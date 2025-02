https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/mauro-icardiden-mourinho-sonrasi-bir-de-deja-vu-paylasimi-acun-ilicalidan-yanit-geldi-1093524091.html

Mauro Icardi'den Mourinho sonrası bir de 'deja vu' paylaşımı: Acun Ilıcalı'dan yanıt geldi

Mauro Icardi'den Mourinho sonrası bir de 'deja vu' paylaşımı: Acun Ilıcalı'dan yanıt geldi

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Adana Demirspor'un sahadan çekilmesi sonrası çarpıcı bir paylaşım yaptı. Icardi'nin paylaşımına Fenerbahçe Asbaşkanı Acun... 10.02.2025, Sputnik Türkiye

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Adana Demirspor'un sahadan çekildiği maçın ardından bir paylaşıma imza attı.Geçtiğimiz sezon Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçında ezeli rakiplerinin sahadan çekilmesini hatırlatan Icardi, "Deja Vu" ifadesini kullandı.Mourinho-Icardi atışmasıIcardi daha önce de Mourinho'nun Galatasaray oyuncuları için elle futbol oynadıklarına dair hentbol göndermesi yapması üzerine yanıt vermişti.Icardi, 'The special One' olarak ünlenen Mourinho'nun lakabını 'the crying one' (ağlayan) olarak değiştirmiş ve paylaşım yapmıştı.Acun Ilıcalı: Bizim futbolcumuz yapmazIcardi'nin bu paylaşımına Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı şu cevabı verdi:

