Ünlü çiftin evliliğinde kara bulutlar dolaşıyor, takipten çıkarmıştı: Justin Bieber ve Hailey Baldwin Boşanıyor mu?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:30
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Yazar İlkay Yıldız: “Sahaflardaki kutular içinde satılan fotoğraflar, her birimizde hüzün uyandırıyor"
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Satış stratejisti Ümit Ünker: Dünyanın en iyi satışçıları bebeklerdir çünkü ağlayarak her istediklerini elde ederler
17:05
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
HAVA DURUMU
Yeni haftada Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı hava etkili…
19:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
AFAD'dan 'tsunami ülkemize kadar ulaşabilir' uyarısı
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
20 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/unlu-ciftin-evliliginde-kara-bulutlar-dolasiyor-takipten-cikarmisti-justin-bieber-ve-hailey-baldwin-1093518996.html
Ünlü çiftin evliliğinde kara bulutlar dolaşıyor, takipten çıkarmıştı: Justin Bieber ve Hailey Baldwin Boşanıyor mu?
Ünlü çiftin evliliğinde kara bulutlar dolaşıyor, takipten çıkarmıştı: Justin Bieber ve Hailey Baldwin Boşanıyor mu?
Sputnik Türkiye
Dünyaca ünlü çift Justin Bieber ve Hailey Baldwin’in evliliği krizle gündemde. 5 ay önce oğulları Jack Blues’i kucaklarına alan çiftin ayrılık aşamasında... 10.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-10T08:16+0300
2025-02-10T08:21+0300
justin bieber
hailey baldwin
yaşam
boşanma
boşanma davası
boşanmak
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/06/16/1044788287_0:133:3171:1917_1920x0_80_0_0_a6e04914be5ea2e816f839b710a18f97.jpg
Dünyanın en popüler çiftlerinden biri olan Justin Bieber ve Hailey Baldwin’in evliliğinde çatırdamalar olduğu öne sürülüyor. Çift, 2018 yılında evlenmiş ve 5 ay önce oğulları Jack Blues’i kucaklarına alarak büyük bir mutluluk yaşamıştı. Ancak son zamanlarda Hailey Baldwin’in, evliliği bitirip oğlunun velayetini almak istediği iddiaları gündeme geldi.Justin Bieber, Hailey Baldwin’i takipten çıkardıGeçtiğimiz hafta Justin Bieber, sosyal medyada eşi Hailey Baldwin’i takip etmeyi bıraktı. Bu olay, çiftin ayrılacağı yönündeki söylentileri güçlendirdi. Bieber, bunun bir yanlışlık olduğunu ifade etse de kamuoyunda kafalarda soru işaretleri oluştu.Ayrılık iddialarının ardından Justin’in "mutsuz ve buhranda" olduğu yönündeki haberler dikkat çekti. Radaronline’ın haberine göre, Bieber depresif bir ruh hali içerisindeyken, Hailey Baldwin ise eşinin bu durumuyla baş edememekten yoruldu.'Hailey Baldwin mücadele etmekten vazgeçti'Çiftin son zamanlarda kameralar önünde mutlu görüntüler vermeye çalışsa da, Baldwin’in içten içe bu evlilikten çıkmak istediği konuşuluyor. Ünlü modelin, Justin’in giderek artan “çocuksu” davranışları karşısında kendini çaresiz hissettiği ve ilişkiyi kurtarmak için mücadele etmekten vazgeçtiği iddia ediliyor.Boşanma ve servet davasıDış basında yer alan haberlere göre, Hailey Baldwin boşanma davası açmaya hazırlanıyor. İddialara göre Baldwin, boşanma sonrası 300 milyon dolarlık bir serveti talep etmeyi planlıyor. Ayrıca, oğulları Jack Blues’un velayetini de almak için harekete geçeceği belirtiliyor.Justin Bieber ise bu iddialara karşı net bir açıklama yapmasa da, yakın çevresine evliliğini kurtarmak için çabaladığını ifade ediyor.Kriz i̇ddialarına rağmen “i̇yiyiz” mesajıJustin Bieber, geçtiğimiz günlerde bir röportajda çiftin ilişkisinin iyi olduğunu ve söylentilerin doğru olmadığını belirtmişti. Ancak Hailey Baldwin’in, eşiyle mutlu olmadığı ve daha fazla mücadele etmek istemediği yönündeki haberler ayrılık söylentilerini alevlendirdi.Boşluğa bakan gözler ve mutsuzlukJustin Bieber’ın son dönemlerde basına yansıyan görüntülerinde, ruhsal durumunun pek iyi olmadığı dikkat çekiyor. Boşluğa bakan gözleri ve bitkin hali, hayranlarının endişelenmesine neden oldu. Ünlü şarkıcının içine düştüğü buhranla baş edemediği, Hailey’in ise bu durumu taşıyamadığı belirtiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/survivorda-buyuk-kavga-izleyici-saskina-dondu-acun-ilicali-devreye-girdi-adem-diskalifiye-mi-oluyor-1093516851.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/06/16/1044788287_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_98995166a87dfbc5af80a9c35c9b42ad.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
justin bieber hailey baldwin boşanıyor mu, justin bieber hailey baldwin ayrılık, justin bieber hailey baldwin velayet davası, hailey baldwin justin bieber evlilik krizi, justin bieber depresyon, hailey baldwin boşanma davası, justin bieber hailey baldwin jack blues, justin bieber sosyal medyada hailey’i takip etmeyi bıraktı, hailey baldwin 300 milyon dolar, justin bieber mutsuzluğu, hailey baldwin evlilik krizi, justin bieber hailey baldwin ilişkisi
justin bieber hailey baldwin boşanıyor mu, justin bieber hailey baldwin ayrılık, justin bieber hailey baldwin velayet davası, hailey baldwin justin bieber evlilik krizi, justin bieber depresyon, hailey baldwin boşanma davası, justin bieber hailey baldwin jack blues, justin bieber sosyal medyada hailey’i takip etmeyi bıraktı, hailey baldwin 300 milyon dolar, justin bieber mutsuzluğu, hailey baldwin evlilik krizi, justin bieber hailey baldwin ilişkisi

