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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/yalniz-yasayanlarin-sayisi-artti-yasamak-icin-turkiyenin-en-kalabalik-sehrini-sectiler-1093461662.html
Yalnız yaşayanların sayısı arttı: Yaşamak için Türkiye'nin en kalabalık şehrini seçtiler
Yalnız yaşayanların sayısı arttı: Yaşamak için Türkiye'nin en kalabalık şehrini seçtiler
Sputnik Türkiye
Türkiye'de tek kişilik hane halkı sayısı 2024'te 5,3 milyonu geçerken, yalnız yaşayanların başı çektiği il 943 bin 363 kişiyle İstanbul oldu. 07.02.2025, Sputnik Türkiye
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, aralarında akrabalık bağı bulunsun ya da bulunmasın aynı adreste yaşayan toplulukları ifade eden "hane halkı" sayısı, geçen yıl itibarıyla 26 milyon 599 bin 261 olarak belirlendi.Yalnız yaşayan sayısı artıyorTürkiye'de, tek kişilik hane halkı sayısı sürekli yükselirken, yalnız yaşayanların sayısı 2015'te 3 milyon 113 bin 496'yı, 2016'da 3 milyon 316 bin 894'ü buldu.Tek kişilik hane halkı sayısı, 2017'de 3 milyon 491 bin 148, 2018'de 3 milyon 730 bin 505 ve 2019'da 4 milyon 62 bin 576 olarak kayıtlara geçti.Yalnız yaşayanlardaki artış, Kovid-19 salgınının etkili olduğu 2020 ve 2021 döneminde dikkat çekici boyutlara ulaştı.Kovid-19 salgınının yaşandığı 2020 yılında bu sayı, 342 bin 421 artışla 4 milyon 404 bin 997'ye yükseldi.Son 10 yılda tek kişilik hane halkı sayısı en çok, salgının etkilerinin devam ettiği 2021'de arttı. Bu yılda tek kişilik hane halkı sayısı 2020'ye göre 376 bin 603 artışla 4 milyon 781 bin 600'e çıktı.Yalnız yaşayanların sayısı, 2022'de 285 bin 731 artışla 5 milyon 67 bin 331'e, 2023'te 125 bin 494 artışla 5 milyon 192 bin 825'e ulaştı.Yalnız yaşayanların sayısı 5 milyonun üzerindeGeçen yıl ise tek yaşayanların sayısı 128 bin 715 artışla 5 milyon 321 bin 540'a yükseldi.Böylece son 10 yılda yalnız yaşayanların sayısı yüzde 71 artış gösterdi.Yalnız ama kalabalık şehir yaşamak istiyorlarÖte yandan, geçen yıl yaşamını yalnız sürdürenlerin 943 bin 363'ü İstanbul'da, 384 bin 201'i Ankara'da, 363 bin 110'u İzmir'de, 197 bin 923'ü Antalya'da ve 184 bin 559'u Bursa'da ikamet etti.Bursa'yı ise 123 bin 940 ile Adana, 119 bin 750 ile Mersin, 119 bin 432 ile Balıkesir, 118 bin 166 ile Konya ve 106 bin 912 ile Kocaeli izledi.Buna göre, 10 büyükşehirdeki tek kişilik hane halkı sayısı 2 milyon 661 bin 356 olurken, bu sayı ülkedeki yalnız yaşayanların yarıdan fazlası olarak hesaplandı.Yalnız yaşayanların en az olduğu iller ise 5 bin 754 ile Bayburt, 6 bin 953 ile Ardahan ve 8 bin 91 ile Hakkari oldu.TÜİK verilerine göre, tek kişilik hane halkı sayısı ve değişimi (2015-2024) şöyle:2024 yılının kelimesi de 'kalabalık yalnızlık' olmuştuTürk Dil Kurumu (TDK) ve Ankara Üniversitesinin işbirliğiyle "2024 yılının kelimesi" için başlattığı oylama sonucunda "kalabalık yalnızlık" seçildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/tdknin-yilin-kelimesi-oylamasi-sonuclandi-iste-2024un-kelimesi-1091901178.html
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yalnız yaşamak, türkiyede yalnız yaşamak, tdk yılın kelimesi, tdk 2024 yılı kelimesi, yalnız yaşayanların sayısı artıyor
yalnız yaşamak, türkiyede yalnız yaşamak, tdk yılın kelimesi, tdk 2024 yılı kelimesi, yalnız yaşayanların sayısı artıyor

