https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/kadikoy-sahilinde-bulunan-cesede-dna-testi-yapildi-kaybolan-2-kardesten-birine-ait-oldugu-1093547657.html
Kadıköy sahilinde bulunan cesede DNA testi yapıldı: Kaybolan 2 kardeşten birine ait olduğu kesinleşti
Kadıköy sahilinde bulunan cesede DNA testi yapıldı: Kaybolan 2 kardeşten birine ait olduğu kesinleşti
Sputnik Türkiye
İstanbul Kadıköy'de bulunan cansız bedenin Beşiktaş'ta 23 Kasım 2024'te denize düşen 2 kardeşten birine ait olduğu belirlendi. 10.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-10T21:42+0300
2025-02-10T21:42+0300
2025-02-10T21:54+0300
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Bebek Sahili'nde geçen kasım ayında kız kardeşi Ayşe Can ile yürüyüş yaptıkları sırada denize düşen kardeşini kurtarmak için suya atlayan Velat Can'ın cansız bedeni Kadıköy sahilinde bulundu. Dün Kadıköy'de bir erkek cesedinin bulunması sonrası cesedin kayıp kardeşlerden Velat Can'a ait olabileceği tahmin ediliyordu. Can kardeşlerin ailesinden alınan DNA örnekleriyle yapılan karşılaştırma sonucu netleştirdi.Aile yakınlarınca Adli Tıp Kurumundan alınan Velat Can'ın cenazesi, Arnavutköy Mezarlıklar Müdürlüğü morguna götürüldü. Cenazenin Diyarbakır'da defnedileceği öğrenildi.Bebek sahilinde 23 Kasım 2024'te yürüyüş yaparken denize düşen 29 yaşındaki Ayşe Can ile onu kurtarmak için suya atlayan kardeşi 23 yaşındaki Velat Can kaybolmuştu. İspanya'dan 14 Kasım'da tatil amacıyla Diyarbakır'a gelen kardeşlerin 25 Kasım'da ailesiyle İspanya'ya dönecekleri, Sarıyer'deki bir otelde kaldıkları tespit edilmişti.Çocuklarından haber alamayan ebeveynleri durumu polise bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/afyonkarahisarda-bir-fabrikada-yangin-cikti-cok-sayida-itfaiye-ekibi-sevk-edildi-1093547548.html
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ayşe can, bebek, kadıköy, erkek, ceset, dna
ayşe can, bebek, kadıköy, erkek, ceset, dna
Kadıköy sahilinde bulunan cesede DNA testi yapıldı: Kaybolan 2 kardeşten birine ait olduğu kesinleşti
21:42 10.02.2025 (güncellendi: 21:54 10.02.2025)
İstanbul Kadıköy'de bulunan cansız bedenin Beşiktaş'ta 23 Kasım 2024'te denize düşen 2 kardeşten birine ait olduğu belirlendi.
Bebek Sahili'nde geçen kasım ayında kız kardeşi Ayşe Can ile yürüyüş yaptıkları sırada denize düşen kardeşini kurtarmak için suya atlayan Velat Can'ın cansız bedeni Kadıköy sahilinde bulundu.
Dün Kadıköy'de bir erkek cesedinin bulunması sonrası cesedin kayıp kardeşlerden Velat Can'a ait olabileceği tahmin ediliyordu. Can kardeşlerin ailesinden alınan DNA örnekleriyle yapılan karşılaştırma sonucu netleştirdi.
Aile yakınlarınca Adli Tıp Kurumundan alınan Velat Can'ın cenazesi, Arnavutköy Mezarlıklar Müdürlüğü morguna götürüldü. Cenazenin Diyarbakır'da defnedileceği öğrenildi.
Bebek sahilinde 23 Kasım 2024'te yürüyüş yaparken denize düşen 29 yaşındaki Ayşe Can ile onu kurtarmak için suya atlayan kardeşi 23 yaşındaki Velat Can kaybolmuştu.
İspanya'dan 14 Kasım'da tatil amacıyla Diyarbakır'a gelen kardeşlerin 25 Kasım'da ailesiyle İspanya'ya dönecekleri, Sarıyer'deki bir otelde kaldıkları tespit edilmişti.
Çocuklarından haber alamayan ebeveynleri durumu polise bildirmişti.