Ünlü çiftin evliliğinde kara bulutlar dolaşıyor, takipten çıkarmıştı: Justin Bieber ve Hailey Baldwin Boşanıyor mu?

08:16 10.02.2025 (güncellendi: 08:21 10.02.2025)
© AP Photo / Jordan StraussJustin Bieber- Hailey Baldwin Bieber
Justin Bieber- Hailey Baldwin Bieber - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2025
© AP Photo / Jordan Strauss
Abone ol
Dünyaca ünlü çift Justin Bieber ve Hailey Baldwin’in evliliği krizle gündemde. 5 ay önce oğulları Jack Blues’i kucaklarına alan çiftin ayrılık aşamasında olduğu iddia ediliyor. Hailey Baldwin’in boşanmayı düşündüğü ve oğlunun velayetini almak için harekete geçeceği konuşuluyor.
Dünyanın en popüler çiftlerinden biri olan Justin Bieber ve Hailey Baldwin’in evliliğinde çatırdamalar olduğu öne sürülüyor. Çift, 2018 yılında evlenmiş ve 5 ay önce oğulları Jack Blues’i kucaklarına alarak büyük bir mutluluk yaşamıştı. Ancak son zamanlarda Hailey Baldwin’in, evliliği bitirip oğlunun velayetini almak istediği iddiaları gündeme geldi.

Justin Bieber, Hailey Baldwin’i takipten çıkardı

Geçtiğimiz hafta Justin Bieber, sosyal medyada eşi Hailey Baldwin’i takip etmeyi bıraktı. Bu olay, çiftin ayrılacağı yönündeki söylentileri güçlendirdi. Bieber, bunun bir yanlışlık olduğunu ifade etse de kamuoyunda kafalarda soru işaretleri oluştu.
Ayrılık iddialarının ardından Justin’in "mutsuz ve buhranda" olduğu yönündeki haberler dikkat çekti. Radaronline’ın haberine göre, Bieber depresif bir ruh hali içerisindeyken, Hailey Baldwin ise eşinin bu durumuyla baş edememekten yoruldu.

'Hailey Baldwin mücadele etmekten vazgeçti'

Çiftin son zamanlarda kameralar önünde mutlu görüntüler vermeye çalışsa da, Baldwin’in içten içe bu evlilikten çıkmak istediği konuşuluyor. Ünlü modelin, Justin’in giderek artan “çocuksu” davranışları karşısında kendini çaresiz hissettiği ve ilişkiyi kurtarmak için mücadele etmekten vazgeçtiği iddia ediliyor.

Boşanma ve servet davası

Dış basında yer alan haberlere göre, Hailey Baldwin boşanma davası açmaya hazırlanıyor. İddialara göre Baldwin, boşanma sonrası 300 milyon dolarlık bir serveti talep etmeyi planlıyor. Ayrıca, oğulları Jack Blues’un velayetini de almak için harekete geçeceği belirtiliyor.
Justin Bieber ise bu iddialara karşı net bir açıklama yapmasa da, yakın çevresine evliliğini kurtarmak için çabaladığını ifade ediyor.

Kriz i̇ddialarına rağmen “i̇yiyiz” mesajı

Justin Bieber, geçtiğimiz günlerde bir röportajda çiftin ilişkisinin iyi olduğunu ve söylentilerin doğru olmadığını belirtmişti. Ancak Hailey Baldwin’in, eşiyle mutlu olmadığı ve daha fazla mücadele etmek istemediği yönündeki haberler ayrılık söylentilerini alevlendirdi.

Boşluğa bakan gözler ve mutsuzluk

Justin Bieber’ın son dönemlerde basına yansıyan görüntülerinde, ruhsal durumunun pek iyi olmadığı dikkat çekiyor. Boşluğa bakan gözleri ve bitkin hali, hayranlarının endişelenmesine neden oldu. Ünlü şarkıcının içine düştüğü buhranla baş edemediği, Hailey’in ise bu durumu taşıyamadığı belirtiliyor.
Survivor - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2025
YAŞAM
Survivor’da büyük kavga, izleyici şaşkına döndü, Acun Ilıcalı devreye girdi: Adem diskalifiye mi oluyor?
07:22
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала