyaları, ticaret bakanlığı araç fiyat düzenlemesi, 2025 model araç fiyatları, sıfır ve ikinci el fiyat farkı, araç bayilerinde fiyat indirimleri, sıfır araç stok eritme kampanyası, ikinci el fiyatları sıfırdan pahalı, 2025 sıfır araç fiyatları ne kadar

2025 otomobil piyasası karıştı, sıfır araçta büyük indirimler: İkinci el fiyatları sıfırı solladı

07:39 11.02.2025
© AAAraç satışı
Araç satışı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2025
© AA
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Bayilerin yaptığı sıfır araç kampanyaları piyasada dengeleri değiştirdi. Liste fiyatlarındaki indirimler ikinci el araçların sıfır fiyatlarını aşmasına neden oldu. Bazı ilanlarda fark 250 bin TL’yi bulurken, vatandaşın kafası karıştı. Peki bu durumun nedeni ne? Sıfır ve ikinci el otomobil alırken nelere dikkat edilmeli?
Otomobil bayileri, ellerindeki 2024 model stokları eritmek için yeni yılın başında liste fiyatlarının çok altında kampanyalar düzenlemeye başladı. Bu durum sıfır araç fiyatlarının düşmesine, ancak ikinci el piyasasında fiyatların sıfır araçların önüne geçmesine neden oldu.
Örneğin, bayilerde 1 milyon 480 bin TL’ye satılan Opel Astra GS, ikinci el ilan platformlarında 1 milyon 730 bin TL’ye kadar alıcı buluyor. Benzer şekilde Opel Corsa GS’nin en üst donanımı bayide 1 milyon 270 bin TL iken, ikinci el piyasasında 1.3-1.4 milyon TL aralığında satılıyor.
Trafik polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2025
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Ticaret Bakanlığı’ndan düzenlemeler devreye girmişti

Geçmişte, ikinci el araç fiyatlarının sıfır fiyatları aşmasını engellemek amacıyla Ticaret Bakanlığı bazı düzenlemeler yapmıştı. Ancak liste fiyatlarındaki indirimler, bu dengenin yeniden bozulmasına neden oldu. Yetkililer, bu gibi durumlarda piyasa disiplinini korumak adına caydırıcı tedbirlerin uygulandığını vurguluyor.

Kişiler ne yapmalı?

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, sıfır araç almak isteyen vatandaşların dikkat etmesi gerekenleri şöyle sıralıyor:
Farklı bayilerle irtibat kurun: Aynı marka için farklı bayilerle iletişim kurarak en doğru fiyatı öğrenin.
Pazarlık yapın: Bayiler, yetki ve imkanları doğrultusunda ek indirim sağlayabilir.
Fırsat kampanyalarını takip edin: Özellikle yıl sonu ve yeni yıl başında yapılan kampanyalar büyük avantajlar sunuyor.

Fiyat makası kapanacak mı?

Ertemel, sıfır ve ikinci el araç fiyatları arasındaki farkın birkaç münferit ilanla açıklanamayacağını belirtti. “2025 üretimi araçların piyasaya çıkmasıyla fiyat makası yeniden kapanacak” diyen Ertemel, piyasa dengelerini bozacak bir durum olmadığını ifade etti.

2025 model araçlarda artış oranı ne kadar?

2025 üretimli araçların fiyatlarının, 2024 modellerine kıyasla yüzde 4-5 oranında daha pahalı olduğu belirtiliyor. Markalar, yüksek faiz ortamına rağmen satışların etkilenmemesi için fiyatları cazip tutmaya çalışıyor. Ancak sıfır fiyatlarındaki değişikliklerin, ikinci el araç fiyatlarını da paralel olarak etkileyebileceği belirtiliyor.

Kafalar karıştı

Bayilerdeki fiyat indirimleri tüketiciyi cazip kampanyalara yönlendirirken, ikinci el piyasasında daha yüksek fiyatlarla karşılaşmak kafa karışıklığı yaratıyor. Yetkililer, sıfır fiyatların sabit tutulmasıyla bu durumun kısa süre içinde düzeleceğini öngörüyor.
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