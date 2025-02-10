https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/galatasaray-macinda-sahadan-cekilmislerdi-adana-demirspor-baskani-bedirhan-durak-istifa-etti-1093523649.html
Galatasaray maçında sahadan çekilmişlerdi: Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak istifa etti
Galatasaray maçında sahadan çekilmişlerdi: Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak istifa etti
Sputnik Türkiye
Galatasaray maçında sahadan çekilen Adana Demirspor'da, Başkan Bedirhan Durak istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Taraftarlara hitaben yaptığı... 10.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-10T09:45+0300
2025-02-10T09:45+0300
2025-02-10T09:53+0300
spor
adana demirspor
süper lig
türkiye futbol federasyonu (tff)
istifa
istifa
bedirhan durak
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Adana Demirspor Kulübü Başkanı Bedirhan Durak, Galatasaray maçında yaşanan olayların ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı. Süper Lig’in 24. haftasında oynanan ve ilk yarı sonunda Adana Demirspor’un sahadan çekildiği maçın ardından gelen bu istifa, spor kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.Galatasaray maçında yaşananlar krizi derinleştirdiAdana Demirspor, Trendyol Süper Lig'de Galatasaray’a karşı oynadığı maçın ilk yarısını 1-0 geride kapatmasının ardından sahaya çıkmama kararı almıştı. Bu olayın ardından gözler kulüp yönetimine çevrilmişti. Başkan Bedirhan Durak, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile görevinden ayrıldığını duyurdu.Başkan Durak: Kulübüm ve sağlığım i̇çin ayrılıyorumDurak, açıklamasında taraftarlara hitap ederek şu ifadelere yer verdi:"Ekim ayından bu yana yürüttüğüm başkanlık görevini layıkıyla yerine getirmek için büyük fedakârlıklar yaptım. Hem maddi hem de manevi olarak çok yorulduğumu belirtmek isterim. Ancak geldiğimiz noktada bu sürecin artık içinden çıkılmaz bir hal aldığını üzülerek görmekteyim. Kulübümün menfaatleri, ailem ve sağlığım için istifa kararı aldım."Taraftarların tepkisi ve sosyal medya mesajlarıBaşkanlık süreci boyunca sosyal medyada destek mesajlarının yanı sıra yoğun eleştirilerle de karşılaştığını belirten Durak, bu durumun yıpratıcı bir hal aldığını ifade etti. Taraftarlardan anlayış beklediğini vurgulayan Durak, istifasının kulübün geleceği için bir adım olduğunu söyledi.Adana Demirspor'da yeni dönem başlıyorDurak’ın istifası sonrası Adana Demirspor’da yönetim belirsizliği gündeme gelirken, kulüp yönetiminin nasıl bir yol haritası izleyeceği merak konusu oldu. Yaşanan bu gelişme, Adana Demirspor camiasını derinden etkilerken, taraftarlar arasında tartışmalara yol açtı.Süper Lig’de sahadan çekilme kararı ve sonuçlarıGalatasaray maçında sahadan çekilme kararı, futbol kamuoyunda büyük tartışmalara neden oldu. Süper Lig tarihinde nadir görülen bu olay, Adana Demirspor'un geleceği için kritik bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor. Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) bu konuda nasıl bir yaptırım uygulayacağı merakla bekleniyor.
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Galatasaray maçında sahadan çekilmişlerdi: Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak istifa etti
09:45 10.02.2025 (güncellendi: 09:53 10.02.2025)
Galatasaray maçında sahadan çekilen Adana Demirspor'da, Başkan Bedirhan Durak istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Taraftarlara hitaben yaptığı açıklamada, "Kulübüm ve sağlığım için bu kararı aldım" ifadelerini kullanan Durak, başkanlık sürecinde yaşadığı zorluklara dikkat çekti.
Adana Demirspor Kulübü Başkanı Bedirhan Durak, Galatasaray maçında yaşanan olayların ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı. Süper Lig’in 24. haftasında oynanan ve ilk yarı sonunda Adana Demirspor’un sahadan çekildiği maçın ardından gelen bu istifa, spor kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.
Galatasaray maçında yaşananlar krizi derinleştirdi
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'de Galatasaray’a karşı oynadığı maçın ilk yarısını 1-0 geride kapatmasının ardından sahaya çıkmama kararı almıştı. Bu olayın ardından gözler kulüp yönetimine çevrilmişti. Başkan Bedirhan Durak, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile görevinden ayrıldığını duyurdu.
Başkan Durak: Kulübüm ve sağlığım i̇çin ayrılıyorum
Durak, açıklamasında taraftarlara hitap ederek şu ifadelere yer verdi:
"Ekim ayından bu yana yürüttüğüm başkanlık görevini layıkıyla yerine getirmek için büyük fedakârlıklar yaptım. Hem maddi hem de manevi olarak çok yorulduğumu belirtmek isterim. Ancak geldiğimiz noktada bu sürecin artık içinden çıkılmaz bir hal aldığını üzülerek görmekteyim. Kulübümün menfaatleri, ailem ve sağlığım için istifa kararı aldım."
Taraftarların tepkisi ve sosyal medya mesajları
Başkanlık süreci boyunca sosyal medyada destek mesajlarının yanı sıra yoğun eleştirilerle de karşılaştığını belirten Durak, bu durumun yıpratıcı bir hal aldığını ifade etti. Taraftarlardan anlayış beklediğini vurgulayan Durak, istifasının kulübün geleceği için bir adım olduğunu söyledi.
Adana Demirspor'da yeni dönem başlıyor
Durak’ın istifası sonrası Adana Demirspor’da yönetim belirsizliği gündeme gelirken, kulüp yönetiminin nasıl bir yol haritası izleyeceği merak konusu oldu. Yaşanan bu gelişme, Adana Demirspor camiasını derinden etkilerken, taraftarlar arasında tartışmalara yol açtı.
Süper Lig’de sahadan çekilme kararı ve sonuçları
Galatasaray maçında sahadan çekilme kararı, futbol kamuoyunda büyük tartışmalara neden oldu. Süper Lig tarihinde nadir görülen bu olay, Adana Demirspor'un geleceği için kritik bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor. Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) bu konuda nasıl bir yaptırım uygulayacağı merakla bekleniyor.