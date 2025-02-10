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AÖF kayıt yenileme tarihleri: AÖF kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır?
AÖF kayıt yenileme tarihleri: AÖF kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır?
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Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakülteleri 2024-2025 Öğretim Yılı Bahar Dönemi kayıt yenileme ve ders seçim işlemleri için geri sayım başladı. Anadolu... 10.02.2025, Sputnik Türkiye
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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi finallerinin ardından gözler, AÖF Bahar Dönemi kayıt tarihlerine çevrildi. Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, belirtilen tarih aralığında kayıtlarını tamamlayabilecek. Peki, "AÖF kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır?" AÖF kayıt yenileme işlemleri ne zaman?Açıköğretim Fakültesi 2025 bahar dönemi ders kayıt işlemleri 10 Şubat- 21 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek.AÖF kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır?Kayıt yenileme işlemleri, öğrenci şifresi ile Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) internet sitesine giriş yapılarak gerçekleştiriliyor. Öğrenciler, “ders ekle/sil” ekranı üzerinden ders seçimlerini yaparak kayıt sürecini tamamlayabiliyor.Açıköğretim Fakültesi’ne kayıtlı olan öğrencilerin, bölümlerine göre belirlenen öğrenim harcını her kayıt yenileme döneminde yatırmaları gerekiyor.Ödeme yapılmadan kayıt işlemleri tamamlanmıyor, bu nedenle öğrencilerin belirtilen süre içinde harç ödemelerini yapmaları büyük önem taşıyor.AÖF sınavları ne zaman?Bahar Dönemi Ara Sınavı 19-20 Nisan 2025Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 24-25 Mayıs 2025Yaz Okulu Sınavı 16 Ağustos 2025 tarihlerinde uygulanacak.
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aöf kayıt yenileme tarihleri, aöf kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır?, açıköğretim, aöf kayit yenileme tarihleri, 2024-2025 bahar dönemi aöf kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır?, aöf kayıt ücreti ne kadar?
aöf kayıt yenileme tarihleri, aöf kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır?, açıköğretim, aöf kayit yenileme tarihleri, 2024-2025 bahar dönemi aöf kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır?, aöf kayıt ücreti ne kadar?

AÖF kayıt yenileme tarihleri: AÖF kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır?

11:32 10.02.2025
© AAÖzel üniversite
Özel üniversite - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2025
© AA
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Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakülteleri 2024-2025 Öğretim Yılı Bahar Dönemi kayıt yenileme ve ders seçim işlemleri için geri sayım başladı. Anadolu Üniversitesi tarafından belirlenen tarih aralığında yapılacak olan ders seçim işlemleri, 'aosogrenci.anadolu.edu.tr' adresi üzerinden yapılabilecek.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi finallerinin ardından gözler, AÖF Bahar Dönemi kayıt tarihlerine çevrildi. Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, belirtilen tarih aralığında kayıtlarını tamamlayabilecek. Peki, "AÖF kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır?"

AÖF kayıt yenileme işlemleri ne zaman?

Açıköğretim Fakültesi 2025 bahar dönemi ders kayıt işlemleri 10 Şubat- 21 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek.

AÖF kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır?

Kayıt yenileme işlemleri, öğrenci şifresi ile Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) internet sitesine giriş yapılarak gerçekleştiriliyor. Öğrenciler, “ders ekle/sil” ekranı üzerinden ders seçimlerini yaparak kayıt sürecini tamamlayabiliyor.
Açıköğretim Fakültesi’ne kayıtlı olan öğrencilerin, bölümlerine göre belirlenen öğrenim harcını her kayıt yenileme döneminde yatırmaları gerekiyor.
Ödeme yapılmadan kayıt işlemleri tamamlanmıyor, bu nedenle öğrencilerin belirtilen süre içinde harç ödemelerini yapmaları büyük önem taşıyor.

AÖF sınavları ne zaman?

Bahar Dönemi Ara Sınavı 19-20 Nisan 2025
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 24-25 Mayıs 2025
Yaz Okulu Sınavı 16 Ağustos 2025 tarihlerinde uygulanacak.
LGS sınav tarihi 2025 - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2025
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Açıköğretim kayıt ücretleri ve kayıt yenileme tarihleri açıklandı: Üniversitelerin kayıt ücretleri ne kadar oldu?
3 Şubat, 17:16
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