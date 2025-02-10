https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/50-ilde-kar-yagisi-bekleniyor-carsamba-gunu-hangi-sehirler-beyaza-burunecek-1093525540.html

50 ilde kar yağışı bekleniyor: Çarşamba günü hangi şehirler beyaza bürünecek?

50 ilde kar yağışı bekleniyor: Çarşamba günü hangi şehirler beyaza bürünecek?

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kar yağışı uyarısı! 12 Şubat Çarşamba günü Türkiye'nin 50 ilinde kar yağışı bekleniyor. Hava tahmin haritasına göre İstanbul... 10.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-10T10:30+0300

2025-02-10T10:30+0300

2025-02-10T10:30+0300

yaşam

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meteoroloji genel müdürlüğü

meteoroloji

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye genelinde etkili olması beklenen yoğun kar yağışı ile ilgili son tahminlerini paylaştı. 12 Şubat Çarşamba günü, aralarında İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir’in yüksek kesimlerinin de bulunduğu 50 şehirde kar yağışı bekleniyor. Vatandaşlar, "İstanbul'da kar yağacak mı?" sorusunun yanıtını ararken, Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi.Sıcaklıklar daha da düşecekŞubat ayı boyunca düşen hava sıcaklıkları, kar yağışını beraberinde getirdi. Geçtiğimiz hafta yer yer etkili olan kar yağışı, özellikle İstanbul'un yüksek kesimlerinde hayatı olumsuz etkiledi. Bu hafta ise Türkiye genelinde etkisini artıracak. Sıcaklıkların birkaç derece daha düşmesi bekleniyor.Hangi i̇llerde kar yağacak?Meteoroloji’nin güncel hava durumu raporuna göre, 50 şehirde kar yağışı etkili olacak. İşte 12 Şubat Çarşamba günü kar yağışı beklenen iller:İstanbul ve Ankara’da kar heyecanıMeteoroloji’nin tahminlerine göre, İstanbul uzun bir aradan sonra yeniden karla buluşacak. Şehrin özellikle yüksek kesimlerinde karın etkili olması bekleniyor. Başkent Ankara da yoğun kar yağışının görüleceği iller arasında yer alıyor. Vatandaşlar, zorlu hava koşullarına karşı uyarıldı.Ulaşımda aksamalar bekleniyorKar yağışı nedeniyle özellikle yüksek kesimlerde ve kırsal bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşanabileceği uyarısında bulunuldu. Sürücülere zincir ve kış lastiği kullanmaları tavsiye edilirken, karla mücadele ekiplerinin hazır durumda olacağı belirtildi.Sıcaklıklar ne zaman yükselecek?Meteoroloji, kar yağışının hafta sonuna kadar yer yer etkili olabileceğini, ancak 15 Şubat’tan itibaren sıcaklıkların kademeli olarak artmasının beklendiğini açıkladı. Buna rağmen, gece sıcaklıklarının birçok bölgede sıfırın altında seyredeceği tahmin ediliyor.

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