Yalnız yaşayanların sayısı arttı: Yaşamak için Türkiye'nin en kalabalık şehrini seçtiler

13:26 07.02.2025
yalnızlık
yalnızlık - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2025
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Türkiye'de tek kişilik hane halkı sayısı 2024'te 5,3 milyonu geçerken, yalnız yaşayanların başı çektiği il 943 bin 363 kişiyle İstanbul oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, aralarında akrabalık bağı bulunsun ya da bulunmasın aynı adreste yaşayan toplulukları ifade eden "hane halkı" sayısı, geçen yıl itibarıyla 26 milyon 599 bin 261 olarak belirlendi.

Yalnız yaşayan sayısı artıyor

Türkiye'de, tek kişilik hane halkı sayısı sürekli yükselirken, yalnız yaşayanların sayısı 2015'te 3 milyon 113 bin 496'yı, 2016'da 3 milyon 316 bin 894'ü buldu.
Tek kişilik hane halkı sayısı, 2017'de 3 milyon 491 bin 148, 2018'de 3 milyon 730 bin 505 ve 2019'da 4 milyon 62 bin 576 olarak kayıtlara geçti.
Yalnız yaşayanlardaki artış, Kovid-19 salgınının etkili olduğu 2020 ve 2021 döneminde dikkat çekici boyutlara ulaştı.
Kovid-19 salgınının yaşandığı 2020 yılında bu sayı, 342 bin 421 artışla 4 milyon 404 bin 997'ye yükseldi.
Son 10 yılda tek kişilik hane halkı sayısı en çok, salgının etkilerinin devam ettiği 2021'de arttı. Bu yılda tek kişilik hane halkı sayısı 2020'ye göre 376 bin 603 artışla 4 milyon 781 bin 600'e çıktı.
Yalnız yaşayanların sayısı, 2022'de 285 bin 731 artışla 5 milyon 67 bin 331'e, 2023'te 125 bin 494 artışla 5 milyon 192 bin 825'e ulaştı.

Yalnız yaşayanların sayısı 5 milyonun üzerinde

Geçen yıl ise tek yaşayanların sayısı 128 bin 715 artışla 5 milyon 321 bin 540'a yükseldi.
Böylece son 10 yılda yalnız yaşayanların sayısı yüzde 71 artış gösterdi.

Yalnız ama kalabalık şehir yaşamak istiyorlar

Öte yandan, geçen yıl yaşamını yalnız sürdürenlerin 943 bin 363'ü İstanbul'da, 384 bin 201'i Ankara'da, 363 bin 110'u İzmir'de, 197 bin 923'ü Antalya'da ve 184 bin 559'u Bursa'da ikamet etti.
Bursa'yı ise 123 bin 940 ile Adana, 119 bin 750 ile Mersin, 119 bin 432 ile Balıkesir, 118 bin 166 ile Konya ve 106 bin 912 ile Kocaeli izledi.
Buna göre, 10 büyükşehirdeki tek kişilik hane halkı sayısı 2 milyon 661 bin 356 olurken, bu sayı ülkedeki yalnız yaşayanların yarıdan fazlası olarak hesaplandı.
Yalnız yaşayanların en az olduğu iller ise 5 bin 754 ile Bayburt, 6 bin 953 ile Ardahan ve 8 bin 91 ile Hakkari oldu.
TÜİK verilerine göre, tek kişilik hane halkı sayısı ve değişimi (2015-2024) şöyle:
Yalnız yaşayanların yıllar içindeki artışı

Yıllar

Tek kişilik hane halkı

Değişim

2015

3.113.496

182.411

2016

3.316.894

203.398

2017

3.491.148

174.254

2018

3.730.505

239.357

2019

4.062.576

332.071

2020

4.404.997

342.421

2021

4.781.600

376.603

2022

5.067.331

285.731

2023

5.192.825

125.494

2024

5.321.540

128.715

2024 yılının kelimesi de 'kalabalık yalnızlık' olmuştu

Türk Dil Kurumu (TDK) ve Ankara Üniversitesinin işbirliğiyle "2024 yılının kelimesi" için başlattığı oylama sonucunda "kalabalık yalnızlık" seçildi.
Kalabalık - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2024
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TDK'nın yılın kelimesi oylaması sonuçlandı: İşte 2024'ün kelimesi
23 Aralık 2024, 12:23
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