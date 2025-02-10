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FC Barcelona’dan tarihi başlangıç: Sevilla’yı 4-1 yendiler, 80 yılın rekoru kırıldı
FC Barcelona’dan tarihi başlangıç: Sevilla’yı 4-1 yendiler, 80 yılın rekoru kırıldı
Sputnik Türkiye
FC Barcelona, 2025 yılında oynadığı 11 maçta tam 41 gol atarak 80 yılın en iyi gol başlangıcına imza attı. Hansi Flick’in yönetimindeki takım, maç başına 3,72... 10.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-10T07:45+0300
2025-02-10T07:45+0300
spor
la liga
süper kupa
barça
luis enrique
xavi hernandez
hansi flick
futbol
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FC Barcelona, 2025 yılına damga vuran performansıyla tarihe geçti. Hansi Flick’in teknik direktörlüğünde oynanan ilk 11 maçta tam 41 gol atan Blaugrana, 1943’ten bu yana 80 yıldır kırılamayan rekoru tazeledi. Maç başına 3,72 gol ortalaması yakalayan Katalanlar, hem hücumdaki etkinliğiyle hem de üstün form grafiğiyle dikkat çekiyor.Sevilla galibiyetiyle zirveye çıkıldıSon olarak Sevilla’yı deplasmanda 4-1 mağlup eden FC Barcelona, bu galibiyetle rekorlarına bir yenisini daha ekledi. Bu sezon toplamda 35 resmi maçta 113 gol atan Barça, geçen sezon 53 maçta kaydettiği toplam gol sayısını şimdiden aştı. Özellikle La Liga’da Valencia’ya karşı alınan 7-1’lik galibiyet ve Copa del Rey’deki 5-0’lık Betis zaferi, bu üstün performansı gözler önüne serdi.Hücumda tarihi ortalamalarBarça, bu sezon maç başına 3,22 gol ortalamasıyla oynuyor. Geçen sezon Xavi Hernandez yönetiminde bu oran 2,07 idi. Flick’in hücum anlayışıyla takımın performansı adeta zirve yaptı. Özellikle Copa del Rey, La Liga ve Şampiyonlar Ligi’nde farklı galibiyetler, rakiplerin savunmasını zor durumda bırakıyor.Kupa avında i̇lerliyorlar2025 sezonunda FC Barcelona, kupa koleksiyonunu büyütmeye devam ediyor. İspanya Süper Kupası’nı kazanan takım, Copa del Rey yarı finallerine yükseldi ve La Liga’da lider Real Madrid’in sadece 2 puan gerisinde. Şampiyonlar Ligi’nde ise son 16 turunda rakibini bekleyen Barça, her kulvarda şampiyonluk için iddiasını sürdürüyor.Tetikte rakipler: Tarihi farklı galibiyetlerBu sezon, FC Barcelona’nın rakipleri ağır yenilgiler almaktan kurtulamadı. Real Madrid, Süper Kupa finalinde 5-2 mağlup olurken, Benfica Şampiyonlar Ligi maçında evinde 5 gol yedi. Sevilla ise sezonun ilk yarısında Montjuïc’te 5-1 kaybederken, rövanşta da sahasında 4-1’lik yenilgi aldı.En dikkat çeken galibiyetlerden biri ise Valencia karşısında alınan 7-1’lik skor oldu. Bu sezon, Barcelona tam dokuz kez bir maçta 5 gol veya daha fazla atarak hücumda ne kadar etkili olduğunu bir kez daha gösterdi.1943’ten bu yana en i̇yi gol başlangıcıFC Barcelona’nın 2025’teki başlangıcı, 1943’te teknik direktör Juan José Nogués döneminde yapılan en iyi gol başlangıcını geride bıraktı. O yılın ilk 11 maçında 83 gol atan Barça, bu sezon Flick yönetiminde benzer bir etki yaratıyor.Gol dağılımı: La Liga, Copa del Rey ve daha fazlasıBarça’nın 2025’teki 41 golü şöyle dağılıyor:Bu dağılım, Katalanların her kulvarda aynı kararlılıkla mücadele ettiğini ve hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini gösteriyor.2025 yılında FC Barcelona’nın 11 maçıFlick ve MSN karşılaştırması: 2025 mi daha i̇yi?Hansi Flick’in takımı, Luis Enrique’nin MSN dönemiyle kıyaslanıyor. Barça, 2015 yılında MSN (Messi, Suárez, Neymar) ile başladığı sezonda ilk 11 maçta 39 gol atmıştı. Bu sezon Flick yönetimindeki takım ise aynı sürede 41 golle MSN dönemini geride bıraktı.
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fc barcelona 2025, barcelona gol rekoru, hansi flick barcelona, barcelona 80 yılın en iyi başlangıcı, sevilla barcelona 1-4, barcelona maç başına gol ortalaması, tetis okyanusu bağlantısı, barcelona hücum rekorları, la liga barcelona rekoru, copa del rey barcelona, barcelona şampiyonlar ligi performansı, barcelona real madrid 2-5, barcelona valencia 7-1, barcelona’nın 2025 yılı performansı, 2025 barcelona gol sayısı, barcelona msn dönemi ile karşılaştırma, hansi flick yönetiminde barcelona, barcelona süper kupa galibiyeti, barcelona 11 maçta 41 gol, sevilla’ya karşı barcelona performansı
fc barcelona 2025, barcelona gol rekoru, hansi flick barcelona, barcelona 80 yılın en iyi başlangıcı, sevilla barcelona 1-4, barcelona maç başına gol ortalaması, tetis okyanusu bağlantısı, barcelona hücum rekorları, la liga barcelona rekoru, copa del rey barcelona, barcelona şampiyonlar ligi performansı, barcelona real madrid 2-5, barcelona valencia 7-1, barcelona’nın 2025 yılı performansı, 2025 barcelona gol sayısı, barcelona msn dönemi ile karşılaştırma, hansi flick yönetiminde barcelona, barcelona süper kupa galibiyeti, barcelona 11 maçta 41 gol, sevilla’ya karşı barcelona performansı

