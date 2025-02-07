Rus ordusu, Ukrayna'nın Donetsk'teki kalelerinden Dzerjinsk kentini ele geçirdi
16:19 07.02.2025 (güncellendi: 16:20 07.02.2025)
© Sputnik / Stanislav KrasilnikovRusya'nın Donbass'taki özel askeri harekatı
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov
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Donbass'ta özel askeri harekata devam eden Rus ordusu, düşman için önem arz eden yerleşim birimlerinden birini daha aldı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) stratejik önem taşıyan yerleşimlerden biri olan Dzerjinsk kentinin Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından kontrol altına alındığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre DHC'deki aktif taarruz faaliyetlerini sürdüren Rus ordusu, Dzerjinsk kentinin tamamında kontrolü sağladı.
Dzerjinsk (Toretsk) gelişmiş bir demiryolu ağına sahip bir yerleşim ve Ukrayna ordusunun güçlü bir kalesi konumunda. Ukrayna ordusu 2014'ten beri burada konuşlanmış durumda. DHC’nin en büyük şehirlerinden biri olan Gorlovka’ya yönelik saldırılar bu yerden düzenleniyor.
Kentin kontrol altına alınması, Donetsk-Gorlovka-Artemovsk karayolu boyunca Rus birliklerinin lojistiğini kolaylaştıracak ve ayrıca Kleşçeyevka'daki düşman grubuna arkadan yaklaşarak tehdit etme fırsatını sağlayacak. Ayrıca bu yönden kuzeybatıya, yani Kostiantinovka'ya doğru bir taarruz geliştirmek mümkün olacak.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre DHC'deki aktif taarruz faaliyetlerini sürdüren Rus ordusu, Dzerjinsk kentinin tamamında kontrolü sağladı.
Dzerjinsk (Toretsk) gelişmiş bir demiryolu ağına sahip bir yerleşim ve Ukrayna ordusunun güçlü bir kalesi konumunda. Ukrayna ordusu 2014'ten beri burada konuşlanmış durumda. DHC’nin en büyük şehirlerinden biri olan Gorlovka’ya yönelik saldırılar bu yerden düzenleniyor.
Kentin kontrol altına alınması, Donetsk-Gorlovka-Artemovsk karayolu boyunca Rus birliklerinin lojistiğini kolaylaştıracak ve ayrıca Kleşçeyevka'daki düşman grubuna arkadan yaklaşarak tehdit etme fırsatını sağlayacak. Ayrıca bu yönden kuzeybatıya, yani Kostiantinovka'ya doğru bir taarruz geliştirmek mümkün olacak.