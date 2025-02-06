https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/iki-amerikan-fast-food-zinciri-turkiyede-537-subesini-kapatti-calisanlar-tazminatsiz-kovuldu-1093442076.html

İki Amerikan fast food zinciri Türkiye'de 537 şubesini kapattı: Çalışanlar tazminatsız kovuldu

İki Amerikan fast food zinciri Türkiye'de 537 şubesini kapattı: Çalışanlar tazminatsız kovuldu

Sputnik Türkiye

KFC ve Pizza Hut’ın Türkiye’deki işletmecisi İş Gıda’nın konkordato ilan etmesi, binlerce işçiyi mağdur etti. Yaklaşık 7 bin çalışanın maaş ve tazminatlarını... 06.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-06T23:24+0300

2025-02-06T23:24+0300

2025-02-06T23:24+0300

türkiye

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eylem planı

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KFC ve Pizza Hut’ın Türkiye işletmecisi İş Gıda’nın konkordato ilan etmesiyle binlerce işçi maaş ve tazminatlarını alamadıkları için eylem yaptı.Eylemde konuşan işçiler, yaşadıkları mağduriyetin altını çizerek ekonomik zorluklarla mücadele ettiklerini vurguladı. Sabah'ın haberine göre; İşçilerden Fadime Gut "Bankalara borcumuz var, sürekli arıyorlar, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Büyük ihtimalle tazminatlarımızı da vermeyecekler. 'Ülke batar, ben batmam' diyorlardı, ülke duruyor ama siz neredesiniz?" diyerek tepkisini dile getirdi. İşçiler, kira, fatura ve temel ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını belirterek acil çözüm beklediklerini ifade etti.KFC ve Pizza Hut restoranları kapatılıyorİş Gıda'nın geçtiğimiz hafta konkordato ilan etmesinin ardından, Türkiye genelindeki 283 KFC ve 254 Pizza Hut restoranı kademeli olarak kapanmaya başladı. Bu süreçte işten çıkarılan binlerce çalışanın maaş ve kıdem tazminatlarını alamadığı bildirildi. İş Gıda’nın işçilere yönelik herhangi bir bilgilendirme yapmaması, tepkileri daha da artırdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/iki-amerikan-fast-food-zincirinin-franchise-sozlesmesi-feshedildi-turkiyede-537-sube-kapanabilir-1092455417.html

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