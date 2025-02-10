Şakir Paşa ve Aniesi’nin sahnesi gündem oldu: 'Çok iğrenç'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:30
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Yazar İlkay Yıldız: “Sahaflardaki kutular içinde satılan fotoğraflar, her birimizde hüzün uyandırıyor"
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Satış stratejisti Ümit Ünker: Dünyanın en iyi satışçıları bebeklerdir çünkü ağlayarak her istediklerini elde ederler
17:05
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
HAVA DURUMU
Yeni haftada Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı hava etkili…
19:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
AFAD'dan 'tsunami ülkemize kadar ulaşabilir' uyarısı
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
20 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/sakir-pasa-ve-aniesinin-sahnesi-gundem-oldu-cok-igrenc-1093519214.html
Şakir Paşa ve Aniesi’nin sahnesi gündem oldu: 'Çok iğrenç'
Şakir Paşa ve Aniesi’nin sahnesi gündem oldu: 'Çok iğrenç'
Sputnik Türkiye
Şakir Paşa Ailesi dizisinin 6. bölümü, Şakir Paşa’nın gelini Aniesi ile yaşadığı ilişki sahnesiyle sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Seyirciler bu anlara büyük... 10.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-10T08:24+0300
2025-02-10T08:26+0300
yaşam
fırat tanış
meryem uzerli
vahide perçin
dizi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0a/1093519395_0:15:662:387_1920x0_80_0_0_8204b9cf6ef57f3efc75272bb1683b87.png
Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin 6. bölümü, seyircileri adeta şok etti. Şakir Paşa’nın, gelini Aniesi ile birlikte olduğu sahne, hem izleyicileri hem de sosyal medyayı ikiye böldü. Olaylı sahne, Şakir Paşa’nın “Böyle bir şey hiç yaşanmadı” diyerek pişmanlık yaşadığı anlarla devam etti.Aniesi’nin bu durumu son derece rahat karşılaması ise izleyicileri bir kez daha şaşkına çevirdi. Özellikle seyirciler, sahnenin açık bir şekilde ekrana yansıtılmasına büyük tepki gösterdi.Sosyal medyada tepki yağdıOlaylı bölümün ardından, dizi sosyal medya platformu X’te (eski adıyla Twitter) gündem oldu. Kullanıcılar, “Şakir Paşa Ailesi” başlığı altında sahneyi eleştirirken, birçok kişi bu durumu “aşırı rahatsız edici” olarak yorumladı.İzleyicilerden gelen bazı yorumlar şöyleydi:Bu tepkiler, dizinin tartışmalı sahnesinin sosyal medyada geniş bir yankı bulmasına neden oldu.Şakir Paşa ve Aniesi’nin sahnesi tepkileri büyüttüDizinin kadrosunda Vahide Perçin, Fırat Tanış, Cem Yiğit Üzümoğlu, Denise Capezza, Nilsu Berfin Aktaş ve Meryem Uzerli gibi güçlü isimler yer alıyor. Ancak bu bölümdeki sahne, dizinin güçlü oyunculuklarının bile gölgede kalmasına neden oldu.Dizinin takipçileri, daha önceki bölümlerde de Şakir Paşa’nın karakterinin “problemli” bir kişiliği yansıttığını belirtmişti. Ancak bu bölümde işlenen aile içi ilişki teması, birçok izleyici tarafından sınırların aşıldığı yönünde yorumlandı.Eleştiriler arasında gündem oldu“Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar” dizisi, daha önceki bölümleriyle de tartışmalar yaratmıştı. Ancak 6. bölümdeki bu sahne, diziyi bir anda en çok konuşulan yapımlar arasına soktu. Bazı izleyiciler, diziyi ilgi çekici bulduğunu belirtirken, büyük bir kitle sahneleri “gereksiz derecede rahatsız edici” olarak nitelendirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/unlu-ciftin-evliliginde-kara-bulutlar-dolasiyor-takipten-cikarmisti-justin-bieber-ve-hailey-baldwin-1093518996.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0a/1093519395_62:0:598:402_1920x0_80_0_0_b0b10731b8a0cc6628b5188d6fd39889.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
şakir paşa ailesi dizisi, şakir paşa ailesi 6. bölüm, şakir paşa aniesi sahnesi, şakir paşa gelini ile birlikte oldu, şakir paşa ailesi tartışmalı sahne, şakir paşa ailesi sosyal medya tepkileri, şakir paşa ailesi x gündemi, şakir paşa ailesi olay sahne, şakir paşa aniesi ilişkisi, şakir paşa ailesi eleştiriler, şakir paşa ailesi dizisi oyuncuları, şakir paşa vahide perçin, şakir paşa ailesi firat tanış, şakir paşa ailesi meryem uzerli, şakir paşa ailesi fırat tanış sahnesi, şakir paşa aniesi sevişme sahnesi
şakir paşa ailesi dizisi, şakir paşa ailesi 6. bölüm, şakir paşa aniesi sahnesi, şakir paşa gelini ile birlikte oldu, şakir paşa ailesi tartışmalı sahne, şakir paşa ailesi sosyal medya tepkileri, şakir paşa ailesi x gündemi, şakir paşa ailesi olay sahne, şakir paşa aniesi ilişkisi, şakir paşa ailesi eleştiriler, şakir paşa ailesi dizisi oyuncuları, şakir paşa vahide perçin, şakir paşa ailesi firat tanış, şakir paşa ailesi meryem uzerli, şakir paşa ailesi fırat tanış sahnesi, şakir paşa aniesi sevişme sahnesi

