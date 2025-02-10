Mauro Icardi'den Mourinho sonrası bir de 'deja vu' paylaşımı: Acun Ilıcalı'dan yanıt geldi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:30
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Yazar İlkay Yıldız: “Sahaflardaki kutular içinde satılan fotoğraflar, her birimizde hüzün uyandırıyor"
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Satış stratejisti Ümit Ünker: Dünyanın en iyi satışçıları bebeklerdir çünkü ağlayarak her istediklerini elde ederler
17:05
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
HAVA DURUMU
Yeni haftada Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı hava etkili…
19:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Adana Demirspor'dan TFF ve MHK'ya yönelik operasyon
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
1475 yıl hapisle yargılanan müteahhite tahliye
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Gültekin Uysal, cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/mauro-icardiden-mourinho-sonrasi-bir-de-deja-vu-paylasimi-acun-ilicalidan-yanit-geldi-1093524091.html
Mauro Icardi'den Mourinho sonrası bir de 'deja vu' paylaşımı: Acun Ilıcalı'dan yanıt geldi
Mauro Icardi'den Mourinho sonrası bir de 'deja vu' paylaşımı: Acun Ilıcalı'dan yanıt geldi
Sputnik Türkiye
Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Adana Demirspor'un sahadan çekilmesi sonrası çarpıcı bir paylaşım yaptı. Icardi'nin paylaşımına Fenerbahçe Asbaşkanı Acun... 10.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-10T09:57+0300
2025-02-10T09:57+0300
spor
mauro icardi
acun ilıcalı
galatasaray
adana demirspor
fenerbahçe
jose mourinho
instagram
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/16/1090700814_0:68:622:417_1920x0_80_0_0_759c2b61ecf09b1dbbd27feee53a51c2.png
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Adana Demirspor'un sahadan çekildiği maçın ardından bir paylaşıma imza attı.Geçtiğimiz sezon Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçında ezeli rakiplerinin sahadan çekilmesini hatırlatan Icardi, "Deja Vu" ifadesini kullandı.Mourinho-Icardi atışmasıIcardi daha önce de Mourinho'nun Galatasaray oyuncuları için elle futbol oynadıklarına dair hentbol göndermesi yapması üzerine yanıt vermişti.Icardi, 'The special One' olarak ünlenen Mourinho'nun lakabını 'the crying one' (ağlayan) olarak değiştirmiş ve paylaşım yapmıştı.Acun Ilıcalı: Bizim futbolcumuz yapmazIcardi'nin bu paylaşımına Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı şu cevabı verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250209/adana-demirspor-galatasaray-macinda-sahadan-cekildi-1093510572.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/16/1090700814_0:9:622:475_1920x0_80_0_0_1490097c36fc0afb9341f9fc1f33edc8.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mauro icardi, acun ilıcalı, galatasaray, adana demirspor, fenerbahçe, jose mourinho, instagram
mauro icardi, acun ilıcalı, galatasaray, adana demirspor, fenerbahçe, jose mourinho, instagram

Mauro Icardi'den Mourinho sonrası bir de 'deja vu' paylaşımı: Acun Ilıcalı'dan yanıt geldi

09:57 10.02.2025
© FotoğrafIvardi ve Greeicy
Ivardi ve Greeicy - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2025
© Fotoğraf
Abone ol
Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Adana Demirspor'un sahadan çekilmesi sonrası çarpıcı bir paylaşım yaptı. Icardi'nin paylaşımına Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı cevep verdi.
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Adana Demirspor'un sahadan çekildiği maçın ardından bir paylaşıma imza attı.
Geçtiğimiz sezon Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçında ezeli rakiplerinin sahadan çekilmesini hatırlatan Icardi, "Deja Vu" ifadesini kullandı.

Mourinho-Icardi atışması

Icardi daha önce de Mourinho'nun Galatasaray oyuncuları için elle futbol oynadıklarına dair hentbol göndermesi yapması üzerine yanıt vermişti.
Icardi, 'The special One' olarak ünlenen Mourinho'nun lakabını 'the crying one' (ağlayan) olarak değiştirmiş ve paylaşım yapmıştı.

Acun Ilıcalı: Bizim futbolcumuz yapmaz

Icardi'nin bu paylaşımına Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı şu cevabı verdi:
"Icardi'nin başkanımızla ya da teknik direktörümüzle ilgili yaptığı paylaşımları kınıyorum. Galatasaray kulübüne de bir kez daha çağrıda bulunuyorum; futbolcu hiçbir zaman başkanla muhatap olmaz, rakip başkana saygısızlık yapmaz. Bizim futbolcularımız böyle şeyler yapmıyorlar."
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Galatasaray ile yaptığı maçta sahadan çekildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2025
SPOR
Adana Demirspor sahadan çekildi: Maç tatil edildi
Dün, 19:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала