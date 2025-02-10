Mauro Icardi'den Mourinho sonrası bir de 'deja vu' paylaşımı: Acun Ilıcalı'dan yanıt geldi

"Icardi'nin başkanımızla ya da teknik direktörümüzle ilgili yaptığı paylaşımları kınıyorum. Galatasaray kulübüne de bir kez daha çağrıda bulunuyorum; futbolcu hiçbir zaman başkanla muhatap olmaz, rakip başkana saygısızlık yapmaz. Bizim futbolcularımız böyle şeyler yapmıyorlar."