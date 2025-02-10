https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/akomdan-istanbula-yeni-kar-yagisi-uyarisi-kuvvetli-kar-icin-saat-verildi-1093526223.html

AKOM'dan İstanbul'a yeni kar yağışı uyarısı: Kuvvetli kar için saat verildi

AKOM'dan İstanbul'a yeni kar yağışı uyarısı: Kuvvetli kar için saat verildi

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da kar... 10.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-10T10:50+0300

2025-02-10T10:50+0300

2025-02-10T10:52+0300

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Meteoroloji ve AKOM’un tahminleri doğrultusunda, İstanbul’da gece başlayan kar yağışı Çamlıca Tepesi gibi yüksek noktalarda etkisini gösterdi. Sabah saatlerinden itibaren Silivri ve Çatalca'da da kar yağışı başladı.AKOM, kent genelinde sıcaklıkların 1-2 derece daha düşeceği ve çarşamba gününe kadar kar yağışlarının etkisini artıracağı uyarısını yaptı.İstanbul'a kar yağacak mı? Saat aralığına dikkatİstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışının akşam saatlerinden itibaren de kentin genelinde etkisini artırmasının beklendiği belirtildi. İstanbul genelinde Sibirya kökenli soğuk hava dalgası etkisini sürdürürken yarından itibaren sıcaklıklar azalacak. Çarşamba gününe kadar özellikle sabah ve akşam saatlerinde kısa süreli kuvvetli kar yağışlarının beklendiği kaydedildi.Açıklamada, kent genelinde sıcaklıkların 0-5 derece seviyesinde seyredeceğine dikkati çekilerek, kuzey yönlerden esecek sert ve yer yer kuvvetli rüzgarın etkisiyle sıcaklıkların 0 dereceye inmesinin don ve buzlanma riskini artırabileceği vurgulandı.AKOM'dan İstanbullulara uyarıÖzellikle akşam ve gece saatlerinde beklenen kar yağışı ile buzlanma nedeniyle vatandaşların dikkatli olması gerektiğinin altı çizilen açıklamada, İstanbullulara soğuk hava ve kar yağışına karşı önlemlerini almaları, trafikte dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça özel araçlarını kullanmamaları önerildi.Kar yağışı hafta boyunca sürecekMeteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 5 günlük hava tahminine göre, cuma gününe kadar yurdun büyük bir kısmında kar yağışı etkili olacak. İstanbul’da ise önümüzdeki 3 gün boyunca karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/50-ilde-kar-yagisi-bekleniyor-carsamba-gunu-hangi-sehirler-beyaza-burunecek-1093525540.html

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