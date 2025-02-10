https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/afyonkarahisarda-bir-fabrikada-yangin-cikti-cok-sayida-itfaiye-ekibi-sevk-edildi-1093547548.html

Afyonkarahisar'da bir fabrikada yangın çıktı: Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Afyonkarahisar'da bir fabrikada yangın çıktı: Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Sputnik Türkiye

Afyonkarahisar'ın Organize Sanayi Bölgesinde bulunan orman ürünleri fabrikasında yangın çıktı. Yangına çok sayıfa itfaiye ekibi sevk edildi. Söndürme... 10.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-10T21:28+0300

2025-02-10T21:28+0300

2025-02-10T21:28+0300

türkiye

afyon

afyonkarahisar

afyonkarahisar organize sanayi bölgesi

fabrika

yangın

fabrika yangını

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0a/1093547391_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_644803a29467c2d6388db626fd4f8673.jpg

Afyonkarahisar'da bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.Organize Sanayi Bölgesinde bir orman ürünleri fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, 26 itfaiye, orman işletmeye ait 4 arazöz, 4 tomo ile müdahale ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/kartalkayadaki-otel-yangini-sorusturmasinda-yeni-gelisme-bir-kisi-daha-tutuklandi-1093494472.html

türkiye

afyon

afyonkarahisar

afyonkarahisar organize sanayi bölgesi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

afyon, afyonkarahisar, afyonkarahisar organize sanayi bölgesi, fabrika, yangın, fabrika yangını