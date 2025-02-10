https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/ibb-memur-alimi-basladi-basvuru-sartlari-ve-detaylar-1093530257.html
İtfaiye eri, zabıta memuru ve daha fazlası: İBB’nin dev memur alımı başladı
İtfaiye eri, zabıta memuru ve daha fazlası: İBB’nin dev memur alımı başladı
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında 1.532 memur alımı yapacak. Başvurular 10-16 Şubat 2025 tarihleri arasında... 10.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-10T11:49+0300
2025-02-10T11:49+0300
2025-02-10T11:52+0300
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
kpss
ekonomi
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istanbul büyükşehir belediyesi (ibb) şehir tiyatroları
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), belediye bünyesindeki farklı birimlerde görevlendirilmek üzere toplamda 1.532 memur alımı yapacağını duyurdu. Başvurular, 10-16 Şubat 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınacak. Adaylar yalnızca bir kadro için başvuru yapabilecek ve eksik ya da yanlış bilgilerle yapılan başvurular geçersiz sayılacak.Hangi kadrolar i̇çin alım yapılacak?İBB, başvuruya açılan memur kadrolarını şu şekilde açıkladı:Başvuru işlemleri, e-Devlet İBB İş Başvurusu ekranı üzerinden yapılacak. Başvuru adresine erişim için şu bağlantı kullanılabilecek: https://www.turkiye.gov.tr/ibb-is-basvurusu.Sınav süreci nasıl i̇şleyecek?Adaylar, öncelikle KPSS puanlarına göre sıralanacak ve her unvan için kadro sayısının beş katı kadar aday sınava çağrılacak. İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru adayları, yazılı ve uygulamalı sınavlara girecek.Sınava katılacak adayların listesi, 24 Şubat 2025 tarihinde İBB’nin resmi internet sitesinde ilan edilecek. Adaylar, sınav giriş belgelerine e-Devlet üzerinden ulaşabilecek.Başvuru şartları ve gerekli belgelerBaşvurular, Belediye İtfaiye Yönetmeliği, Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine uygun şekilde alınacak.Her bir unvan için belirlenen:Başvurular neden önemli?İstanbul Büyükşehir Belediyesi, memur alımıyla kentin hizmet ihtiyaçlarını karşılamayı ve kadrolarını güçlendirmeyi hedefliyor. Adayların başvuru şartlarını dikkatlice incelemesi, belgelerini eksiksiz tamamlaması ve belirtilen tarihlerde başvurularını yapması gerekiyor.
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ibb memur alımı 2025, ibb memur alımı başvuru şartları, ibb itfaiye eri alımı, ibb zabıta memuru alımı, ibb iş başvurusu nasıl yapılır, ibb memur alımı başvuru ekranı, ibb e-devlet başvuru linki, ibb memur alımı kadroları, ibb sınav başvuru süreci, ibb personel alımı 2025, ibb memur alımı ilan sayfası, ibb 1532 memur alımı, ibb başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, ibb sınav giriş belgesi
ibb memur alımı 2025, ibb memur alımı başvuru şartları, ibb itfaiye eri alımı, ibb zabıta memuru alımı, ibb iş başvurusu nasıl yapılır, ibb memur alımı başvuru ekranı, ibb e-devlet başvuru linki, ibb memur alımı kadroları, ibb sınav başvuru süreci, ibb personel alımı 2025, ibb memur alımı ilan sayfası, ibb 1532 memur alımı, ibb başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, ibb sınav giriş belgesi
İtfaiye eri, zabıta memuru ve daha fazlası: İBB’nin dev memur alımı başladı
11:49 10.02.2025 (güncellendi: 11:52 10.02.2025)
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında 1.532 memur alımı yapacak. Başvurular 10-16 Şubat 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınacak. İtfaiye eri, zabıta memuru ve diğer kadrolar için detaylı başvuru şartları ve sınav süreci açıklandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), belediye bünyesindeki farklı birimlerde görevlendirilmek üzere toplamda 1.532 memur alımı yapacağını duyurdu. Başvurular, 10-16 Şubat 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınacak. Adaylar yalnızca bir kadro için başvuru yapabilecek ve eksik ya da yanlış bilgilerle yapılan başvurular geçersiz sayılacak.
Hangi kadrolar i̇çin alım yapılacak?
İBB
, başvuruya açılan memur kadrolarını şu şekilde açıkladı:
Başvuru işlemleri, e-Devlet İBB İş Başvurusu
ekranı üzerinden yapılacak. Başvuru adresine erişim için şu bağlantı kullanılabilecek: https://www.turkiye.gov.tr/ibb-is-basvurusu
.
Sınav süreci nasıl i̇şleyecek?
Adaylar, öncelikle KPSS
puanlarına göre sıralanacak ve her unvan için kadro sayısının beş katı kadar aday sınava çağrılacak. İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru
adayları, yazılı ve uygulamalı sınavlara girecek.
Boy ve Kilo Ölçümü:
İtfaiye ve zabıta adayları, uygulamalı sınav öncesinde boy ve kilo ölçümünden geçirilecek. Şartları sağlamayan adaylar sınava alınmayacak.
Gerçeğe Aykırı Beyanlar:
Yanlış veya eksik bilgi veren adaylar hakkında yasal işlem başlatılacak.
Sınava katılacak adayların listesi, 24 Şubat 2025 tarihinde İBB’nin resmi internet sitesinde ilan edilecek. Adaylar, sınav giriş belgelerine e-Devlet üzerinden ulaşabilecek.
Başvuru şartları ve gerekli belgeler
Başvurular, Belediye İtfaiye Yönetmeliği, Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine uygun şekilde alınacak.
Her bir unvan için belirlenen:
Eğitim ve fiziksel yeterlilik kriterleri
detaylı olarak İBB’nin ilan sayfasında yer alıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, memur alımıyla kentin hizmet ihtiyaçlarını karşılamayı ve kadrolarını güçlendirmeyi hedefliyor. Adayların başvuru şartlarını dikkatlice incelemesi, belgelerini eksiksiz tamamlaması ve belirtilen tarihlerde başvurularını yapması gerekiyor.