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İki Amerikan fast food zinciri Türkiye'de 537 şubesini kapattı: Çalışanlar tazminatsız kovuldu
İki Amerikan fast food zinciri Türkiye'de 537 şubesini kapattı: Çalışanlar tazminatsız kovuldu
Sputnik Türkiye
KFC ve Pizza Hut’ın Türkiye’deki işletmecisi İş Gıda’nın konkordato ilan etmesi, binlerce işçiyi mağdur etti. Yaklaşık 7 bin çalışanın maaş ve tazminatlarını... 06.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-06T23:24+0300
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türkiye
fast food
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eylem planı
eylem ve gösteri yasağı
insan hakları eylem planı
eylem planı
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KFC ve Pizza Hut’ın Türkiye işletmecisi İş Gıda’nın konkordato ilan etmesiyle binlerce işçi maaş ve tazminatlarını alamadıkları için eylem yaptı.Eylemde konuşan işçiler, yaşadıkları mağduriyetin altını çizerek ekonomik zorluklarla mücadele ettiklerini vurguladı. Sabah'ın haberine göre; İşçilerden Fadime Gut "Bankalara borcumuz var, sürekli arıyorlar, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Büyük ihtimalle tazminatlarımızı da vermeyecekler. 'Ülke batar, ben batmam' diyorlardı, ülke duruyor ama siz neredesiniz?" diyerek tepkisini dile getirdi. İşçiler, kira, fatura ve temel ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını belirterek acil çözüm beklediklerini ifade etti.KFC ve Pizza Hut restoranları kapatılıyorİş Gıda'nın geçtiğimiz hafta konkordato ilan etmesinin ardından, Türkiye genelindeki 283 KFC ve 254 Pizza Hut restoranı kademeli olarak kapanmaya başladı. Bu süreçte işten çıkarılan binlerce çalışanın maaş ve kıdem tazminatlarını alamadığı bildirildi. İş Gıda’nın işçilere yönelik herhangi bir bilgilendirme yapmaması, tepkileri daha da artırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/iki-amerikan-fast-food-zincirinin-franchise-sozlesmesi-feshedildi-turkiyede-537-sube-kapanabilir-1092455417.html
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fast food, eylem, eylem planı, eylem ve gösteri yasağı, insan hakları eylem planı, eylem planı, kfc, tazminat, tazminat davası, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, işçi, grev, genel grev, açlık grevi, grev hakkı
fast food, eylem, eylem planı, eylem ve gösteri yasağı, insan hakları eylem planı, eylem planı, kfc, tazminat, tazminat davası, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, işçi, grev, genel grev, açlık grevi, grev hakkı

İki Amerikan fast food zinciri Türkiye'de 537 şubesini kapattı: Çalışanlar tazminatsız kovuldu

23:24 06.02.2025
© Sputnik / Burcu Okutangrev - iş - işçi
grev - iş - işçi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2025
© Sputnik / Burcu Okutan
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KFC ve Pizza Hut’ın Türkiye’deki işletmecisi İş Gıda’nın konkordato ilan etmesi, binlerce işçiyi mağdur etti. Yaklaşık 7 bin çalışanın maaş ve tazminatlarını alamadığı belirtilirken, Beykoz’daki şirket merkezi önünde toplanan işçiler, yetkililerden çözüm talep etti. Mağdur çalışanlar, hakları için avukatlarla görüşerek dava açmayı planlıyor.
KFC ve Pizza Hut’ın Türkiye işletmecisi İş Gıda’nın konkordato ilan etmesiyle binlerce işçi maaş ve tazminatlarını alamadıkları için eylem yaptı.
Eylemde konuşan işçiler, yaşadıkları mağduriyetin altını çizerek ekonomik zorluklarla mücadele ettiklerini vurguladı. Sabah'ın haberine göre; İşçilerden Fadime Gut "Bankalara borcumuz var, sürekli arıyorlar, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Büyük ihtimalle tazminatlarımızı da vermeyecekler. 'Ülke batar, ben batmam' diyorlardı, ülke duruyor ama siz neredesiniz?" diyerek tepkisini dile getirdi. İşçiler, kira, fatura ve temel ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını belirterek acil çözüm beklediklerini ifade etti.

KFC ve Pizza Hut restoranları kapatılıyor

İş Gıda'nın geçtiğimiz hafta konkordato ilan etmesinin ardından, Türkiye genelindeki 283 KFC ve 254 Pizza Hut restoranı kademeli olarak kapanmaya başladı. Bu süreçte işten çıkarılan binlerce çalışanın maaş ve kıdem tazminatlarını alamadığı bildirildi. İş Gıda’nın işçilere yönelik herhangi bir bilgilendirme yapmaması, tepkileri daha da artırdı.
Pizza Hut adds new 3-Cheese Stuffed Crust Pizza to menus as first permanent pizza offering in almost two decades. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2025
EKONOMİ
İki Amerikan fast food zincirinin franchise sözleşmesi feshedildi: Türkiye'de 537 şube kapanabilir
8 Ocak, 13:38
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