https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/hasan-can-kayanin-programinda-olay-yaratan-kuzenimin-kocasi-benden-hoslaniyor-aciklamasi-sahne-1093519909.html

Hasan Can Kaya’nın programında olay yaratan 'Kuzenimin eşi benden hoşlanıyor' açıklaması: Sahne yayından kaldırıldı

Hasan Can Kaya’nın programında olay yaratan 'Kuzenimin eşi benden hoşlanıyor' açıklaması: Sahne yayından kaldırıldı

Sputnik Türkiye

Hasan Can Kaya’nın Konuşanlar programına katılan Nilay adlı konuk, kuzeninin kocasının kendisinden hoşlandığını itiraf ederek büyük tepki topladı. İnci... 10.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-10T08:42+0300

2025-02-10T08:42+0300

2025-02-10T08:43+0300

yaşam

hasan can kaya

hala

kuzen

konuşanlar

program

bölüm

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0b/11/1050895513_0:0:760:429_1920x0_80_0_0_1b244c11b0220d6cf3a3f1f000a13393.jpg

Hasan Can Kaya’nın sevilen programı Konuşanlar, bu kez konuklardan birinin yaptığı açıklamalarla sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Programa katılan ve kendisini Nilay olarak tanıtan bir kadın, kuzeninin kocasının kendisinden hoşlandığını ve bunu kendisine açıkça söylediğini itiraf etti.Nilay’ın, “Kuzenimin eşinden benden hoşlandığını öğrendim ama bunu kuzenime söyleyemiyorum” açıklaması hem seyircileri hem de sosyal medya kullanıcılarını adeta şoke etti. İnci Taneleri dizisinde rol aldığını belirten Nilay, yaptığı bu itirafla programın gündemine oturdu.“Kuzenin olmasa hoş bulur muydun” sorusu olay olduKonuşma sırasında Hasan Can Kaya’nın, “Kuzenin olmasa adamı hoş bulur muydun?” sorusuna Nilay’ın verdiği “Buluyordum” cevabı, izleyenleri şaşkına çevirdi. Nilay, sözlerine şu şekilde devam etti:“Bir gün kuzenim tuvaletteyken adam gözüme bakıp ‘Ben senden hoşlanıyorum’ dedi. Kuzenime bunu söyleyemedim. Adamın gözü hep bendeymiş meğer.”“Hala evli mi” sorusuna tepki çeken yanıtHasan Can Kaya, bu itirafın ardından, “Hala evliler mi ve bunu yayınlarsam ne olur?” diye sordu. Nilay ise, “Boşver yayınla. Hangi kuzenim olduğunu söylemedim, 5 tane kuzenim var,” diyerek güldü. Ancak bu sözler, sosyal medyada büyük bir tepki dalgasına yol açtı.Sosyal medyada tepki yağdıNilay’ın bu açıklamaları, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Kullanıcılar, açıklamaları sert bir şekilde eleştirirken, birçok kişi programın bu kısmının yayınlanmasını eleştirdi. Öne çıkan bazı tepkiler şöyleydi:Sevda Türküsev’den sert tepkiYazar Sevda Türküsev, sosyal medya hesabından bu olaya tepki göstererek, “Bu nasıl bir rezillik! ‘Normalleşmiş edepsizlik’ desek yanlış olmaz. Acaba bunu özellikle kuzeni boşansın diye mi söyledi? O enişteyi hoş bulduğunu itiraf etmek hangi edebe sığar?” ifadelerini kullandı.Programdan o anlar kaldırıldıYaşanan tepkilerin ardından, Konuşanlar’ın ilgili kısmı yayından kaldırıldı. Ancak sosyal medyada bu sahneye dair videolar paylaşılmaya devam ediyor. Hasan Can Kaya ve program ekibinden konuya dair bir açıklama yapılmazken, olayın yankıları sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/sakir-pasa-ve-aniesinin-sahnesi-gundem-oldu-cok-igrenc-1093519214.html

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/unlu-ciftin-evliliginde-kara-bulutlar-dolasiyor-takipten-cikarmisti-justin-bieber-ve-hailey-baldwin-1093518996.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hasan can kaya konuşanlar, konuşanlar nilay kuzeninin kocası, nilay konuşanlar açıklamaları, konuşanlar skandal sahne, inci taneleri nilay, nilay kuzeninin eşi benden hoşlanıyor, konuşanlar sosyal medyada tepki, konuşanlar programında olay itiraf, hasan can kaya nilay itirafı, konuşanlar skandal bölüm, hasan can kaya sosyal medya tepkileri, konuşanlar programı tepki çeken sahne, hasan can kaya kuzen ve enişte olayı, konuşanlar enişte olayı