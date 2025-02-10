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Otizm teşhisi konan Kanye West ilaç kullanmayı reddediyor: Bu kez Rhoades’in de olduğu pornografik paylaşımlar yaptı
Otizm teşhisi konan Kanye West ilaç kullanmayı reddediyor: Bu kez Rhoades’in de olduğu pornografik paylaşımlar yaptı
Sputnik Türkiye
Dünyaca ünlü rapçi Kanye West, 2016’da aldığı bipolar bozukluk teşhisinden sonra yeni bir tanı aldığını açıkladı: otizm. Eşi Bianca Censori’nin desteğiyle... 10.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-10T11:26+0300
2025-02-10T11:26+0300
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Dünyaca ünlü rapçi Kanye West, daha önce 2016 yılında kendisine konulan bipolar bozukluk teşhisinin ardından, yakın zamanda otizm tanısı aldığını açıkladı. Eşi Bianca Censori’nin teşvikiyle bir doktora başvurduğunu belirten West, yaşadığı süreci ve teşhisin ardından hayatına nasıl baktığını detaylı bir şekilde anlattı.Doktorun Değerlendirmesi: Bipolar gibi hissettirmeyen bir şey varWest, doktoruyla yaşadığı diyaloğu şu sözlerle aktardı:Bu açıklamanın ardından geçmiş davranışlarını değerlendirdiğini belirten West, otizm teşhisi sonrası birçok davranışının nedenini daha iyi anladığını ifade etti.'Kontrolü kaybettiğimi hissediyorum'Kanye West, teşhis sonrası duygusal kontrolünü kaybettiği anları daha iyi anlamlandırmaya başladığını söyledi. "İnsanlar bana yardım etmeye çalışıyor ama ben genellikle tam tersini yapmak istiyorum. Böyle anlarda kontrolü kaybettiğimi hissediyorum," diye konuştu.İlaç kullanmayı reddediyorWest, yaşadığı durumlar için herhangi bir ilaç kullanmayı reddettiğini belirtti. Ünlü rapçi, bunun gerekçesini şu sözlerle açıkladı:Tartışmalı paylaşımlar gündemdeTeşhis sonrası Kanye West, sosyal medya platformlarında aralarında Lana Rhoades’in de bulunduğu birçok tartışmalı ve pornografik içerik paylaştı. Bu durum, hem hayranları arasında hem de medyada geniş bir yankı uyandırdı. West’in bu davranışları otizm teşhisi sonrası yaşadığı ruh haline bağlanırken, bazı kesimler tarafından eleştirildi.
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Otizm teşhisi konan Kanye West ilaç kullanmayı reddediyor: Bu kez Rhoades’in de olduğu pornografik paylaşımlar yaptı

11:26 10.02.2025
© AP PhotoKanye West ve Bianca Censori'den Grammy'de skandal: Davetsiz geldiler, kırmızı halıda çıplak kalınca polis müdahale etti
Kanye West ve Bianca Censori'den Grammy'de skandal: Davetsiz geldiler, kırmızı halıda çıplak kalınca polis müdahale etti - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2025
© AP Photo
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Dünyaca ünlü rapçi Kanye West, 2016’da aldığı bipolar bozukluk teşhisinden sonra yeni bir tanı aldığını açıkladı: otizm. Eşi Bianca Censori’nin desteğiyle doktora giden West, geçmiş davranışlarını değerlendirdiğini ve teşhisin hayatını nasıl etkilediğini paylaştı. West, ilaç kullanmayı reddettiğini de vurguladı.
Dünyaca ünlü rapçi Kanye West, daha önce 2016 yılında kendisine konulan bipolar bozukluk teşhisinin ardından, yakın zamanda otizm tanısı aldığını açıkladı. Eşi Bianca Censori’nin teşvikiyle bir doktora başvurduğunu belirten West, yaşadığı süreci ve teşhisin ardından hayatına nasıl baktığını detaylı bir şekilde anlattı.
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Doktorun Değerlendirmesi: Bipolar gibi hissettirmeyen bir şey var

West, doktoruyla yaşadığı diyaloğu şu sözlerle aktardı:
"Doktor bana ‘Kişiliğinizde bipolar gibi hissettirmeyen bir şey var. Daha önce bipolar hastalar gördüm’ dedi ve ardından otizm teşhisini koydu."
Bu açıklamanın ardından geçmiş davranışlarını değerlendirdiğini belirten West, otizm teşhisi sonrası birçok davranışının nedenini daha iyi anladığını ifade etti.

'Kontrolü kaybettiğimi hissediyorum'

Kanye West, teşhis sonrası duygusal kontrolünü kaybettiği anları daha iyi anlamlandırmaya başladığını söyledi. "İnsanlar bana yardım etmeye çalışıyor ama ben genellikle tam tersini yapmak istiyorum. Böyle anlarda kontrolü kaybettiğimi hissediyorum," diye konuştu.

İlaç kullanmayı reddediyor

West, yaşadığı durumlar için herhangi bir ilaç kullanmayı reddettiğini belirtti. Ünlü rapçi, bunun gerekçesini şu sözlerle açıkladı:
"Açıkçası, dünyaya getirdiğim şey yaratıcılık. Yaratıcılığınızı koruduğunuz sürece, bu yükselişe değer."

Tartışmalı paylaşımlar gündemde

Teşhis sonrası Kanye West, sosyal medya platformlarında aralarında Lana Rhoades’in de bulunduğu birçok tartışmalı ve pornografik içerik paylaştı. Bu durum, hem hayranları arasında hem de medyada geniş bir yankı uyandırdı. West’in bu davranışları otizm teşhisi sonrası yaşadığı ruh haline bağlanırken, bazı kesimler tarafından eleştirildi.
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