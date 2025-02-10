https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/galatasaray-macinda-sahadan-cekilmislerdi-adana-demirspor-baskani-bedirhan-durak-istifa-etti-1093523649.html

Galatasaray maçında sahadan çekilmişlerdi: Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak istifa etti

Galatasaray maçında sahadan çekilmişlerdi: Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak istifa etti

Sputnik Türkiye

Galatasaray maçında sahadan çekilen Adana Demirspor'da, Başkan Bedirhan Durak istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Taraftarlara hitaben yaptığı... 10.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-10T09:45+0300

2025-02-10T09:45+0300

2025-02-10T09:53+0300

spor

adana demirspor

süper lig

türkiye futbol federasyonu (tff)

istifa

istifa

bedirhan durak

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Adana Demirspor Kulübü Başkanı Bedirhan Durak, Galatasaray maçında yaşanan olayların ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı. Süper Lig’in 24. haftasında oynanan ve ilk yarı sonunda Adana Demirspor’un sahadan çekildiği maçın ardından gelen bu istifa, spor kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.Galatasaray maçında yaşananlar krizi derinleştirdiAdana Demirspor, Trendyol Süper Lig'de Galatasaray’a karşı oynadığı maçın ilk yarısını 1-0 geride kapatmasının ardından sahaya çıkmama kararı almıştı. Bu olayın ardından gözler kulüp yönetimine çevrilmişti. Başkan Bedirhan Durak, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile görevinden ayrıldığını duyurdu.Başkan Durak: Kulübüm ve sağlığım i̇çin ayrılıyorumDurak, açıklamasında taraftarlara hitap ederek şu ifadelere yer verdi:"Ekim ayından bu yana yürüttüğüm başkanlık görevini layıkıyla yerine getirmek için büyük fedakârlıklar yaptım. Hem maddi hem de manevi olarak çok yorulduğumu belirtmek isterim. Ancak geldiğimiz noktada bu sürecin artık içinden çıkılmaz bir hal aldığını üzülerek görmekteyim. Kulübümün menfaatleri, ailem ve sağlığım için istifa kararı aldım."Taraftarların tepkisi ve sosyal medya mesajlarıBaşkanlık süreci boyunca sosyal medyada destek mesajlarının yanı sıra yoğun eleştirilerle de karşılaştığını belirten Durak, bu durumun yıpratıcı bir hal aldığını ifade etti. Taraftarlardan anlayış beklediğini vurgulayan Durak, istifasının kulübün geleceği için bir adım olduğunu söyledi.Adana Demirspor'da yeni dönem başlıyorDurak’ın istifası sonrası Adana Demirspor’da yönetim belirsizliği gündeme gelirken, kulüp yönetiminin nasıl bir yol haritası izleyeceği merak konusu oldu. Yaşanan bu gelişme, Adana Demirspor camiasını derinden etkilerken, taraftarlar arasında tartışmalara yol açtı.Süper Lig’de sahadan çekilme kararı ve sonuçlarıGalatasaray maçında sahadan çekilme kararı, futbol kamuoyunda büyük tartışmalara neden oldu. Süper Lig tarihinde nadir görülen bu olay, Adana Demirspor'un geleceği için kritik bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor. Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) bu konuda nasıl bir yaptırım uygulayacağı merakla bekleniyor.

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