https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/galatasaray-adana-demirspor-maci-mahkemeye-tasindi-1093542740.html

Galatasaray-Adana Demirspor maçı mahkemeye taşındı

Galatasaray-Adana Demirspor maçı mahkemeye taşındı

Sputnik Türkiye

Galatasaray Spor Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Adana Demirspor ile oynanan ve 30. dakikada rakip takımın sahadan çekilmesiyle tatil edilen... 10.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-10T17:30+0300

2025-02-10T17:30+0300

2025-02-10T17:30+0300

spor

galatasaray

adana demirspor

maç

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tff merkez hakem kurulu

hakem

merkez hakem kurulu (mhk)

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Galatasaray, Adana Demirspor ile oynanan maçta yaşanan olayların aydınlatılması için adli mercilere başvurdu.Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Galatasaray-Adana Demirspor müsabakasının 11. dakikasında verilen penaltı kararı sonrası Adana Demirspor, 30. dakikada sahadan çekilme kararı aldı. Maçın hakem tarafından tatil edilmesinin ardından Galatasaray, olayları 'komplo' olarak nitelendirirken karşılaşmayla ilgili adli mercilere başvurduklarını duyurdu.Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "9 Şubat 2025 Pazar günü oynanan maç öncesi, esnası ve sonrasında yaşanan süreçlerin aydınlatılması amacıyla adli mercilere gerekli başvuru kulübümüz tarafından yapılmıştır" ifadelerine yer verildi. Galatasaray, Türk futbolunda adaletin yanında yer almaya devam edeceklerini ve sahada kazanmak için var güçleriyle çalışacaklarını vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/galatasaray-macinda-sahadan-cekilmislerdi-adana-demirspor-baskani-bedirhan-durak-istifa-etti-1093523649.html

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