https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/fc-barcelonadan-tarihi-baslangic-sevillayi-4-1-yendiler-80-yilin-rekoru-kirildi-1093517705.html

FC Barcelona’dan tarihi başlangıç: Sevilla’yı 4-1 yendiler, 80 yılın rekoru kırıldı

FC Barcelona’dan tarihi başlangıç: Sevilla’yı 4-1 yendiler, 80 yılın rekoru kırıldı

Sputnik Türkiye

FC Barcelona, 2025 yılında oynadığı 11 maçta tam 41 gol atarak 80 yılın en iyi gol başlangıcına imza attı. Hansi Flick’in yönetimindeki takım, maç başına 3,72... 10.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-10T07:45+0300

2025-02-10T07:45+0300

2025-02-10T07:45+0300

spor

la liga

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FC Barcelona, 2025 yılına damga vuran performansıyla tarihe geçti. Hansi Flick’in teknik direktörlüğünde oynanan ilk 11 maçta tam 41 gol atan Blaugrana, 1943’ten bu yana 80 yıldır kırılamayan rekoru tazeledi. Maç başına 3,72 gol ortalaması yakalayan Katalanlar, hem hücumdaki etkinliğiyle hem de üstün form grafiğiyle dikkat çekiyor.Sevilla galibiyetiyle zirveye çıkıldıSon olarak Sevilla’yı deplasmanda 4-1 mağlup eden FC Barcelona, bu galibiyetle rekorlarına bir yenisini daha ekledi. Bu sezon toplamda 35 resmi maçta 113 gol atan Barça, geçen sezon 53 maçta kaydettiği toplam gol sayısını şimdiden aştı. Özellikle La Liga’da Valencia’ya karşı alınan 7-1’lik galibiyet ve Copa del Rey’deki 5-0’lık Betis zaferi, bu üstün performansı gözler önüne serdi.Hücumda tarihi ortalamalarBarça, bu sezon maç başına 3,22 gol ortalamasıyla oynuyor. Geçen sezon Xavi Hernandez yönetiminde bu oran 2,07 idi. Flick’in hücum anlayışıyla takımın performansı adeta zirve yaptı. Özellikle Copa del Rey, La Liga ve Şampiyonlar Ligi’nde farklı galibiyetler, rakiplerin savunmasını zor durumda bırakıyor.Kupa avında i̇lerliyorlar2025 sezonunda FC Barcelona, kupa koleksiyonunu büyütmeye devam ediyor. İspanya Süper Kupası’nı kazanan takım, Copa del Rey yarı finallerine yükseldi ve La Liga’da lider Real Madrid’in sadece 2 puan gerisinde. Şampiyonlar Ligi’nde ise son 16 turunda rakibini bekleyen Barça, her kulvarda şampiyonluk için iddiasını sürdürüyor.Tetikte rakipler: Tarihi farklı galibiyetlerBu sezon, FC Barcelona’nın rakipleri ağır yenilgiler almaktan kurtulamadı. Real Madrid, Süper Kupa finalinde 5-2 mağlup olurken, Benfica Şampiyonlar Ligi maçında evinde 5 gol yedi. Sevilla ise sezonun ilk yarısında Montjuïc’te 5-1 kaybederken, rövanşta da sahasında 4-1’lik yenilgi aldı.En dikkat çeken galibiyetlerden biri ise Valencia karşısında alınan 7-1’lik skor oldu. Bu sezon, Barcelona tam dokuz kez bir maçta 5 gol veya daha fazla atarak hücumda ne kadar etkili olduğunu bir kez daha gösterdi.1943’ten bu yana en i̇yi gol başlangıcıFC Barcelona’nın 2025’teki başlangıcı, 1943’te teknik direktör Juan José Nogués döneminde yapılan en iyi gol başlangıcını geride bıraktı. O yılın ilk 11 maçında 83 gol atan Barça, bu sezon Flick yönetiminde benzer bir etki yaratıyor.Gol dağılımı: La Liga, Copa del Rey ve daha fazlasıBarça’nın 2025’teki 41 golü şöyle dağılıyor:Bu dağılım, Katalanların her kulvarda aynı kararlılıkla mücadele ettiğini ve hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini gösteriyor.2025 yılında FC Barcelona’nın 11 maçıFlick ve MSN karşılaştırması: 2025 mi daha i̇yi?Hansi Flick’in takımı, Luis Enrique’nin MSN dönemiyle kıyaslanıyor. Barça, 2015 yılında MSN (Messi, Suárez, Neymar) ile başladığı sezonda ilk 11 maçta 39 gol atmıştı. Bu sezon Flick yönetimindeki takım ise aynı sürede 41 golle MSN dönemini geride bıraktı.

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