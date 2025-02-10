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İstanbul'da kar alarmı: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bazı uçuşlar iptal edilecek
İstanbul'da kar alarmı: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bazı uçuşlar iptal edilecek
Sputnik Türkiye
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda, İstanbul’da etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Şubat’ta uçuşların yüzde 5’inin, 12 Şubat’ta... 10.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-10T16:55+0300
2025-02-10T17:29+0300
türkiye
sabiha gökçen
uçuş
kar yağışı
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İstanbul’da etkisini artırması beklenen kötü hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda 11 Şubat’ta uçuşların yüzde 5’inin, 12 Şubat’ta ise yüzde 10’unun iptal edileceği açıklandı. Havayolu şirketlerinden yapılacak güncellemelerin takip edilmesi gerektiği belirtilirken, yolcuların seyahat planlarını güncellemeleri önerildi.Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), salı gününden itibaren sıcaklıkların 1-2 derece daha düşeceğini ve çarşamba gününe kadar sabah ve akşam saatlerinde kısa süreli kuvvetli kar yağışı beklendiğini duyurdu.Uçuş i̇ptalleri resmi olarak açıklandıSabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi (HEAŞ) tarafından yapılan açıklamada, Meteorolojik Acil Durum Komitesi’nin aldığı karar doğrultusunda uçuş iptallerinin uygulanacağı belirtildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:"Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararıyla, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Şubat’taki uçuşların yüzde 5’i ve 12 Şubat’taki uçuşların yüzde 10’u iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu, ilgili havayolu şirketinin internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir."AKOM: Sıcaklıklar daha da düşecek, kar yağışı bekleniyorİstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte etkisini sürdüren Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının salı gününden itibaren daha da güçleneceğini bildirdi.AKOM’un açıklamasına göre:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/istanbula-kuvvetli-kar-yagisi-uyarisi-akom-ve-istanbul-valiliginden-saatli-alarm-1093541017.html
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sabiha gökçen, uçuş, kar yağışı, istanbul kar yağışı
sabiha gökçen, uçuş, kar yağışı, istanbul kar yağışı

İstanbul'da kar alarmı: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bazı uçuşlar iptal edilecek

16:55 10.02.2025 (güncellendi: 17:29 10.02.2025)
© AASabiha Gökçen
Sabiha Gökçen - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2025
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda, İstanbul’da etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Şubat’ta uçuşların yüzde 5’inin, 12 Şubat’ta ise yüzde 10’unun iptal edileceği duyuruldu. Havayolu şirketlerinden yapılacak güncellemelerin takip edilmesi gerektiği belirtilirken, yolcuların seyahat planlarını güncellemeleri önerildi.
İstanbul’da etkisini artırması beklenen kötü hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda 11 Şubat’ta uçuşların yüzde 5’inin, 12 Şubat’ta ise yüzde 10’unun iptal edileceği açıklandı. Havayolu şirketlerinden yapılacak güncellemelerin takip edilmesi gerektiği belirtilirken, yolcuların seyahat planlarını güncellemeleri önerildi.
Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), salı gününden itibaren sıcaklıkların 1-2 derece daha düşeceğini ve çarşamba gününe kadar sabah ve akşam saatlerinde kısa süreli kuvvetli kar yağışı beklendiğini duyurdu.

Uçuş i̇ptalleri resmi olarak açıklandı

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi (HEAŞ) tarafından yapılan açıklamada, Meteorolojik Acil Durum Komitesi’nin aldığı karar doğrultusunda uçuş iptallerinin uygulanacağı belirtildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararıyla, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Şubat’taki uçuşların yüzde 5’i ve 12 Şubat’taki uçuşların yüzde 10’u iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu, ilgili havayolu şirketinin internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir."

AKOM: Sıcaklıklar daha da düşecek, kar yağışı bekleniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte etkisini sürdüren Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının salı gününden itibaren daha da güçleneceğini bildirdi.
AKOM’un açıklamasına göre:
Sıcaklıklar 1-2 derece daha düşecek
Çarşamba gününe kadar sabah ve akşam saatlerinde kısa süreli kuvvetli kar yağışı bekleniyor
Soğuk hava dalgası, İstanbul’un büyük bölümünde etkisini sürdürecek
İstanbul'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2025
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İstanbul’a kuvvetli kar yağışı uyarısı: AKOM ve valilikten 'saatli' alarm
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