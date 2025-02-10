https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/mauro-icardiden-mourinho-sonrasi-bir-de-deja-vu-paylasimi-acun-ilicalidan-yanit-geldi-1093524091.html
Mauro Icardi'den Mourinho sonrası bir de 'deja vu' paylaşımı: Acun Ilıcalı'dan yanıt geldi
Mauro Icardi'den Mourinho sonrası bir de 'deja vu' paylaşımı: Acun Ilıcalı'dan yanıt geldi
Sputnik Türkiye
Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Adana Demirspor'un sahadan çekilmesi sonrası çarpıcı bir paylaşım yaptı. Icardi'nin paylaşımına Fenerbahçe Asbaşkanı Acun... 10.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-10T09:57+0300
2025-02-10T09:57+0300
2025-02-10T09:57+0300
spor
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galatasaray
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Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Adana Demirspor'un sahadan çekildiği maçın ardından bir paylaşıma imza attı.Geçtiğimiz sezon Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçında ezeli rakiplerinin sahadan çekilmesini hatırlatan Icardi, "Deja Vu" ifadesini kullandı.Mourinho-Icardi atışmasıIcardi daha önce de Mourinho'nun Galatasaray oyuncuları için elle futbol oynadıklarına dair hentbol göndermesi yapması üzerine yanıt vermişti.Icardi, 'The special One' olarak ünlenen Mourinho'nun lakabını 'the crying one' (ağlayan) olarak değiştirmiş ve paylaşım yapmıştı.Acun Ilıcalı: Bizim futbolcumuz yapmazIcardi'nin bu paylaşımına Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı şu cevabı verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250209/adana-demirspor-galatasaray-macinda-sahadan-cekildi-1093510572.html
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mauro icardi, acun ilıcalı, galatasaray, adana demirspor, fenerbahçe, jose mourinho, instagram
mauro icardi, acun ilıcalı, galatasaray, adana demirspor, fenerbahçe, jose mourinho, instagram
Mauro Icardi'den Mourinho sonrası bir de 'deja vu' paylaşımı: Acun Ilıcalı'dan yanıt geldi
Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Adana Demirspor'un sahadan çekilmesi sonrası çarpıcı bir paylaşım yaptı. Icardi'nin paylaşımına Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı cevep verdi.
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Adana Demirspor'un sahadan çekildiği maçın ardından bir paylaşıma imza attı.
Geçtiğimiz sezon Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçında ezeli rakiplerinin sahadan çekilmesini hatırlatan Icardi, "Deja Vu" ifadesini kullandı.
Icardi daha önce de Mourinho'nun Galatasaray oyuncuları için elle futbol oynadıklarına dair hentbol göndermesi yapması üzerine yanıt vermişti.
Icardi, 'The special One' olarak ünlenen Mourinho'nun lakabını 'the crying one' (ağlayan) olarak değiştirmiş ve paylaşım yapmıştı.
Acun Ilıcalı: Bizim futbolcumuz yapmaz
Icardi'nin bu paylaşımına Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı şu cevabı verdi:
"Icardi'nin başkanımızla ya da teknik direktörümüzle ilgili yaptığı paylaşımları kınıyorum. Galatasaray kulübüne de bir kez daha çağrıda bulunuyorum; futbolcu hiçbir zaman başkanla muhatap olmaz, rakip başkana saygısızlık yapmaz. Bizim futbolcularımız böyle şeyler yapmıyorlar."