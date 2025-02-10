https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/turkiyenin-en-yalniz-yerleri-aciklandi-5-koyde-sadece-1-kisi-yasiyor-1093546254.html
Türkiye'nin en yalnız yerleri açıklandı: 5 Köyde sadece 1 kişi yaşıyor
Türkiye'nin en yalnız yerleri açıklandı: 5 Köyde sadece 1 kişi yaşıyor
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin nüfusu 2024 yılında 85 milyon 664 bin 944'e ulaştı. TÜİK verilerine göre, İstanbul 15.7 milyonu aşkın nüfusuyla en kalabalık il olurken, Konya'nın... 10.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-10T20:05+0300
2025-02-10T20:05+0300
2025-02-10T20:05+0300
türkiye
tüik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
nüfus
yaşlı nüfus
nüfus sayımı
nüfus planlaması
genç nüfus
nüfus artışı
ikamet
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Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan çalışmada 5 köyde yalnızca birer kişinin yaşadığı tespit edildi.TÜİK tarafından açıklanan 2024 yılı nüfus istatistiklerine göre, Türkiye'nin nüfusu bir önceki yıla göre 292 bin 567 kişi artarak toplam 85 milyon 664 bin 944 kişiye ulaştı. Ülkenin en fazla nüfusa sahip ili 15.7 milyonluk nüfusuyla İstanbul olurken, en düşük nüfuslu ilçe Konya’nın Yalıhüyük ilçesi olarak belirlendi.Türkiye'nin en küçük nüfuslu köyleriTÜİK verilerine göre, Türkiye'de 10 veya daha az kişinin yaşadığı köy sayısı 57 olurken, 5 köyde ise yalnızca 1'er kişinin yaşadığı belirlendi. Tek kişinin yaşadığı köyler şunlar oldu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/yalniz-yasayanlarin-sayisi-artti-yasamak-icin-turkiyenin-en-kalabalik-sehrini-sectiler-1093461662.html
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tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), nüfus, yaşlı nüfus, nüfus sayımı, nüfus planlaması, genç nüfus, nüfus artışı, ikamet, ikamet kaydı, uzun süreli ikametgah, köy, köy enstitüleri, köy okulları, köy kanunu
tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), nüfus, yaşlı nüfus, nüfus sayımı, nüfus planlaması, genç nüfus, nüfus artışı, ikamet, ikamet kaydı, uzun süreli ikametgah, köy, köy enstitüleri, köy okulları, köy kanunu
Türkiye'nin en yalnız yerleri açıklandı: 5 Köyde sadece 1 kişi yaşıyor
Türkiye'nin nüfusu 2024 yılında 85 milyon 664 bin 944'e ulaştı. TÜİK verilerine göre, İstanbul 15.7 milyonu aşkın nüfusuyla en kalabalık il olurken, Konya'nın Yalıhüyük ilçesi en düşük nüfusa sahip ilçe olarak kaydedildi. Ayrıca, Şırnak, Siirt, Iğdır, Bitlis ve Bingöl'de bulunan 5 köyde yalnızca birer kişinin yaşadığı belirlendi.
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan çalışmada 5 köyde yalnızca birer kişinin yaşadığı tespit edildi.
TÜİK tarafından açıklanan 2024 yılı nüfus istatistiklerine göre, Türkiye'nin nüfusu bir önceki yıla göre 292 bin 567 kişi artarak toplam 85 milyon 664 bin 944 kişiye ulaştı. Ülkenin en fazla nüfusa sahip ili 15.7 milyonluk nüfusuyla İstanbul olurken, en düşük nüfuslu ilçe Konya’nın Yalıhüyük ilçesi olarak belirlendi.
Türkiye'nin en küçük nüfuslu köyleri
TÜİK verilerine göre, Türkiye'de 10 veya daha az kişinin yaşadığı köy sayısı 57 olurken, 5 köyde ise yalnızca 1'er kişinin yaşadığı belirlendi. Tek kişinin yaşadığı köyler şunlar oldu:
Şırnak - Ağaçyurdu (Güçlükonak ilçesi) Siirt - Çattepe (Kurtalan ilçesi) Iğdır - Tarlabaşı (Aralık ilçesi) Bitlis - Kayalıbağ (Merkez ilçesi) Bingöl - Çomakköy (Kiğı ilçesi)