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Beşiktaş’tan büyük hamle: CIES raporunda yer alan Kolombiyalı Elan Ricardo kadroda
Beşiktaş’tan büyük hamle: CIES raporunda yer alan Kolombiyalı Elan Ricardo kadroda
Sputnik Türkiye
Ezeli rakiplerinin maliyetli ve kariyerli yıldız transferlerine yöneldiği bir dönemde Beşiktaş, geleceğe yatırım stratejisiyle dikkat çekiyor. Kolombiyalı Elan... 11.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-11T07:24+0300
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Beşiktaş’ın yeni transferi Elan Ricardo, siyah-beyazlı formayı giyen 3. Kolombiyalı futbolcu olacak. Daha önce Oscar Cordoba ve Pedro Franco, Beşiktaş’ta görev yapmış ve taraftarların sevgilisi haline gelmişti. Ricardo, bu isimlerin ardından büyük bir beklentiyle takıma katılıyor.2 milyon euro bonservis, 4.5 yıllık kontratBeşiktaş, Kolombiya Ligi ekiplerinden La Equidad’da forma giyen 20 yaşındaki Elan Ricardo için kulübüyle 2 milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 10 pay karşılığında anlaşma sağladı. Siyah-beyazlı ekip, genç futbolcuyla 4.5 yıllık bir sözleşme imzalayacak.Elan Ricardo’nun bu sezonun kalan kısmında 300 bin dolar, önümüzdeki sezondan itibaren ise yıllık 600 bin dolar maaş alacağı açıklandı. Ricardo, sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalamak için bugün İstanbul’a geliyor.Gelecek vaat eden orta saha1 Ocak 2023’ten bu yana La Equidad’da A takım forması giyen Ricardo, çıktığı 43 resmi maçta 9 gol ve 3 asist üretti. 20 yaşındaki oyuncu, Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi’nin (CIES) hazırladığı raporda, dünya genelinde 21 yaş altı en iyi şut çeken orta sahalar arasında 8. sırada yer aldı.Beşiktaş’ın Wonderkid transferi: Keny ArroyoBeşiktaş, Ricardo transferinin yanı sıra, Ekvador’un genç yıldızı Keny Arroyo’yu da renklerine bağladı. Güney Amerika’nın en gelecek vaat eden futbolcuları arasında gösterilen Arroyo, "wonderkid" unvanıyla siyah-beyazlı formayı giyecek. Bu transferler, Beşiktaş’ın genç oyunculara yatırım stratejisinin bir parçası olarak dikkat çekiyor.Stratejik transfer politikasıEzeli rakipleri yüksek maliyetli yıldız transferlerine yönelirken, Beşiktaş, uzun vadeli planlamalarla kadro derinliğini artırıyor. Ricardo ve Arroyo transferleri, siyah-beyazlıların altyapıya ve genç yeteneklere verdiği önemin bir göstergesi olarak öne çıkıyor.
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beşiktaş elan ricardo transferi, elan ricardo kimdir, beşiktaş keny arroyo transferi, beşiktaş geleceğe yatırım, beşiktaş 4.5 yıllık kontrat elan ricardo, elan ricardo la equidad performansı, elan ricardo cies scouting raporu, keny arroyo wonderkid transferi, beşiktaş latin amerikalı futbolcular, elan ricardo beşiktaş maaşı, beşiktaş genç oyuncu transferleri

Beşiktaş’tan büyük hamle: CIES raporunda yer alan Kolombiyalı Elan Ricardo kadroda

07:24 11.02.2025 (güncellendi: 07:26 11.02.2025)
© AABeşiktaş forması
Beşiktaş forması - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2025
© AA
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Ezeli rakiplerinin maliyetli ve kariyerli yıldız transferlerine yöneldiği bir dönemde Beşiktaş, geleceğe yatırım stratejisiyle dikkat çekiyor. Kolombiyalı Elan Ricardo’yu 2 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katan siyah-beyazlılar, Ekvadorlu wonderkid Keny Arroyo’yu da renklerine bağladı.
Beşiktaş’ın yeni transferi Elan Ricardo, siyah-beyazlı formayı giyen 3. Kolombiyalı futbolcu olacak. Daha önce Oscar Cordoba ve Pedro Franco, Beşiktaş’ta görev yapmış ve taraftarların sevgilisi haline gelmişti. Ricardo, bu isimlerin ardından büyük bir beklentiyle takıma katılıyor.

2 milyon euro bonservis, 4.5 yıllık kontrat

Beşiktaş, Kolombiya Ligi ekiplerinden La Equidad’da forma giyen 20 yaşındaki Elan Ricardo için kulübüyle 2 milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 10 pay karşılığında anlaşma sağladı. Siyah-beyazlı ekip, genç futbolcuyla 4.5 yıllık bir sözleşme imzalayacak.
Elan Ricardo’nun bu sezonun kalan kısmında 300 bin dolar, önümüzdeki sezondan itibaren ise yıllık 600 bin dolar maaş alacağı açıklandı. Ricardo, sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalamak için bugün İstanbul’a geliyor.

Gelecek vaat eden orta saha

1 Ocak 2023’ten bu yana La Equidad’da A takım forması giyen Ricardo, çıktığı 43 resmi maçta 9 gol ve 3 asist üretti. 20 yaşındaki oyuncu, Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi’nin (CIES) hazırladığı raporda, dünya genelinde 21 yaş altı en iyi şut çeken orta sahalar arasında 8. sırada yer aldı.

Beşiktaş’ın Wonderkid transferi: Keny Arroyo

Beşiktaş, Ricardo transferinin yanı sıra, Ekvador’un genç yıldızı Keny Arroyo’yu da renklerine bağladı. Güney Amerika’nın en gelecek vaat eden futbolcuları arasında gösterilen Arroyo, "wonderkid" unvanıyla siyah-beyazlı formayı giyecek. Bu transferler, Beşiktaş’ın genç oyunculara yatırım stratejisinin bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Stratejik transfer politikası

Ezeli rakipleri yüksek maliyetli yıldız transferlerine yönelirken, Beşiktaş, uzun vadeli planlamalarla kadro derinliğini artırıyor. Ricardo ve Arroyo transferleri, siyah-beyazlıların altyapıya ve genç yeteneklere verdiği önemin bir göstergesi olarak öne çıkıyor.
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