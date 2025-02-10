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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/afyonkarahisarda-bir-fabrikada-yangin-cikti-cok-sayida-itfaiye-ekibi-sevk-edildi-1093547548.html
Afyonkarahisar'da bir fabrikada yangın çıktı: Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
Afyonkarahisar'da bir fabrikada yangın çıktı: Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
Sputnik Türkiye
Afyonkarahisar'ın Organize Sanayi Bölgesinde bulunan orman ürünleri fabrikasında yangın çıktı. Yangına çok sayıfa itfaiye ekibi sevk edildi. Söndürme... 10.02.2025, Sputnik Türkiye
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Afyonkarahisar'da bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.Organize Sanayi Bölgesinde bir orman ürünleri fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, 26 itfaiye, orman işletmeye ait 4 arazöz, 4 tomo ile müdahale ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/kartalkayadaki-otel-yangini-sorusturmasinda-yeni-gelisme-bir-kisi-daha-tutuklandi-1093494472.html
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afyon, afyonkarahisar, afyonkarahisar organize sanayi bölgesi, fabrika, yangın, fabrika yangını

Afyonkarahisar'da bir fabrikada yangın çıktı: Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

21:28 10.02.2025
© AA / Arif YavuzAfyonkarahisar'da bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor. Yangına, 26 itfaiye, orman işletmeye ait 4 arazöz, 4 toma ile müdahale ediliyor.
Afyonkarahisar'da bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor. Yangına, 26 itfaiye, orman işletmeye ait 4 arazöz, 4 toma ile müdahale ediliyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2025
© AA / Arif Yavuz
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Afyonkarahisar'ın Organize Sanayi Bölgesinde bulunan orman ürünleri fabrikasında yangın çıktı. Yangına çok sayıfa itfaiye ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmaları sürüyor.
Afyonkarahisar'da bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.
Organize Sanayi Bölgesinde bir orman ürünleri fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, 26 itfaiye, orman işletmeye ait 4 arazöz, 4 tomo ile müdahale ediliyor.
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