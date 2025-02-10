https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/aof-kayit-yenileme-tarihleri-aof-kayit-yenileme-ne-zaman-nasil-yapilir-1093528889.html

AÖF kayıt yenileme tarihleri: AÖF kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır?

AÖF kayıt yenileme tarihleri: AÖF kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır?

Sputnik Türkiye

Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakülteleri 2024-2025 Öğretim Yılı Bahar Dönemi kayıt yenileme ve ders seçim işlemleri için geri sayım başladı. Anadolu... 10.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-10T11:32+0300

2025-02-10T11:32+0300

2025-02-10T11:32+0300

türkiye

açıköğretim

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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi finallerinin ardından gözler, AÖF Bahar Dönemi kayıt tarihlerine çevrildi. Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, belirtilen tarih aralığında kayıtlarını tamamlayabilecek. Peki, "AÖF kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır?" AÖF kayıt yenileme işlemleri ne zaman?Açıköğretim Fakültesi 2025 bahar dönemi ders kayıt işlemleri 10 Şubat- 21 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek.AÖF kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır?Kayıt yenileme işlemleri, öğrenci şifresi ile Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) internet sitesine giriş yapılarak gerçekleştiriliyor. Öğrenciler, “ders ekle/sil” ekranı üzerinden ders seçimlerini yaparak kayıt sürecini tamamlayabiliyor.Açıköğretim Fakültesi’ne kayıtlı olan öğrencilerin, bölümlerine göre belirlenen öğrenim harcını her kayıt yenileme döneminde yatırmaları gerekiyor.Ödeme yapılmadan kayıt işlemleri tamamlanmıyor, bu nedenle öğrencilerin belirtilen süre içinde harç ödemelerini yapmaları büyük önem taşıyor.AÖF sınavları ne zaman?Bahar Dönemi Ara Sınavı 19-20 Nisan 2025Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 24-25 Mayıs 2025Yaz Okulu Sınavı 16 Ağustos 2025 tarihlerinde uygulanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/acikogretim-kayit-ucretleri-ve-kayit-yenileme-tarihleri-aciklandi-universitelerin-kayit-ucretleri-1093314568.html

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