https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/turkiyenin-en-yalniz-yerleri-aciklandi-5-koyde-sadece-1-kisi-yasiyor-1093546254.html

Türkiye'nin en yalnız yerleri açıklandı: 5 Köyde sadece 1 kişi yaşıyor

Türkiye'nin en yalnız yerleri açıklandı: 5 Köyde sadece 1 kişi yaşıyor

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin nüfusu 2024 yılında 85 milyon 664 bin 944'e ulaştı. TÜİK verilerine göre, İstanbul 15.7 milyonu aşkın nüfusuyla en kalabalık il olurken, Konya'nın... 10.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-10T20:05+0300

2025-02-10T20:05+0300

2025-02-10T20:05+0300

türkiye

tüik

türkiye istatistik kurumu (tüik)

nüfus

yaşlı nüfus

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Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan çalışmada 5 köyde yalnızca birer kişinin yaşadığı tespit edildi.TÜİK tarafından açıklanan 2024 yılı nüfus istatistiklerine göre, Türkiye'nin nüfusu bir önceki yıla göre 292 bin 567 kişi artarak toplam 85 milyon 664 bin 944 kişiye ulaştı. Ülkenin en fazla nüfusa sahip ili 15.7 milyonluk nüfusuyla İstanbul olurken, en düşük nüfuslu ilçe Konya’nın Yalıhüyük ilçesi olarak belirlendi.Türkiye'nin en küçük nüfuslu köyleriTÜİK verilerine göre, Türkiye'de 10 veya daha az kişinin yaşadığı köy sayısı 57 olurken, 5 köyde ise yalnızca 1'er kişinin yaşadığı belirlendi. Tek kişinin yaşadığı köyler şunlar oldu:

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