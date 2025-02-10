https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/sakir-pasa-ve-aniesinin-sahnesi-gundem-oldu-cok-igrenc-1093519214.html

Şakir Paşa ve Aniesi’nin sahnesi gündem oldu: 'Çok iğrenç'

Şakir Paşa ve Aniesi’nin sahnesi gündem oldu: 'Çok iğrenç'

Sputnik Türkiye

Şakir Paşa Ailesi dizisinin 6. bölümü, Şakir Paşa’nın gelini Aniesi ile yaşadığı ilişki sahnesiyle sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Seyirciler bu anlara büyük... 10.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-10T08:24+0300

2025-02-10T08:24+0300

2025-02-10T08:26+0300

yaşam

fırat tanış

meryem uzerli

vahide perçin

dizi

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Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin 6. bölümü, seyircileri adeta şok etti. Şakir Paşa’nın, gelini Aniesi ile birlikte olduğu sahne, hem izleyicileri hem de sosyal medyayı ikiye böldü. Olaylı sahne, Şakir Paşa’nın “Böyle bir şey hiç yaşanmadı” diyerek pişmanlık yaşadığı anlarla devam etti.Aniesi’nin bu durumu son derece rahat karşılaması ise izleyicileri bir kez daha şaşkına çevirdi. Özellikle seyirciler, sahnenin açık bir şekilde ekrana yansıtılmasına büyük tepki gösterdi.Sosyal medyada tepki yağdıOlaylı bölümün ardından, dizi sosyal medya platformu X’te (eski adıyla Twitter) gündem oldu. Kullanıcılar, “Şakir Paşa Ailesi” başlığı altında sahneyi eleştirirken, birçok kişi bu durumu “aşırı rahatsız edici” olarak yorumladı.İzleyicilerden gelen bazı yorumlar şöyleydi:Bu tepkiler, dizinin tartışmalı sahnesinin sosyal medyada geniş bir yankı bulmasına neden oldu.Şakir Paşa ve Aniesi’nin sahnesi tepkileri büyüttüDizinin kadrosunda Vahide Perçin, Fırat Tanış, Cem Yiğit Üzümoğlu, Denise Capezza, Nilsu Berfin Aktaş ve Meryem Uzerli gibi güçlü isimler yer alıyor. Ancak bu bölümdeki sahne, dizinin güçlü oyunculuklarının bile gölgede kalmasına neden oldu.Dizinin takipçileri, daha önceki bölümlerde de Şakir Paşa’nın karakterinin “problemli” bir kişiliği yansıttığını belirtmişti. Ancak bu bölümde işlenen aile içi ilişki teması, birçok izleyici tarafından sınırların aşıldığı yönünde yorumlandı.Eleştiriler arasında gündem oldu“Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar” dizisi, daha önceki bölümleriyle de tartışmalar yaratmıştı. Ancak 6. bölümdeki bu sahne, diziyi bir anda en çok konuşulan yapımlar arasına soktu. Bazı izleyiciler, diziyi ilgi çekici bulduğunu belirtirken, büyük bir kitle sahneleri “gereksiz derecede rahatsız edici” olarak nitelendirdi.

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