FC Barcelona’dan tarihi başlangıç: Sevilla’yı 4-1 yendiler, 80 yılın rekoru kırıldı

07:45 10.02.2025
© Burak AkbulutBarcelona
Barcelona - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2025
© Burak Akbulut
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FC Barcelona, 2025 yılında oynadığı 11 maçta tam 41 gol atarak 80 yılın en iyi gol başlangıcına imza attı. Hansi Flick’in yönetimindeki takım, maç başına 3,72 gol ortalamasıyla rekorları alt üst ediyor. La Liga, Copa del Rey, Şampiyonlar Ligi ve Süper Kupa’daki üstün performansıyla tarihi bir sezon yaşanıyor.
FC Barcelona, 2025 yılına damga vuran performansıyla tarihe geçti. Hansi Flick’in teknik direktörlüğünde oynanan ilk 11 maçta tam 41 gol atan Blaugrana, 1943’ten bu yana 80 yıldır kırılamayan rekoru tazeledi. Maç başına 3,72 gol ortalaması yakalayan Katalanlar, hem hücumdaki etkinliğiyle hem de üstün form grafiğiyle dikkat çekiyor.

Sevilla galibiyetiyle zirveye çıkıldı

Son olarak Sevilla’yı deplasmanda 4-1 mağlup eden FC Barcelona, bu galibiyetle rekorlarına bir yenisini daha ekledi. Bu sezon toplamda 35 resmi maçta 113 gol atan Barça, geçen sezon 53 maçta kaydettiği toplam gol sayısını şimdiden aştı. Özellikle La Liga’da Valencia’ya karşı alınan 7-1’lik galibiyet ve Copa del Rey’deki 5-0’lık Betis zaferi, bu üstün performansı gözler önüne serdi.

