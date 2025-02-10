https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/sakir-pasa-ve-aniesinin-sahnesi-gundem-oldu-cok-igrenc-1093519214.html
Şakir Paşa ve Aniesi’nin sahnesi gündem oldu: 'Çok iğrenç'
Şakir Paşa ve Aniesi’nin sahnesi gündem oldu: 'Çok iğrenç'
Sputnik Türkiye
Şakir Paşa Ailesi dizisinin 6. bölümü, Şakir Paşa’nın gelini Aniesi ile yaşadığı ilişki sahnesiyle sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Seyirciler bu anlara büyük... 10.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-10T08:24+0300
2025-02-10T08:24+0300
2025-02-10T08:26+0300
yaşam
fırat tanış
meryem uzerli
vahide perçin
dizi
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Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin 6. bölümü, seyircileri adeta şok etti. Şakir Paşa’nın, gelini Aniesi ile birlikte olduğu sahne, hem izleyicileri hem de sosyal medyayı ikiye böldü. Olaylı sahne, Şakir Paşa’nın “Böyle bir şey hiç yaşanmadı” diyerek pişmanlık yaşadığı anlarla devam etti.Aniesi’nin bu durumu son derece rahat karşılaması ise izleyicileri bir kez daha şaşkına çevirdi. Özellikle seyirciler, sahnenin açık bir şekilde ekrana yansıtılmasına büyük tepki gösterdi.Sosyal medyada tepki yağdıOlaylı bölümün ardından, dizi sosyal medya platformu X’te (eski adıyla Twitter) gündem oldu. Kullanıcılar, “Şakir Paşa Ailesi” başlığı altında sahneyi eleştirirken, birçok kişi bu durumu “aşırı rahatsız edici” olarak yorumladı.İzleyicilerden gelen bazı yorumlar şöyleydi:Bu tepkiler, dizinin tartışmalı sahnesinin sosyal medyada geniş bir yankı bulmasına neden oldu.Şakir Paşa ve Aniesi’nin sahnesi tepkileri büyüttüDizinin kadrosunda Vahide Perçin, Fırat Tanış, Cem Yiğit Üzümoğlu, Denise Capezza, Nilsu Berfin Aktaş ve Meryem Uzerli gibi güçlü isimler yer alıyor. Ancak bu bölümdeki sahne, dizinin güçlü oyunculuklarının bile gölgede kalmasına neden oldu.Dizinin takipçileri, daha önceki bölümlerde de Şakir Paşa’nın karakterinin “problemli” bir kişiliği yansıttığını belirtmişti. Ancak bu bölümde işlenen aile içi ilişki teması, birçok izleyici tarafından sınırların aşıldığı yönünde yorumlandı.Eleştiriler arasında gündem oldu“Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar” dizisi, daha önceki bölümleriyle de tartışmalar yaratmıştı. Ancak 6. bölümdeki bu sahne, diziyi bir anda en çok konuşulan yapımlar arasına soktu. Bazı izleyiciler, diziyi ilgi çekici bulduğunu belirtirken, büyük bir kitle sahneleri “gereksiz derecede rahatsız edici” olarak nitelendirdi.
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şakir paşa ailesi dizisi, şakir paşa ailesi 6. bölüm, şakir paşa aniesi sahnesi, şakir paşa gelini ile birlikte oldu, şakir paşa ailesi tartışmalı sahne, şakir paşa ailesi sosyal medya tepkileri, şakir paşa ailesi x gündemi, şakir paşa ailesi olay sahne, şakir paşa aniesi ilişkisi, şakir paşa ailesi eleştiriler, şakir paşa ailesi dizisi oyuncuları, şakir paşa vahide perçin, şakir paşa ailesi firat tanış, şakir paşa ailesi meryem uzerli, şakir paşa ailesi fırat tanış sahnesi, şakir paşa aniesi sevişme sahnesi
Şakir Paşa ve Aniesi’nin sahnesi gündem oldu: 'Çok iğrenç'
08:24 10.02.2025 (güncellendi: 08:26 10.02.2025)
Şakir Paşa Ailesi dizisinin 6. bölümü, Şakir Paşa’nın gelini Aniesi ile yaşadığı ilişki sahnesiyle sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Seyirciler bu anlara büyük tepki gösterdi. “Çok iğrenç” ve “Yok artık!” yorumlarıyla X’te gündem olan sahne, dizinin en çok konuşulan bölümlerinden biri oldu. İşte detaylar…
Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin 6. bölümü, seyircileri adeta şok etti. Şakir Paşa’nın, gelini Aniesi ile birlikte olduğu sahne, hem izleyicileri hem de sosyal medyayı ikiye böldü. Olaylı sahne, Şakir Paşa’nın “Böyle bir şey hiç yaşanmadı” diyerek pişmanlık yaşadığı anlarla devam etti.
Aniesi’nin bu durumu son derece rahat karşılaması ise izleyicileri bir kez daha şaşkına çevirdi. Özellikle seyirciler, sahnenin açık bir şekilde ekrana yansıtılmasına büyük tepki gösterdi.
Sosyal medyada tepki yağdı
Olaylı bölümün ardından, dizi sosyal medya platformu X’te (eski adıyla Twitter)
gündem oldu. Kullanıcılar, “Şakir Paşa Ailesi” başlığı altında sahneyi eleştirirken, birçok kişi bu durumu “aşırı rahatsız edici” olarak yorumladı.
İzleyicilerden gelen bazı yorumlar şöyleydi:
“Ben sadece öpüştüler sanmıştım, yok artık sevişmişler!” “Çok iğrenç ya, rezillik!” “Evde herkes varken bu kadar rahat olmaları ürpertici!” “Aniesi insanın bir yüzü kızarır, hiç utanmamış!”
Bu tepkiler, dizinin tartışmalı sahnesinin sosyal medyada geniş bir yankı bulmasına neden oldu.
Şakir Paşa ve Aniesi’nin sahnesi tepkileri büyüttü
Dizinin kadrosunda Vahide Perçin
, Fırat Tanış
, Cem Yiğit Üzümoğlu
, Denise Capezza
, Nilsu Berfin Aktaş
ve Meryem Uzerli
gibi güçlü isimler yer alıyor. Ancak bu bölümdeki sahne, dizinin güçlü oyunculuklarının bile gölgede kalmasına neden oldu.
Dizinin takipçileri, daha önceki bölümlerde de Şakir Paşa’nın karakterinin “problemli” bir kişiliği yansıttığını belirtmişti. Ancak bu bölümde işlenen aile içi ilişki teması, birçok izleyici tarafından sınırların aşıldığı yönünde yorumlandı.
Eleştiriler arasında gündem oldu
“Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar” dizisi, daha önceki bölümleriyle de tartışmalar yaratmıştı. Ancak 6. bölümdeki bu sahne, diziyi bir anda en çok konuşulan yapımlar arasına soktu. Bazı izleyiciler, diziyi ilgi çekici bulduğunu belirtirken, büyük bir kitle sahneleri “gereksiz derecede rahatsız edici” olarak nitelendirdi.