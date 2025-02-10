https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/unlu-ciftin-evliliginde-kara-bulutlar-dolasiyor-takipten-cikarmisti-justin-bieber-ve-hailey-baldwin-1093518996.html

Ünlü çiftin evliliğinde kara bulutlar dolaşıyor, takipten çıkarmıştı: Justin Bieber ve Hailey Baldwin Boşanıyor mu?

Ünlü çiftin evliliğinde kara bulutlar dolaşıyor, takipten çıkarmıştı: Justin Bieber ve Hailey Baldwin Boşanıyor mu?

Sputnik Türkiye

Dünyaca ünlü çift Justin Bieber ve Hailey Baldwin’in evliliği krizle gündemde. 5 ay önce oğulları Jack Blues’i kucaklarına alan çiftin ayrılık aşamasında... 10.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-10T08:16+0300

2025-02-10T08:16+0300

2025-02-10T08:21+0300

justin bieber

hailey baldwin

yaşam

boşanma

boşanma davası

boşanmak

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Dünyanın en popüler çiftlerinden biri olan Justin Bieber ve Hailey Baldwin’in evliliğinde çatırdamalar olduğu öne sürülüyor. Çift, 2018 yılında evlenmiş ve 5 ay önce oğulları Jack Blues’i kucaklarına alarak büyük bir mutluluk yaşamıştı. Ancak son zamanlarda Hailey Baldwin’in, evliliği bitirip oğlunun velayetini almak istediği iddiaları gündeme geldi.Justin Bieber, Hailey Baldwin’i takipten çıkardıGeçtiğimiz hafta Justin Bieber, sosyal medyada eşi Hailey Baldwin’i takip etmeyi bıraktı. Bu olay, çiftin ayrılacağı yönündeki söylentileri güçlendirdi. Bieber, bunun bir yanlışlık olduğunu ifade etse de kamuoyunda kafalarda soru işaretleri oluştu.Ayrılık iddialarının ardından Justin’in "mutsuz ve buhranda" olduğu yönündeki haberler dikkat çekti. Radaronline’ın haberine göre, Bieber depresif bir ruh hali içerisindeyken, Hailey Baldwin ise eşinin bu durumuyla baş edememekten yoruldu.'Hailey Baldwin mücadele etmekten vazgeçti'Çiftin son zamanlarda kameralar önünde mutlu görüntüler vermeye çalışsa da, Baldwin’in içten içe bu evlilikten çıkmak istediği konuşuluyor. Ünlü modelin, Justin’in giderek artan “çocuksu” davranışları karşısında kendini çaresiz hissettiği ve ilişkiyi kurtarmak için mücadele etmekten vazgeçtiği iddia ediliyor.Boşanma ve servet davasıDış basında yer alan haberlere göre, Hailey Baldwin boşanma davası açmaya hazırlanıyor. İddialara göre Baldwin, boşanma sonrası 300 milyon dolarlık bir serveti talep etmeyi planlıyor. Ayrıca, oğulları Jack Blues’un velayetini de almak için harekete geçeceği belirtiliyor.Justin Bieber ise bu iddialara karşı net bir açıklama yapmasa da, yakın çevresine evliliğini kurtarmak için çabaladığını ifade ediyor.Kriz i̇ddialarına rağmen “i̇yiyiz” mesajıJustin Bieber, geçtiğimiz günlerde bir röportajda çiftin ilişkisinin iyi olduğunu ve söylentilerin doğru olmadığını belirtmişti. Ancak Hailey Baldwin’in, eşiyle mutlu olmadığı ve daha fazla mücadele etmek istemediği yönündeki haberler ayrılık söylentilerini alevlendirdi.Boşluğa bakan gözler ve mutsuzlukJustin Bieber’ın son dönemlerde basına yansıyan görüntülerinde, ruhsal durumunun pek iyi olmadığı dikkat çekiyor. Boşluğa bakan gözleri ve bitkin hali, hayranlarının endişelenmesine neden oldu. Ünlü şarkıcının içine düştüğü buhranla baş edemediği, Hailey’in ise bu durumu taşıyamadığı belirtiliyor.

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