Hücumda tarihi ortalamalar

Barça, bu sezon maç başına 3,22 gol ortalamasıyla oynuyor. Geçen sezon Xavi Hernandez yönetiminde bu oran 2,07 idi. Flick’in hücum anlayışıyla takımın performansı adeta zirve yaptı. Özellikle Copa del Rey, La Liga ve Şampiyonlar Ligi’nde farklı galibiyetler, rakiplerin savunmasını zor durumda bırakıyor.

Kupa avında i̇lerliyorlar

2025 sezonunda FC Barcelona, kupa koleksiyonunu büyütmeye devam ediyor. İspanya Süper Kupası’nı kazanan takım, Copa del Rey yarı finallerine yükseldi ve La Liga’da lider Real Madrid’in sadece 2 puan gerisinde. Şampiyonlar Ligi’nde ise son 16 turunda rakibini bekleyen Barça, her kulvarda şampiyonluk için iddiasını sürdürüyor.

Tetikte rakipler: Tarihi farklı galibiyetler

Bu sezon, FC Barcelona’nın rakipleri ağır yenilgiler almaktan kurtulamadı. Real Madrid, Süper Kupa finalinde 5-2 mağlup olurken, Benfica Şampiyonlar Ligi maçında evinde 5 gol yedi. Sevilla ise sezonun ilk yarısında Montjuïc’te 5-1 kaybederken, rövanşta da sahasında 4-1’lik yenilgi aldı.
En dikkat çeken galibiyetlerden biri ise Valencia karşısında alınan 7-1’lik skor oldu. Bu sezon, Barcelona tam dokuz kez bir maçta 5 gol veya daha fazla atarak hücumda ne kadar etkili olduğunu bir kez daha gösterdi.

1943’ten bu yana en i̇yi gol başlangıcı

FC Barcelona’nın 2025’teki başlangıcı, 1943’te teknik direktör Juan José Nogués döneminde yapılan en iyi gol başlangıcını geride bıraktı. O yılın ilk 11 maçında 83 gol atan Barça, bu sezon Flick yönetiminde benzer bir etki yaratıyor.

Gol dağılımı: La Liga, Copa del Rey ve daha fazlası

Barça’nın 2025’teki 41 golü şöyle dağılıyor:
La Liga: 13 gol
Copa del Rey: 14 gol
Süper Kupa: 7 gol
Şampiyonlar Ligi: 7 gol
Bu dağılım, Katalanların her kulvarda aynı kararlılıkla mücadele ettiğini ve hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini gösteriyor.

2025 yılında FC Barcelona’nın 11 maçı

1.
4 Ocak: UD Barbastro 0-4 FC Barcelona (Copa del Rey)
2.
8 Ocak: Athletic Club 0-2 FC Barcelona (Süper Kupa yarı finali)
3.
12 Ocak: Real Madrid 2-5 FC Barcelona (Süper Kupa finali)
4.
15 Ocak: FC Barcelona 5-1 Real Betis (Copa del Rey)
5.
18 Ocak: Getafe 1-1 FC Barcelona (La Liga)
6.
21 Ocak: Benfica 4-5 FC Barcelona (Şampiyonlar Ligi)
7.
26 Ocak: FC Barcelona 7-1 Valencia (La Liga)
8.
29 Ocak: FC Barcelona 2-2 Atalanta (Şampiyonlar Ligi)
9.
2 Şubat: FC Barcelona 1-0 Alavés (La Liga)
10.
6 Şubat: Valencia 0-5 FC Barcelona (Copa del Rey)
11.
9 Şubat: Sevilla 1-4 FC Barcelona (La Liga)

Flick ve MSN karşılaştırması: 2025 mi daha i̇yi?

Hansi Flick’in takımı, Luis Enrique’nin MSN dönemiyle kıyaslanıyor. Barça, 2015 yılında MSN (Messi, Suárez, Neymar) ile başladığı sezonda ilk 11 maçta 39 gol atmıştı. Bu sezon Flick yönetimindeki takım ise aynı sürede 41 golle MSN dönemini geride bıraktı.
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