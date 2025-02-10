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İstanbul’a kuvvetli kar yağışı uyarısı: AKOM ve İstanbul Valiliği'nden 'saatli' alarm
İstanbul’a kuvvetli kar yağışı uyarısı: AKOM ve İstanbul Valiliği'nden 'saatli' alarm
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul Valiliği ve AKOM, İstanbulluları olumsuz hava koşullarına karşı uyardı. İstanbul’da 11 Şubat’tan itibaren... 10.02.2025, Sputnik Türkiye
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İstanbul'da yeniden kar yağışının etkili olması beklenirken Meteoroloji, AKOM ve İstanbul Valiliği alarm verdi. İstanbul’da etkili olması beklenen kar yağışının özellikle çarşamba günü kuvvetleneceğini uyarısı bulunuyor. Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının şehrin büyük bölümünü etkilemeye devam edeceği ifade edilirken, kar yağışının yer yer kuvvetli olabileceği aktarıldı. Valilik açıkladı: İstanbul'da hangi ilçelerde kar yağacak?İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İstanbul'un soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:"İlimiz bugünden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisine girmiş bulunmaktadır. Soğuk havanın etkisiyle halen aralıklı yağmur olarak devam eden yağışların akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur, ilimizin batı (Çatalca ve Silivri çevreleri), kuzey (Arnavutköy, Eyüp, Başakşehir, Sancaktepe, Beykoz, Sarıyer, Çekmeköy ve Şile çevreleri) ve yüksek kesimlerinde kar şeklinde olması beklenmektedir.11.02.2025 Salı günü il genelinde karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar şeklinde devam eden yağışların, Salı akşam saatlerinden Çarşamba (12.02.2025) öğle saatlerine kadar il genelinde ağırlıklı olarak kar yağışı şeklinde olacağı tahmin edilmektedir."**AKOM: İstanbul i̇çin yeniden kar alarmıİstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul'da sıcaklıkların hızla düşeceğini ve gece saatlerinden itibaren soğuk hava dalgasının etkisini artıracağını duyurdu.AKOM’un tahminlerine göre:Kuzey yönlerden esecek sert ve kuvvetli rüzgar nedeniyle hava sıcaklıklarının daha da düşeceğini belirten yetkililer, özellikle gece ve sabah saatlerinde don ve buzlanma riskine karşı uyardı.Özel araçlarla trafiğe çıkmayın uyarısıAKOM, şu noktalara dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı:
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kar yağışı, istanbul kar yağışı, yoğun kar yağışı, meteoroloji, akom, istanbul valiliği
kar yağışı, istanbul kar yağışı, yoğun kar yağışı, meteoroloji, akom, istanbul valiliği

İstanbul’a kuvvetli kar yağışı uyarısı: AKOM ve İstanbul Valiliği'nden 'saatli' alarm

17:13 10.02.2025
© AA / Ağıt Erdi Ulukayaİstanbul'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor
İstanbul'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2025
© AA / Ağıt Erdi Ulukaya
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul Valiliği ve AKOM, İstanbulluları olumsuz hava koşullarına karşı uyardı. İstanbul’da 11 Şubat’tan itibaren sıcaklıkların hızla düşmesiyle karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olacağı bildirildi. Bazı ilçelerde yoğun kar yağışı bekleniyor. Peki, İstanbul'un hangi ilçelerinde kar yağışı görülecek?
İstanbul'da yeniden kar yağışının etkili olması beklenirken Meteoroloji, AKOM ve İstanbul Valiliği alarm verdi. İstanbul’da etkili olması beklenen kar yağışının özellikle çarşamba günü kuvvetleneceğini uyarısı bulunuyor. Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının şehrin büyük bölümünü etkilemeye devam edeceği ifade edilirken, kar yağışının yer yer kuvvetli olabileceği aktarıldı.

Valilik açıkladı: İstanbul'da hangi ilçelerde kar yağacak?

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İstanbul'un soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İlimiz bugünden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisine girmiş bulunmaktadır. Soğuk havanın etkisiyle halen aralıklı yağmur olarak devam eden yağışların akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur, ilimizin batı (Çatalca ve Silivri çevreleri), kuzey (Arnavutköy, Eyüp, Başakşehir, Sancaktepe, Beykoz, Sarıyer, Çekmeköy ve Şile çevreleri) ve yüksek kesimlerinde kar şeklinde olması beklenmektedir.
11.02.2025 Salı günü il genelinde karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar şeklinde devam eden yağışların, Salı akşam saatlerinden Çarşamba (12.02.2025) öğle saatlerine kadar il genelinde ağırlıklı olarak kar yağışı şeklinde olacağı tahmin edilmektedir."**

AKOM: İstanbul i̇çin yeniden kar alarmı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul'da sıcaklıkların hızla düşeceğini ve gece saatlerinden itibaren soğuk hava dalgasının etkisini artıracağını duyurdu.
AKOM’un tahminlerine göre:
Silivri ve Çatalca gibi yüksek kesimlerde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini göstermeye başladı.
Akşam saat 17.00’den itibaren İstanbul genelinde kar yağışının etkisini artırması bekleniyor.
Salı gününden itibaren sıcaklıklar 1-2 derece daha düşecek ve Çarşamba günü sabah ve akşam saatlerinde kısa süreli kuvvetli kar yağışları görülecek.
Şehir genelinde sıcaklıkların 0-5 derece aralığında seyredeceği tahmin ediliyor.
Kuzey yönlerden esecek sert ve kuvvetli rüzgar nedeniyle hava sıcaklıklarının daha da düşeceğini belirten yetkililer, özellikle gece ve sabah saatlerinde don ve buzlanma riskine karşı uyardı.

Özel araçlarla trafiğe çıkmayın uyarısı

AKOM, şu noktalara dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı:
Özellikle akşam ve gece saatlerinde yaşanabilecek kar yağışı ve buzlanmaya karşı vatandaşlar dikkatli olmalı.
Trafikte olası aksaklıklar yaşanabileceğinden, zorunlu olmadıkça özel araçlarla trafiğe çıkılmamalı.
İstanbul’da hava sıcaklıklarının 25 Şubat’a kadar mevsim normallerinin 5-8 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.
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