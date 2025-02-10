https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/istanbula-kuvvetli-kar-yagisi-uyarisi-akom-ve-istanbul-valiliginden-saatli-alarm-1093541017.html

İstanbul’a kuvvetli kar yağışı uyarısı: AKOM ve İstanbul Valiliği'nden 'saatli' alarm

İstanbul’a kuvvetli kar yağışı uyarısı: AKOM ve İstanbul Valiliği'nden 'saatli' alarm

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul Valiliği ve AKOM, İstanbulluları olumsuz hava koşullarına karşı uyardı. İstanbul’da 11 Şubat’tan itibaren... 10.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-10T17:13+0300

2025-02-10T17:13+0300

2025-02-10T17:13+0300

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İstanbul'da yeniden kar yağışının etkili olması beklenirken Meteoroloji, AKOM ve İstanbul Valiliği alarm verdi. İstanbul’da etkili olması beklenen kar yağışının özellikle çarşamba günü kuvvetleneceğini uyarısı bulunuyor. Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının şehrin büyük bölümünü etkilemeye devam edeceği ifade edilirken, kar yağışının yer yer kuvvetli olabileceği aktarıldı. Valilik açıkladı: İstanbul'da hangi ilçelerde kar yağacak?İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İstanbul'un soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:"İlimiz bugünden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisine girmiş bulunmaktadır. Soğuk havanın etkisiyle halen aralıklı yağmur olarak devam eden yağışların akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur, ilimizin batı (Çatalca ve Silivri çevreleri), kuzey (Arnavutköy, Eyüp, Başakşehir, Sancaktepe, Beykoz, Sarıyer, Çekmeköy ve Şile çevreleri) ve yüksek kesimlerinde kar şeklinde olması beklenmektedir.11.02.2025 Salı günü il genelinde karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar şeklinde devam eden yağışların, Salı akşam saatlerinden Çarşamba (12.02.2025) öğle saatlerine kadar il genelinde ağırlıklı olarak kar yağışı şeklinde olacağı tahmin edilmektedir."**AKOM: İstanbul i̇çin yeniden kar alarmıİstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul'da sıcaklıkların hızla düşeceğini ve gece saatlerinden itibaren soğuk hava dalgasının etkisini artıracağını duyurdu.AKOM’un tahminlerine göre:Kuzey yönlerden esecek sert ve kuvvetli rüzgar nedeniyle hava sıcaklıklarının daha da düşeceğini belirten yetkililer, özellikle gece ve sabah saatlerinde don ve buzlanma riskine karşı uyardı.Özel araçlarla trafiğe çıkmayın uyarısıAKOM, şu noktalara dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/istanbulda-kar-alarmi-sabiha-gokcen-havalimaninda-ucuslarda-azaltma-karari--1093540336.html

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