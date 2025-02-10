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Hasan Can Kaya’nın programında olay yaratan 'Kuzenimin eşi benden hoşlanıyor' açıklaması: Sahne yayından kaldırıldı
Hasan Can Kaya’nın programında olay yaratan 'Kuzenimin eşi benden hoşlanıyor' açıklaması: Sahne yayından kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Hasan Can Kaya’nın Konuşanlar programına katılan Nilay adlı konuk, kuzeninin kocasının kendisinden hoşlandığını itiraf ederek büyük tepki topladı. İnci... 10.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-10T08:42+0300
2025-02-10T08:43+0300
yaşam
hasan can kaya
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Hasan Can Kaya’nın sevilen programı Konuşanlar, bu kez konuklardan birinin yaptığı açıklamalarla sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Programa katılan ve kendisini Nilay olarak tanıtan bir kadın, kuzeninin kocasının kendisinden hoşlandığını ve bunu kendisine açıkça söylediğini itiraf etti.Nilay’ın, “Kuzenimin eşinden benden hoşlandığını öğrendim ama bunu kuzenime söyleyemiyorum” açıklaması hem seyircileri hem de sosyal medya kullanıcılarını adeta şoke etti. İnci Taneleri dizisinde rol aldığını belirten Nilay, yaptığı bu itirafla programın gündemine oturdu.“Kuzenin olmasa hoş bulur muydun” sorusu olay olduKonuşma sırasında Hasan Can Kaya’nın, “Kuzenin olmasa adamı hoş bulur muydun?” sorusuna Nilay’ın verdiği “Buluyordum” cevabı, izleyenleri şaşkına çevirdi. Nilay, sözlerine şu şekilde devam etti:“Bir gün kuzenim tuvaletteyken adam gözüme bakıp ‘Ben senden hoşlanıyorum’ dedi. Kuzenime bunu söyleyemedim. Adamın gözü hep bendeymiş meğer.”“Hala evli mi” sorusuna tepki çeken yanıtHasan Can Kaya, bu itirafın ardından, “Hala evliler mi ve bunu yayınlarsam ne olur?” diye sordu. Nilay ise, “Boşver yayınla. Hangi kuzenim olduğunu söylemedim, 5 tane kuzenim var,” diyerek güldü. Ancak bu sözler, sosyal medyada büyük bir tepki dalgasına yol açtı.Sosyal medyada tepki yağdıNilay’ın bu açıklamaları, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Kullanıcılar, açıklamaları sert bir şekilde eleştirirken, birçok kişi programın bu kısmının yayınlanmasını eleştirdi. Öne çıkan bazı tepkiler şöyleydi:Sevda Türküsev’den sert tepkiYazar Sevda Türküsev, sosyal medya hesabından bu olaya tepki göstererek, “Bu nasıl bir rezillik! ‘Normalleşmiş edepsizlik’ desek yanlış olmaz. Acaba bunu özellikle kuzeni boşansın diye mi söyledi? O enişteyi hoş bulduğunu itiraf etmek hangi edebe sığar?” ifadelerini kullandı.Programdan o anlar kaldırıldıYaşanan tepkilerin ardından, Konuşanlar’ın ilgili kısmı yayından kaldırıldı. Ancak sosyal medyada bu sahneye dair videolar paylaşılmaya devam ediyor. Hasan Can Kaya ve program ekibinden konuya dair bir açıklama yapılmazken, olayın yankıları sürüyor.
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Hasan Can Kaya’nın programında olay yaratan 'Kuzenimin eşi benden hoşlanıyor' açıklaması: Sahne yayından kaldırıldı

08:42 10.02.2025 (güncellendi: 08:43 10.02.2025)
© YouTube/KonuşanlarHasan Can Kaya
Hasan Can Kaya - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2025
© YouTube/Konuşanlar
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Hasan Can Kaya’nın Konuşanlar programına katılan Nilay adlı konuk, kuzeninin kocasının kendisinden hoşlandığını itiraf ederek büyük tepki topladı. İnci Taneleri dizisinde oynadığını söyleyen Nilay’ın açıklamaları sosyal medyada gündem olurken, o anlar programdan kaldırıldı. İşte detaylar…
Hasan Can Kaya’nın sevilen programı Konuşanlar, bu kez konuklardan birinin yaptığı açıklamalarla sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Programa katılan ve kendisini Nilay olarak tanıtan bir kadın, kuzeninin kocasının kendisinden hoşlandığını ve bunu kendisine açıkça söylediğini itiraf etti.
Nilay’ın, “Kuzenimin eşinden benden hoşlandığını öğrendim ama bunu kuzenime söyleyemiyorum” açıklaması hem seyircileri hem de sosyal medya kullanıcılarını adeta şoke etti. İnci Taneleri dizisinde rol aldığını belirten Nilay, yaptığı bu itirafla programın gündemine oturdu.

“Kuzenin olmasa hoş bulur muydun” sorusu olay oldu

Konuşma sırasında Hasan Can Kaya’nın, “Kuzenin olmasa adamı hoş bulur muydun?” sorusuna Nilay’ın verdiği “Buluyordum” cevabı, izleyenleri şaşkına çevirdi. Nilay, sözlerine şu şekilde devam etti:
“Bir gün kuzenim tuvaletteyken adam gözüme bakıp ‘Ben senden hoşlanıyorum’ dedi. Kuzenime bunu söyleyemedim. Adamın gözü hep bendeymiş meğer.”
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“Hala evli mi” sorusuna tepki çeken yanıt

Hasan Can Kaya, bu itirafın ardından, “Hala evliler mi ve bunu yayınlarsam ne olur?” diye sordu. Nilay ise, “Boşver yayınla. Hangi kuzenim olduğunu söylemedim, 5 tane kuzenim var,” diyerek güldü. Ancak bu sözler, sosyal medyada büyük bir tepki dalgasına yol açtı.

Sosyal medyada tepki yağdı

Nilay’ın bu açıklamaları, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Kullanıcılar, açıklamaları sert bir şekilde eleştirirken, birçok kişi programın bu kısmının yayınlanmasını eleştirdi. Öne çıkan bazı tepkiler şöyleydi:
“Bu nasıl bir rezalet? Gerçekten edepsizliğin normalleşmesi.”
“Bu kadarı da fazla! Aile kavramı yok edilmiş.”
“Eniştenin edepsizliği ayrı, bunu böyle rahatça söylemek ayrı bir skandal!”

Sevda Türküsev’den sert tepki

Yazar Sevda Türküsev, sosyal medya hesabından bu olaya tepki göstererek, “Bu nasıl bir rezillik! ‘Normalleşmiş edepsizlik’ desek yanlış olmaz. Acaba bunu özellikle kuzeni boşansın diye mi söyledi? O enişteyi hoş bulduğunu itiraf etmek hangi edebe sığar?” ifadelerini kullandı.

Programdan o anlar kaldırıldı

Yaşanan tepkilerin ardından, Konuşanlar’ın ilgili kısmı yayından kaldırıldı. Ancak sosyal medyada bu sahneye dair videolar paylaşılmaya devam ediyor. Hasan Can Kaya ve program ekibinden konuya dair bir açıklama yapılmazken, olayın yankıları sürüyor.
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