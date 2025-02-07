Rus ordusu, Ukrayna'nın Donetsk'teki kalelerinden Dzerjinsk kentini ele geçirdi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki planı
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Deprem sonrası 158 inşaat işçisi öldü: ‘Müteahhitlere yapılan zaman baskısı işçiler üzerinde baskıyı artırıyor’
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
53 bin kişinin hayatını kaybettiği 6 şubat depremlerinde kimler yargılandı?
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: “Depremlerin afete dönüşmemesi için yetkin kişilerin yönetimde olması gerekiyor”
12:08
80 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
6 Şubat Depremlerinde kaybettiklerimizi anıyoruz
13:31
34 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zeka girişimlerini destekleyen bir oluşum: Yapay zeka fabrikası
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Jeoloji Mühendisi Perinçek: Ege’deki depremlerin nedeni Akdeniz’in Girit adasının altına dalması
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
6 ŞUBAT DEPREMLERİ
Türkiye’nin en acı günlerinden: 6 Şubat Depremlerinde neler yaşandı?
17:39
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
ÖZEL HABER
6 Şubat depremi yargılamaları: Hayal kırıklığı
18:15
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
USAID tarafından para alan isimler kimler?
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Son 10 yılda antidepresan kullanımı yüzde 67 arttı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Egemen Gürcün: ‘Anne Bakiye’ye verilen cezalar, iddianame ve mütalaaya uygun bir şekilde verildi’
12:05
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:06
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/rus-ordusu-ukraynanin-donetskteki-kalelerinden-dzerjinsk-kentini-ele-gecirdi-1093471480.html
Rus ordusu, Ukrayna'nın Donetsk'teki kalelerinden Dzerjinsk kentini ele geçirdi
Rus ordusu, Ukrayna'nın Donetsk'teki kalelerinden Dzerjinsk kentini ele geçirdi
Sputnik Türkiye
Donbass'ta özel askeri harekata devam eden Rus ordusu, düşman için önem arz eden yerleşim birimlerinden birini daha aldı. 07.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-07T16:19+0300
2025-02-07T16:20+0300
ukrayna krizi
dzerjinsk
donbass
rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
özel askeri harekat
rusya ordusu
ukrayna
ukrayna silahlı kuvvetleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/08/1092453770_0:0:2974:1674_1920x0_80_0_0_11f2115e0cc221e65bd2012d7b73df0c.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) stratejik önem taşıyan yerleşimlerden biri olan Dzerjinsk kentinin Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından kontrol altına alındığını duyurdu.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre DHC'deki aktif taarruz faaliyetlerini sürdüren Rus ordusu, Dzerjinsk kentinin tamamında kontrolü sağladı.Dzerjinsk (Toretsk) gelişmiş bir demiryolu ağına sahip bir yerleşim ve Ukrayna ordusunun güçlü bir kalesi konumunda. Ukrayna ordusu 2014'ten beri burada konuşlanmış durumda. DHC’nin en büyük şehirlerinden biri olan Gorlovka’ya yönelik saldırılar bu yerden düzenleniyor.Kentin kontrol altına alınması, Donetsk-Gorlovka-Artemovsk karayolu boyunca Rus birliklerinin lojistiğini kolaylaştıracak ve ayrıca Kleşçeyevka'daki düşman grubuna arkadan yaklaşarak tehdit etme fırsatını sağlayacak. Ayrıca bu yönden kuzeybatıya, yani Kostiantinovka'ya doğru bir taarruz geliştirmek mümkün olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/rosatom-baskani-lihacev-uaea-genel-muduru-grossiyle-gorustu-ukrayna-yuzunden-nukleer-riskler-1093469872.html
dzerjinsk
donbass
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/08/1092453770_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_3c98023f6e1baa9abcd21e4fb55a1775.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
dzerjinsk, donbass, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), özel askeri harekat, rusya ordusu, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna krizi, ukrayna ordusu
dzerjinsk, donbass, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), özel askeri harekat, rusya ordusu, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna krizi, ukrayna ordusu

Rus ordusu, Ukrayna'nın Donetsk'teki kalelerinden Dzerjinsk kentini ele geçirdi

16:19 07.02.2025 (güncellendi: 16:20 07.02.2025)
© Sputnik / Stanislav KrasilnikovRusya'nın Donbass'taki özel askeri harekatı
Rusya'nın Donbass'taki özel askeri harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2025
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov
Abone ol
Donbass'ta özel askeri harekata devam eden Rus ordusu, düşman için önem arz eden yerleşim birimlerinden birini daha aldı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) stratejik önem taşıyan yerleşimlerden biri olan Dzerjinsk kentinin Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından kontrol altına alındığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre DHC'deki aktif taarruz faaliyetlerini sürdüren Rus ordusu, Dzerjinsk kentinin tamamında kontrolü sağladı.

Dzerjinsk (Toretsk) gelişmiş bir demiryolu ağına sahip bir yerleşim ve Ukrayna ordusunun güçlü bir kalesi konumunda. Ukrayna ordusu 2014'ten beri burada konuşlanmış durumda. DHC’nin en büyük şehirlerinden biri olan Gorlovka’ya yönelik saldırılar bu yerden düzenleniyor.

Kentin kontrol altına alınması, Donetsk-Gorlovka-Artemovsk karayolu boyunca Rus birliklerinin lojistiğini kolaylaştıracak ve ayrıca Kleşçeyevka'daki düşman grubuna arkadan yaklaşarak tehdit etme fırsatını sağlayacak. Ayrıca bu yönden kuzeybatıya, yani Kostiantinovka'ya doğru bir taarruz geliştirmek mümkün olacak.
Глава МАГАТЭ Гросси встретился с главой Росатома Лихачевым - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2025
Ukrayna krizi
Rosatom Başkanı Lihaçev, UAEA Genel Müdürü Grossi'yle görüştü: 'Ukrayna yüzünden nükleer riskler giderek artıyor'
15:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала