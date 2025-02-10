https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/ibb-memur-alimi-basladi-basvuru-sartlari-ve-detaylar-1093530257.html

İtfaiye eri, zabıta memuru ve daha fazlası: İBB’nin dev memur alımı başladı

İtfaiye eri, zabıta memuru ve daha fazlası: İBB’nin dev memur alımı başladı

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında 1.532 memur alımı yapacak. Başvurular 10-16 Şubat 2025 tarihleri arasında... 10.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-10T11:49+0300

2025-02-10T11:49+0300

2025-02-10T11:52+0300

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

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ekonomi

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), belediye bünyesindeki farklı birimlerde görevlendirilmek üzere toplamda 1.532 memur alımı yapacağını duyurdu. Başvurular, 10-16 Şubat 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınacak. Adaylar yalnızca bir kadro için başvuru yapabilecek ve eksik ya da yanlış bilgilerle yapılan başvurular geçersiz sayılacak.Hangi kadrolar i̇çin alım yapılacak?İBB, başvuruya açılan memur kadrolarını şu şekilde açıkladı:Başvuru işlemleri, e-Devlet İBB İş Başvurusu ekranı üzerinden yapılacak. Başvuru adresine erişim için şu bağlantı kullanılabilecek: https://www.turkiye.gov.tr/ibb-is-basvurusu.Sınav süreci nasıl i̇şleyecek?Adaylar, öncelikle KPSS puanlarına göre sıralanacak ve her unvan için kadro sayısının beş katı kadar aday sınava çağrılacak. İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru adayları, yazılı ve uygulamalı sınavlara girecek.Sınava katılacak adayların listesi, 24 Şubat 2025 tarihinde İBB’nin resmi internet sitesinde ilan edilecek. Adaylar, sınav giriş belgelerine e-Devlet üzerinden ulaşabilecek.Başvuru şartları ve gerekli belgelerBaşvurular, Belediye İtfaiye Yönetmeliği, Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine uygun şekilde alınacak.Her bir unvan için belirlenen:Başvurular neden önemli?İstanbul Büyükşehir Belediyesi, memur alımıyla kentin hizmet ihtiyaçlarını karşılamayı ve kadrolarını güçlendirmeyi hedefliyor. Adayların başvuru şartlarını dikkatlice incelemesi, belgelerini eksiksiz tamamlaması ve belirtilen tarihlerde başvurularını yapması gerekiyor.

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