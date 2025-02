https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/kadikoy-sahilinde-bulunan-cesede-dna-testi-yapildi-kaybolan-2-kardesten-birine-ait-oldugu-1093547657.html

Kadıköy sahilinde bulunan cesede DNA testi yapıldı: Kaybolan 2 kardeşten birine ait olduğu kesinleşti

Kadıköy sahilinde bulunan cesede DNA testi yapıldı: Kaybolan 2 kardeşten birine ait olduğu kesinleşti

Sputnik Türkiye

İstanbul Kadıköy'de bulunan cansız bedenin Beşiktaş'ta 23 Kasım 2024'te denize düşen 2 kardeşten birine ait olduğu belirlendi. 10.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-10T21:42+0300

2025-02-10T21:42+0300

2025-02-10T21:54+0300

türkiye

ayşe can

bebek

kadıköy

erkek

ceset

dna

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/02/1091071357_0:93:720:498_1920x0_80_0_0_93f0e709154975908a8fd59d8fa58d2c.jpg

Bebek Sahili'nde geçen kasım ayında kız kardeşi Ayşe Can ile yürüyüş yaptıkları sırada denize düşen kardeşini kurtarmak için suya atlayan Velat Can'ın cansız bedeni Kadıköy sahilinde bulundu. Dün Kadıköy'de bir erkek cesedinin bulunması sonrası cesedin kayıp kardeşlerden Velat Can'a ait olabileceği tahmin ediliyordu. Can kardeşlerin ailesinden alınan DNA örnekleriyle yapılan karşılaştırma sonucu netleştirdi.Aile yakınlarınca Adli Tıp Kurumundan alınan Velat Can'ın cenazesi, Arnavutköy Mezarlıklar Müdürlüğü morguna götürüldü. Cenazenin Diyarbakır'da defnedileceği öğrenildi.Bebek sahilinde 23 Kasım 2024'te yürüyüş yaparken denize düşen 29 yaşındaki Ayşe Can ile onu kurtarmak için suya atlayan kardeşi 23 yaşındaki Velat Can kaybolmuştu. İspanya'dan 14 Kasım'da tatil amacıyla Diyarbakır'a gelen kardeşlerin 25 Kasım'da ailesiyle İspanya'ya dönecekleri, Sarıyer'deki bir otelde kaldıkları tespit edilmişti.Çocuklarından haber alamayan ebeveynleri durumu polise bildirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/afyonkarahisarda-bir-fabrikada-yangin-cikti-cok-sayida-itfaiye-ekibi-sevk-edildi-1093547548.html

türkiye

bebek

kadıköy

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ayşe can, bebek, kadıköy, erkek, ceset, dna