https://anlatilaninotesi.com.tr/20250209/mac-esnasinda-tribunden-dustu-agir-yaralandi-yogunda-bakimda-1093507018.html

Maç esnasında tribünden düştü: Ağır yaralandı, yoğun bakımda

Maç esnasında tribünden düştü: Ağır yaralandı, yoğun bakımda

Sputnik Türkiye

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Kocaelispor ile Amed Sportif Faaliyetler arasında oynanan maçta tribünden düşen bir Kocaelispor taraftarı ağır yaralandı. 09.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-09T15:04+0300

2025-02-09T15:04+0300

2025-02-09T15:04+0300

spor

kocaelispor

lig

amed sportif faaliyetler

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Kocaelispor ile Amed Sportif Faaliyetler maçında bir taraftar tribünden düşerek ağır yaralandı. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri taraftarı hastaneye götürdü. Taraftarın yoğun bakımındaki tedavisi sürüyor.Taraftar tribünden düştüYıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanan maç sırasında, Kocaelisporlu taraftarlardan 16 yaşındaki Efe Kartal Öztay dengesini kaybederek kale arkasındaki üst tribünden düştü.Başından aldığı darbeyle ağır yaralanan Öztay, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.Genç taraftarın yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.Olaya ilişkin Kocaelispor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün oynadığımız maçta düşüp başına yara alan taraftarımız Efe Kartal Öztay'ın yapılan tetkikler sonucunda durumunun kritik olduğunu üzülerek öğrendik. Haydi Efe! Kazanılacak çok kupa var ayağa kalk!" ifadelerine yer verildi.

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kocaelispor, lig, amed sportif faaliyetler