https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/rus-ordusu-ukraynanin-donetskteki-kalelerinden-dzerjinsk-kentini-ele-gecirdi-1093471480.html

Rus ordusu, Ukrayna'nın Donetsk'teki kalelerinden Dzerjinsk kentini ele geçirdi

Rus ordusu, Ukrayna'nın Donetsk'teki kalelerinden Dzerjinsk kentini ele geçirdi

Sputnik Türkiye

Donbass'ta özel askeri harekata devam eden Rus ordusu, düşman için önem arz eden yerleşim birimlerinden birini daha aldı. 07.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-07T16:19+0300

2025-02-07T16:19+0300

2025-02-07T16:20+0300

ukrayna krizi

dzerjinsk

donbass

rusya savunma bakanlığı

rusya silahlı kuvvetleri

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

özel askeri harekat

rusya ordusu

ukrayna

ukrayna silahlı kuvvetleri

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Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) stratejik önem taşıyan yerleşimlerden biri olan Dzerjinsk kentinin Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından kontrol altına alındığını duyurdu.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre DHC'deki aktif taarruz faaliyetlerini sürdüren Rus ordusu, Dzerjinsk kentinin tamamında kontrolü sağladı.Dzerjinsk (Toretsk) gelişmiş bir demiryolu ağına sahip bir yerleşim ve Ukrayna ordusunun güçlü bir kalesi konumunda. Ukrayna ordusu 2014'ten beri burada konuşlanmış durumda. DHC’nin en büyük şehirlerinden biri olan Gorlovka’ya yönelik saldırılar bu yerden düzenleniyor.Kentin kontrol altına alınması, Donetsk-Gorlovka-Artemovsk karayolu boyunca Rus birliklerinin lojistiğini kolaylaştıracak ve ayrıca Kleşçeyevka'daki düşman grubuna arkadan yaklaşarak tehdit etme fırsatını sağlayacak. Ayrıca bu yönden kuzeybatıya, yani Kostiantinovka'ya doğru bir taarruz geliştirmek mümkün olacak.

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dzerjinsk

donbass

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

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