https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/otizm-teshisi-konan-kanye-west-ilac-kullanmayi-reddediyor-bu-kez-rhoadesin-de-oldugu-pornografik-1093528729.html

Otizm teşhisi konan Kanye West ilaç kullanmayı reddediyor: Bu kez Rhoades’in de olduğu pornografik paylaşımlar yaptı

Otizm teşhisi konan Kanye West ilaç kullanmayı reddediyor: Bu kez Rhoades’in de olduğu pornografik paylaşımlar yaptı

Sputnik Türkiye

Dünyaca ünlü rapçi Kanye West, 2016’da aldığı bipolar bozukluk teşhisinden sonra yeni bir tanı aldığını açıkladı: otizm. Eşi Bianca Censori’nin desteğiyle... 10.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-10T11:26+0300

2025-02-10T11:26+0300

2025-02-10T11:26+0300

yaşam

kanye west

lana rhoades

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magazin

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Dünyaca ünlü rapçi Kanye West, daha önce 2016 yılında kendisine konulan bipolar bozukluk teşhisinin ardından, yakın zamanda otizm tanısı aldığını açıkladı. Eşi Bianca Censori’nin teşvikiyle bir doktora başvurduğunu belirten West, yaşadığı süreci ve teşhisin ardından hayatına nasıl baktığını detaylı bir şekilde anlattı.Doktorun Değerlendirmesi: Bipolar gibi hissettirmeyen bir şey varWest, doktoruyla yaşadığı diyaloğu şu sözlerle aktardı:Bu açıklamanın ardından geçmiş davranışlarını değerlendirdiğini belirten West, otizm teşhisi sonrası birçok davranışının nedenini daha iyi anladığını ifade etti.'Kontrolü kaybettiğimi hissediyorum'Kanye West, teşhis sonrası duygusal kontrolünü kaybettiği anları daha iyi anlamlandırmaya başladığını söyledi. "İnsanlar bana yardım etmeye çalışıyor ama ben genellikle tam tersini yapmak istiyorum. Böyle anlarda kontrolü kaybettiğimi hissediyorum," diye konuştu.İlaç kullanmayı reddediyorWest, yaşadığı durumlar için herhangi bir ilaç kullanmayı reddettiğini belirtti. Ünlü rapçi, bunun gerekçesini şu sözlerle açıkladı:Tartışmalı paylaşımlar gündemdeTeşhis sonrası Kanye West, sosyal medya platformlarında aralarında Lana Rhoades’in de bulunduğu birçok tartışmalı ve pornografik içerik paylaştı. Bu durum, hem hayranları arasında hem de medyada geniş bir yankı uyandırdı. West’in bu davranışları otizm teşhisi sonrası yaşadığı ruh haline bağlanırken, bazı kesimler tarafından eleştirildi.

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