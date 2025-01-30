https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/7-subatta-vizyona-girecek-filmler-yerli-yapim-dayi-filmi-dikkat-cekiyor--1093212948.html

7 Şubat'ta vizyona girecek filmler: Yerli yapım 'Dayı' filmi dikkat çekiyor

7 Şubat'ta vizyona girecek filmler: Yerli yapım 'Dayı' filmi dikkat çekiyor

Sputnik Türkiye

7 Şubat'ta vizyona girecek filmler arasında yer alan Dayı: Bir Adamın Hikayesi 2 adlı yerli yapım, bu haftanın dikkat çeken yapımları arasında. Filmin... 30.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-30T17:44+0300

2025-01-30T17:44+0300

2025-01-30T17:44+0300

yaşam

ufuk bayraktar

yıldıray şahinler

bob dylan

ralph fiennes

timothée chalamet

sam claflin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/1e/1093211746_0:187:1080:795_1920x0_80_0_0_d25ee1072afe98d86ea3ffa5b591dff3.jpg

7 Şubat 2025'te vizyona girecek filmler arasında yerli dram filmleri dikkat çekiyor. Ufuk Bayraktar'ın başrolünde olduğu 'Dayı: Bir Adamın Hikayesi 2', Eylül Tumbar ve Bilal Yiğit'in oynadığı 'Bir Ömrün Sonbaharı' keyifli seyirler vaat ediyor. Çocuklar için animasyon türünde Dedektif Sun ve Ekibi: Kurtarma Operasyonu 7 Şubat'ta sinemalarda. Dayı: Bir Adamın Hikayesi 2Uğur Bayraktar'ın yazıp yönettiği filmde Adnan karakteri, kötülükleriyle Cevahir'in (Ufuk Bayraktar) hayatını altüst edecek. Sevilen bir kabadayının yükseliş hikâyesini anlatan filmde Ufuk Bayraktar, Yıldıray Şahinler, Cem Özer, Reha Özcan, Kadir Toprak gibi isimler rol alıyor.Bir Ömrün SonbaharıBurcu Yılmaz’ın senaryosunu yazdığı, Gizem Kızıl’ın yöneteceği, Bir Ömrün Sonbaharı filminin başrol oyuncuları arasında Yiğit Koçak ve Eylül Tumbar yer alıyor. Romantik dram türündeki film için yazar Burcu Yılmaz "imi zaman kendini yıpratmadan ödün vermek kimi zaman da bunun karşılığını sevgiyle alabilmekti. Can’a aşık olmak Zeynep’in en büyük şansıydı" diyor. Bob Dylan: Tam Bir BilinmezÜnlü sanatçı Bob Dylan'ın hayatını konu olan 'Bob Dylan: Tam Bir Bilinmez' aldığı ödül ve adaylıklarıyla haftanın dikkat çeken filmleri arasında. New York, 1961. Bob Dylan adında 19 yaşında bilinmeyen biri devrim niteliğindeki yeteneğiyle kente gelir. Greenwich Village'daki müzik ikonlarıyla hızlı yükselişinde ilişkiler kurar ve dünya çapında yankı uyandıran bir performansla sonuçlanır. Timothee Chalamet Bob Dylan'ı canlandırırken Monica Barbaro ise ünlü sanatçı Joan Baez'i canlandırıyor. Film 'En İyi Film' Oscar'na aday gösterildi. Chalamet ise 'En İyi Erkek Oyuncu' Oscar'ına aday. KonseyUsta oyuncuların rol aldığı Konsey (Conclave) filminde Kardinal Lawrence, dünyanın en gizli ve en eski olaylarından birine, yeni Papa'yı seçme göreviyle görevlendirildiğinde, kendini Katolik Kilisesi'nin temellerini sarsabilecek bir komplonun merkezinde bulur. Robert Harris'in 2016 tarihli aynı adlı romanına dayanan gerilim filminde Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow ve Isabella Rossellini rol alıyor. Yabancı yapımın, 'En iyi Film, En İyi Erkek Oyuncu' gibi önemli Oscar adaylıkları bulunuyor.Dedektif Sun ve Ekibi: Kurtarma OperasyonuKüçük sinemaseverler için vizyona girecek filmler arasında 'Dedektif Sun ve Ekibi: Kurtarma Operasyonu' keyifli bir zaman vaat ediyor. Dedektif Sun, çok ihtiyaç duyduğu bir tatil için görünüşte normal bir uçağa biner, ancak gizemli bir milyoner hayatına yönelik bir tehdit aldığında, Sun tekrar davaya döner. Yalanlardan oluşan bir ağa sıkışan Sun, çok geç olmadan suçluyu bulmalıdır.KarabasanÜnlü oyuncu Sam Claflin'in başrolünde olduğu Karabasan filminde, çocukluğundan gelen uğursuz bir tehdit onu rahatsız etmeye tekrar başlar. Artık bir baba olan genç adam en derin iç korkusuyla çaresizce mücadele eder. Ancak bu sefer mücadele kendisi için değil, ailesi içindir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/31-ocakta-vizyona-girecek-filmler-adrien-brodynin-altin-kure-aldigi-film-dikkat-cekiyor-1092986659.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

7 şubat'ta vizyona girecek filmler