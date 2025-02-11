https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/2025-otomobil-piyasasi-karisti-sifir-aracta-buyuk-indirimler-ikinci-el-fiyatlari-sifiri-solladi-1093554549.html

2025 otomobil piyasası karıştı, sıfır araçta büyük indirimler: İkinci el fiyatları sıfırı solladı

2025 otomobil piyasası karıştı, sıfır araçta büyük indirimler: İkinci el fiyatları sıfırı solladı

Sputnik Türkiye

Bayilerin yaptığı sıfır araç kampanyaları piyasada dengeleri değiştirdi. Liste fiyatlarındaki indirimler ikinci el araçların sıfır fiyatlarını aşmasına neden... 11.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-11T07:39+0300

2025-02-11T07:39+0300

2025-02-11T07:39+0300

ekonomi

tl

ticaret bakanlığı

araç

otomobil

ikinci el otomobil

araba

ikinci el araba satıcısı

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Otomobil bayileri, ellerindeki 2024 model stokları eritmek için yeni yılın başında liste fiyatlarının çok altında kampanyalar düzenlemeye başladı. Bu durum sıfır araç fiyatlarının düşmesine, ancak ikinci el piyasasında fiyatların sıfır araçların önüne geçmesine neden oldu.Örneğin, bayilerde 1 milyon 480 bin TL’ye satılan Opel Astra GS, ikinci el ilan platformlarında 1 milyon 730 bin TL’ye kadar alıcı buluyor. Benzer şekilde Opel Corsa GS’nin en üst donanımı bayide 1 milyon 270 bin TL iken, ikinci el piyasasında 1.3-1.4 milyon TL aralığında satılıyor.Ticaret Bakanlığı’ndan düzenlemeler devreye girmiştiGeçmişte, ikinci el araç fiyatlarının sıfır fiyatları aşmasını engellemek amacıyla Ticaret Bakanlığı bazı düzenlemeler yapmıştı. Ancak liste fiyatlarındaki indirimler, bu dengenin yeniden bozulmasına neden oldu. Yetkililer, bu gibi durumlarda piyasa disiplinini korumak adına caydırıcı tedbirlerin uygulandığını vurguluyor.Kişiler ne yapmalı?İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, sıfır araç almak isteyen vatandaşların dikkat etmesi gerekenleri şöyle sıralıyor:Fiyat makası kapanacak mı?Ertemel, sıfır ve ikinci el araç fiyatları arasındaki farkın birkaç münferit ilanla açıklanamayacağını belirtti. “2025 üretimi araçların piyasaya çıkmasıyla fiyat makası yeniden kapanacak” diyen Ertemel, piyasa dengelerini bozacak bir durum olmadığını ifade etti.2025 model araçlarda artış oranı ne kadar?2025 üretimli araçların fiyatlarının, 2024 modellerine kıyasla yüzde 4-5 oranında daha pahalı olduğu belirtiliyor. Markalar, yüksek faiz ortamına rağmen satışların etkilenmemesi için fiyatları cazip tutmaya çalışıyor. Ancak sıfır fiyatlarındaki değişikliklerin, ikinci el araç fiyatlarını da paralel olarak etkileyebileceği belirtiliyor.Kafalar karıştıBayilerdeki fiyat indirimleri tüketiciyi cazip kampanyalara yönlendirirken, ikinci el piyasasında daha yüksek fiyatlarla karşılaşmak kafa karışıklığı yaratıyor. Yetkililer, sıfır fiyatların sabit tutulmasıyla bu durumun kısa süre içinde düzeleceğini öngörüyor.

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