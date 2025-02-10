https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/istanbulda-kar-alarmi-sabiha-gokcen-havalimaninda-ucuslarda-azaltma-karari--1093540336.html
İstanbul'da kar alarmı: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bazı uçuşlar iptal edilecek
İstanbul'da kar alarmı: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bazı uçuşlar iptal edilecek
Sputnik Türkiye
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda, İstanbul’da etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Şubat’ta uçuşların yüzde 5’inin, 12 Şubat’ta... 10.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-10T16:55+0300
2025-02-10T16:55+0300
2025-02-10T17:29+0300
türkiye
sabiha gökçen
uçuş
kar yağışı
istanbul kar yağışı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0a/1093540791_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_737aee338080e486cd1defa0ab58fa64.jpg
İstanbul’da etkisini artırması beklenen kötü hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda 11 Şubat’ta uçuşların yüzde 5’inin, 12 Şubat’ta ise yüzde 10’unun iptal edileceği açıklandı. Havayolu şirketlerinden yapılacak güncellemelerin takip edilmesi gerektiği belirtilirken, yolcuların seyahat planlarını güncellemeleri önerildi.Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), salı gününden itibaren sıcaklıkların 1-2 derece daha düşeceğini ve çarşamba gününe kadar sabah ve akşam saatlerinde kısa süreli kuvvetli kar yağışı beklendiğini duyurdu.Uçuş i̇ptalleri resmi olarak açıklandıSabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi (HEAŞ) tarafından yapılan açıklamada, Meteorolojik Acil Durum Komitesi’nin aldığı karar doğrultusunda uçuş iptallerinin uygulanacağı belirtildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:"Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararıyla, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Şubat’taki uçuşların yüzde 5’i ve 12 Şubat’taki uçuşların yüzde 10’u iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu, ilgili havayolu şirketinin internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir."AKOM: Sıcaklıklar daha da düşecek, kar yağışı bekleniyorİstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte etkisini sürdüren Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının salı gününden itibaren daha da güçleneceğini bildirdi.AKOM’un açıklamasına göre:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/istanbula-kuvvetli-kar-yagisi-uyarisi-akom-ve-istanbul-valiliginden-saatli-alarm-1093541017.html
türkiye
istanbul kar yağışı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0a/1093540791_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_10e393471cb3b1307ed0cfce0cb7f9b6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sabiha gökçen, uçuş, kar yağışı, istanbul kar yağışı
sabiha gökçen, uçuş, kar yağışı, istanbul kar yağışı
İstanbul'da kar alarmı: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bazı uçuşlar iptal edilecek
16:55 10.02.2025 (güncellendi: 17:29 10.02.2025)
Ayrıntılar geliyor
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda, İstanbul’da etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Şubat’ta uçuşların yüzde 5’inin, 12 Şubat’ta ise yüzde 10’unun iptal edileceği duyuruldu. Havayolu şirketlerinden yapılacak güncellemelerin takip edilmesi gerektiği belirtilirken, yolcuların seyahat planlarını güncellemeleri önerildi.
İstanbul’da etkisini artırması beklenen kötü hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda 11 Şubat’ta uçuşların yüzde 5’inin, 12 Şubat’ta ise yüzde 10’unun iptal edileceği açıklandı. Havayolu şirketlerinden yapılacak güncellemelerin takip edilmesi gerektiği belirtilirken, yolcuların seyahat planlarını güncellemeleri önerildi.
Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), salı gününden itibaren sıcaklıkların 1-2 derece daha düşeceğini ve çarşamba gününe kadar sabah ve akşam saatlerinde kısa süreli kuvvetli kar yağışı beklendiğini duyurdu.
Uçuş i̇ptalleri resmi olarak açıklandı
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi (HEAŞ) tarafından yapılan açıklamada, Meteorolojik Acil Durum Komitesi’nin aldığı karar doğrultusunda uçuş iptallerinin uygulanacağı belirtildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararıyla, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Şubat’taki uçuşların yüzde 5’i ve 12 Şubat’taki uçuşların yüzde 10’u iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu, ilgili havayolu şirketinin internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir."
AKOM: Sıcaklıklar daha da düşecek, kar yağışı bekleniyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte etkisini sürdüren Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının salı gününden itibaren daha da güçleneceğini bildirdi.
AKOM’un açıklamasına göre:
Sıcaklıklar 1-2 derece daha düşecek
Çarşamba gününe kadar sabah ve akşam saatlerinde kısa süreli kuvvetli kar yağışı bekleniyor
Soğuk hava dalgası, İstanbul’un büyük bölümünde etkisini sürdürecek