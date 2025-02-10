https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/afyonkarahisarda-bir-fabrikada-yangin-cikti-cok-sayida-itfaiye-ekibi-sevk-edildi-1093547548.html
Afyonkarahisar'da bir fabrikada yangın çıktı: Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
Afyonkarahisar'da bir fabrikada yangın çıktı: Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
Sputnik Türkiye
Afyonkarahisar'ın Organize Sanayi Bölgesinde bulunan orman ürünleri fabrikasında yangın çıktı. Yangına çok sayıfa itfaiye ekibi sevk edildi. Söndürme... 10.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-10T21:28+0300
2025-02-10T21:28+0300
2025-02-10T21:28+0300
türkiye
afyon
afyonkarahisar
afyonkarahisar organize sanayi bölgesi
fabrika
yangın
fabrika yangını
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Afyonkarahisar'da bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.Organize Sanayi Bölgesinde bir orman ürünleri fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, 26 itfaiye, orman işletmeye ait 4 arazöz, 4 tomo ile müdahale ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/kartalkayadaki-otel-yangini-sorusturmasinda-yeni-gelisme-bir-kisi-daha-tutuklandi-1093494472.html
türkiye
afyon
afyonkarahisar
afyonkarahisar organize sanayi bölgesi
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afyon, afyonkarahisar, afyonkarahisar organize sanayi bölgesi, fabrika, yangın, fabrika yangını
afyon, afyonkarahisar, afyonkarahisar organize sanayi bölgesi, fabrika, yangın, fabrika yangını
Afyonkarahisar'da bir fabrikada yangın çıktı: Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
Ayrıntılar geliyor
Afyonkarahisar'ın Organize Sanayi Bölgesinde bulunan orman ürünleri fabrikasında yangın çıktı. Yangına çok sayıfa itfaiye ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmaları sürüyor.
Afyonkarahisar'da bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.
Organize Sanayi Bölgesinde bir orman ürünleri fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, 26 itfaiye, orman işletmeye ait 4 arazöz, 4 tomo ile müdahale ediliyor.