Şakir Paşa ve Aniesi’nin sahnesi gündem oldu: 'Çok iğrenç'

08:24 10.02.2025 (güncellendi: 08:26 10.02.2025)
© Fotoğraf : NOW TVŞakir Paşa ve Aniesi’nin sahnesi gündem oldu: 'Çok iğrenç'
Şakir Paşa ve Aniesi’nin sahnesi gündem oldu: 'Çok iğrenç' - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2025
© Fotoğraf : NOW TV
Abone ol
Şakir Paşa Ailesi dizisinin 6. bölümü, Şakir Paşa’nın gelini Aniesi ile yaşadığı ilişki sahnesiyle sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Seyirciler bu anlara büyük tepki gösterdi. “Çok iğrenç” ve “Yok artık!” yorumlarıyla X’te gündem olan sahne, dizinin en çok konuşulan bölümlerinden biri oldu. İşte detaylar…
Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin 6. bölümü, seyircileri adeta şok etti. Şakir Paşa’nın, gelini Aniesi ile birlikte olduğu sahne, hem izleyicileri hem de sosyal medyayı ikiye böldü. Olaylı sahne, Şakir Paşa’nın “Böyle bir şey hiç yaşanmadı” diyerek pişmanlık yaşadığı anlarla devam etti.
Aniesi’nin bu durumu son derece rahat karşılaması ise izleyicileri bir kez daha şaşkına çevirdi. Özellikle seyirciler, sahnenin açık bir şekilde ekrana yansıtılmasına büyük tepki gösterdi.

Sosyal medyada tepki yağdı

Olaylı bölümün ardından, dizi sosyal medya platformu X’te (eski adıyla Twitter) gündem oldu. Kullanıcılar, “Şakir Paşa Ailesi” başlığı altında sahneyi eleştirirken, birçok kişi bu durumu “aşırı rahatsız edici” olarak yorumladı.
İzleyicilerden gelen bazı yorumlar şöyleydi:
“Ben sadece öpüştüler sanmıştım, yok artık sevişmişler!”
“Çok iğrenç ya, rezillik!”
“Evde herkes varken bu kadar rahat olmaları ürpertici!”
“Aniesi insanın bir yüzü kızarır, hiç utanmamış!”
Bu tepkiler, dizinin tartışmalı sahnesinin sosyal medyada geniş bir yankı bulmasına neden oldu.

Şakir Paşa ve Aniesi’nin sahnesi tepkileri büyüttü

Dizinin kadrosunda Vahide Perçin, Fırat Tanış, Cem Yiğit Üzümoğlu, Denise Capezza, Nilsu Berfin Aktaş ve Meryem Uzerli gibi güçlü isimler yer alıyor. Ancak bu bölümdeki sahne, dizinin güçlü oyunculuklarının bile gölgede kalmasına neden oldu.
Dizinin takipçileri, daha önceki bölümlerde de Şakir Paşa’nın karakterinin “problemli” bir kişiliği yansıttığını belirtmişti. Ancak bu bölümde işlenen aile içi ilişki teması, birçok izleyici tarafından sınırların aşıldığı yönünde yorumlandı.

Eleştiriler arasında gündem oldu

“Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar” dizisi, daha önceki bölümleriyle de tartışmalar yaratmıştı. Ancak 6. bölümdeki bu sahne, diziyi bir anda en çok konuşulan yapımlar arasına soktu. Bazı izleyiciler, diziyi ilgi çekici bulduğunu belirtirken, büyük bir kitle sahneleri “gereksiz derecede rahatsız edici” olarak nitelendirdi.
Justin Bieber- Hailey Baldwin Bieber - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2025
YAŞAM
Ünlü çiftin evliliğinde kara bulutlar dolaşıyor, takipten çıkarmıştı: Justin Bieber ve Hailey Baldwin Boşanıyor mu?
08:16
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала