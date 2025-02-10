https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/40-yillik-tekstil-firmasi-iflastan-kurtuldu-bes-ulkeye-ihracat-yapiyordu-1093531251.html
40 yıllık tekstil firması iflastan kurtuldu: Beş ülkeye ihracat yapıyordu
40 yıllık tekstil firması iflastan kurtuldu: Beş ülkeye ihracat yapıyordu
Sputnik Türkiye
Bursa merkezli Türk tekstilinin önde gelen şirketlerinden Sateks, uzun süredir yaşadığı ekonomik sıkıntılara rağmen iflastan kurtuldu. Mahkeme şirketin... 10.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-10T11:57+0300
2025-02-10T11:57+0300
2025-02-10T11:57+0300
ekonomi
bursa
konkordato
iflas
iflas erteleme
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Türkiye'nin önemli sanayi kuruluşlarından biri olan ve 40 yıldır tekstil sektöründe faaliyet gösteren Sateks, 'iflas'tan kurtuldu. Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin borçlarını ödeyebileceğini ve iflas kararına gerek olmadığını belirtti. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, 40 yıldır tekstil sektöründe faaliyet gösteren ve Türkiye’nin önemli sanayi kuruluşlarından biri olan Sateks, ekonomik sıkıntılar nedeniyle konkordato sürecine girmişti. Bursa merkezli şirket, yurtiçinde ve yurtdışında geniş bir müşteri portföyüne sahipti. Fakat, son dönemde yaşadığı ekonomik zorluklar sebebiyle iflas riskiyle karşı karşıya kalmıştı. Şirket, 5 ay süresince konkordato ilan ederek, borçlarını yeniden yapılandırmayı hedeflemişti.Geçici konkordato tanınmıştıBursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, daha önce 3 aylık geçici konkordato mühleti tanıdığı Sateks için bu süreyi 2 ay daha uzatma kararı aldı. Böylelikle şirketin mevcut tedbirleri devam etti ve konkordato komiseri de görevini yürüttü.Fakat mahkeme, son olarak verdiği kararda Sateks’in borçlarını ödeyebileceğini ve iflas kararına gerek olmadığını söyledi. Şirketin konkordato talebi reddedilirken, iflas kararı verilmemesi de sağlandı.Mahkeme kararı, Sateks çalışanları ve tüm paydaşları için büyük bir rahatlama oldu. Şirketin geleceği bakımından alınan bu karar, yüzlerce işçinin yüzünü güldürdü. Tedbirler kaldırıldıMahkemenin verdiği kararla beraber, Sateks’in uyguladığı tedbirler kaldırıldı ve konkordato komiserinin yetkisi sona erdi. Sateks, yıllık 4.800 ton üretim kapasitesine sahip ve aylık 600 ton üretim yapabiliyor. Polyester, pamuk, viskon ve naylon gibi tekstil ürünlerinin üretiminin yanı sıra bobin ve muf boya üretimiyle de dikkat çekiyor. İç piyasada fason üretim ve doğrudan satış yapan şirket, ihracatta da etkinliğini devam ettiriyor. Sateks, İngiltere, Almanya, İtalya, Hong Kong ve Bulgaristan gibi ülkelere ihracat yapıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/iki-amerikan-fast-food-zinciri-turkiyede-537-subesini-kapatti-calisanlar-tazminatsiz-kovuldu-1093442076.html
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bursa, konkordato, iflas, iflas erteleme
bursa, konkordato, iflas, iflas erteleme
40 yıllık tekstil firması iflastan kurtuldu: Beş ülkeye ihracat yapıyordu
Bursa merkezli Türk tekstilinin önde gelen şirketlerinden Sateks, uzun süredir yaşadığı ekonomik sıkıntılara rağmen iflastan kurtuldu. Mahkeme şirketin borçlarını ödeyebileceğine ve iflas kararına gerek olmadığına karar verdi.
Türkiye'nin önemli sanayi kuruluşlarından biri olan ve 40 yıldır tekstil sektöründe faaliyet gösteren Sateks, 'iflas'tan kurtuldu. Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin borçlarını ödeyebileceğini ve iflas kararına gerek olmadığını belirtti.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, 40 yıldır tekstil sektöründe faaliyet gösteren ve Türkiye’nin önemli sanayi kuruluşlarından biri olan Sateks, ekonomik sıkıntılar nedeniyle konkordato sürecine girmişti. Bursa merkezli şirket, yurtiçinde ve yurtdışında geniş bir müşteri portföyüne sahipti. Fakat, son dönemde yaşadığı ekonomik zorluklar sebebiyle iflas riskiyle karşı karşıya kalmıştı. Şirket, 5 ay süresince konkordato ilan ederek, borçlarını yeniden yapılandırmayı hedeflemişti.
Geçici konkordato tanınmıştı
Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, daha önce 3 aylık geçici konkordato mühleti tanıdığı Sateks için bu süreyi 2 ay daha uzatma kararı aldı. Böylelikle şirketin mevcut tedbirleri devam etti ve konkordato komiseri de görevini yürüttü.
Fakat mahkeme, son olarak verdiği kararda Sateks’in borçlarını ödeyebileceğini ve iflas kararına gerek olmadığını söyledi. Şirketin konkordato talebi reddedilirken, iflas kararı verilmemesi de sağlandı.Mahkeme kararı, Sateks çalışanları ve tüm paydaşları için büyük bir rahatlama oldu. Şirketin geleceği bakımından alınan bu karar, yüzlerce işçinin yüzünü güldürdü.
Mahkemenin verdiği kararla beraber, Sateks’in uyguladığı tedbirler kaldırıldı ve konkordato komiserinin yetkisi sona erdi. Sateks, yıllık 4.800 ton üretim kapasitesine sahip ve aylık 600 ton üretim yapabiliyor. Polyester, pamuk, viskon ve naylon gibi tekstil ürünlerinin üretiminin yanı sıra bobin ve muf boya üretimiyle de dikkat çekiyor. İç piyasada fason üretim ve doğrudan satış yapan şirket, ihracatta da etkinliğini devam ettiriyor. Sateks, İngiltere, Almanya, İtalya, Hong Kong ve Bulgaristan gibi ülkelere ihracat yapıyor.