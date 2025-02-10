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Galatasaray-Adana Demirspor maçı mahkemeye taşındı
Galatasaray-Adana Demirspor maçı mahkemeye taşındı
Sputnik Türkiye
Galatasaray Spor Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Adana Demirspor ile oynanan ve 30. dakikada rakip takımın sahadan çekilmesiyle tatil edilen... 10.02.2025, Sputnik Türkiye
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galatasaray
adana demirspor
maç
tarihi maç
maç yayını
türkiye futbol federasyonu (tff)
tff merkez hakem kurulu
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merkez hakem kurulu (mhk)
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Galatasaray, Adana Demirspor ile oynanan maçta yaşanan olayların aydınlatılması için adli mercilere başvurdu.Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Galatasaray-Adana Demirspor müsabakasının 11. dakikasında verilen penaltı kararı sonrası Adana Demirspor, 30. dakikada sahadan çekilme kararı aldı. Maçın hakem tarafından tatil edilmesinin ardından Galatasaray, olayları 'komplo' olarak nitelendirirken karşılaşmayla ilgili adli mercilere başvurduklarını duyurdu.Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "9 Şubat 2025 Pazar günü oynanan maç öncesi, esnası ve sonrasında yaşanan süreçlerin aydınlatılması amacıyla adli mercilere gerekli başvuru kulübümüz tarafından yapılmıştır" ifadelerine yer verildi. Galatasaray, Türk futbolunda adaletin yanında yer almaya devam edeceklerini ve sahada kazanmak için var güçleriyle çalışacaklarını vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/galatasaray-macinda-sahadan-cekilmislerdi-adana-demirspor-baskani-bedirhan-durak-istifa-etti-1093523649.html
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galatasaray, adana demirspor, maç, tarihi maç, maç yayını, türkiye futbol federasyonu (tff), tff merkez hakem kurulu, hakem, merkez hakem kurulu (mhk), hakem hataları, video yardımcı hakem (var), mahkeme, mahkeme kararı
galatasaray, adana demirspor, maç, tarihi maç, maç yayını, türkiye futbol federasyonu (tff), tff merkez hakem kurulu, hakem, merkez hakem kurulu (mhk), hakem hataları, video yardımcı hakem (var), mahkeme, mahkeme kararı

Galatasaray-Adana Demirspor maçı mahkemeye taşındı

17:30 10.02.2025
© AA / Mehmet Murat Önel Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk
 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2025
© AA / Mehmet Murat Önel
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Galatasaray Spor Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Adana Demirspor ile oynanan ve 30. dakikada rakip takımın sahadan çekilmesiyle tatil edilen karşılaşmayla ilgili adli mercilere başvurduklarını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüp, maçın öncesinde, esnasında ve sonrasında yaşanan olayların detaylı şekilde incelenmesini talep etti.
Galatasaray, Adana Demirspor ile oynanan maçta yaşanan olayların aydınlatılması için adli mercilere başvurdu.
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Galatasaray-Adana Demirspor müsabakasının 11. dakikasında verilen penaltı kararı sonrası Adana Demirspor, 30. dakikada sahadan çekilme kararı aldı. Maçın hakem tarafından tatil edilmesinin ardından Galatasaray, olayları 'komplo' olarak nitelendirirken karşılaşmayla ilgili adli mercilere başvurduklarını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "9 Şubat 2025 Pazar günü oynanan maç öncesi, esnası ve sonrasında yaşanan süreçlerin aydınlatılması amacıyla adli mercilere gerekli başvuru kulübümüz tarafından yapılmıştır" ifadelerine yer verildi. Galatasaray, Türk futbolunda adaletin yanında yer almaya devam edeceklerini ve sahada kazanmak için var güçleriyle çalışacaklarını vurguladı.
Adana Demirspor - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2025
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