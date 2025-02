https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/14-subatta-vizyona-girecek-filmler-sevgililer-gununde-iki-romantik-yapim-dikkat-cekiyor-1093544737.html

14 Şubat'ta vizyona girecek filmler: Sevgililer Günü'nde iki romantik yapım dikkat çekiyor

14 Şubat Sevgililer Günü'nde bir birinden romantik iki film vizyona giriyor. Romantik komedi türünde 'Bridget Jones: Onun için çıldırıyor' filmi ve yerli yapım... 10.02.2025, Sputnik Türkiye

14 Şubat'ta vizyona giren romantik filmler haricinde komedi türünde 'C Takımı 2' adlı yerli yapım ve aksiyon macera filmi 'Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya' seyirciyle buluşuyor. Korku sevenler için Steven Soderbergh imzalı 'Varlık' filmi beklenti yaratıyor. Bridget Jones: Onun için çıldırıyorSevilen romantik komedi film serisinin dördüncüsü olan Bridget Jones: Onun için çıldırıyor filmi artık ellili yaşlarında olan Bridget'in yeni aşk maceralarını ve hayatındaki değişimleri konu alıyor. Bridget Jones, ailesi, arkadaşları ve eski sevgilisi Daniel'in yardımıyla dul ve bekar bir anne olarak hayatını sürdürüyor. Ancak Bridget bu sefer başını çöpçatan uygulamasıyla belaya sokuyor. Aşk Sadece Bir AnRüzgar ile Hayal tanışırlar ve aşık olurlar. Ancak Hayal’in ailesi, Rüzgar hakkında korkunç bir detayı öğrenir ve iki sevgilinin birlikte olmasını engeller. Rüzgar, tüm zorluklara rağmen sevdiği kadından vazgeçmez. İlişkileri üçüncü kişilerin etkisiyle son bulur ama kader iki sevgiliyi tekrar birleştirecektir. Filminde Emirhan Çakal, Berfin Nilsu Aktaş ve Gonca Vuslateri rol alıyor. C Takımı 2C Takımı, Orhan’ın adamlarından kaçarken gittikleri Elazığ’ın “Fenk” kasabasında mahsur kalır, Murtaza Ağa’nın çiftliğine sığınarak burada hem gözlerden uzak kalmak hem de geçimlerini sağlamak için çalışmaya başlar. Murtaza Ağa acımasız ve cimri bir ağa olmasıyla tanınmaktadır. Ekip tam da canından bezmişken Abdi’nin karısı Neriman’dan gelen telefonla apar topar çiftlikten kaçarak Kastamonu’ya gitmek zorunda kalır. Giderken Murtaza Ağa’nın hem parasını çalarlar hem de kızını kaçırırlar. Komedi türü sevenler için C Takımı 2, 14 Şubat'ta vizyona giriyor. Filmin başrollerinde Toygan Avanoğlu, Murat Akkoyunlu, Sera Tokdemir yer alıyor. Kaptan Amerika: Cesur Yeni DünyaMarvel dünyasından Kaptan Amerika serisinin son filminde Chris Evans rol almıyor ancak Harrison Ford, Liv Tyler ve Anthony Mackie gibi isimler dikkat çekiyor. Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya filminde Yeni Kaptan Amerika Sam Wilson, kendini uluslararası bir maceranın ortasında bulur. Sam kötü niyetli küresel bir planın ardındaki nedeni bulmak zorundadır. VarlıkÜnlü yönetmen Steven Soderbergh imzalı Varlık filmi, korku severler için vizyona giriyor. Bir aile, banliyödeki yeni evlerine taşındıktan sonra yalnız olmadıklarına ikna olur. Evdeki Varlık aile ile iletişime geçmek ister ve macera başlar. Film, 2025'in iddialı korku yapımları arasında gösteriliyor.

