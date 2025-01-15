https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/fenerbahceye-kotu-haber-kaleci-livakovic-sakatlandi-1092719633.html
Fenerbahçe'ye kötü haber: Kaleci Livakovic sakatlandı
Fenerbahçe'ye kötü haber: Kaleci Livakovic sakatlandı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Spor Kulübü, Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in sağ arka adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle tedavi sürecine başlandığını açıkladı. Livakovic'in... 15.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-15T20:10+0300
2025-01-15T20:10+0300
2025-01-15T20:10+0300
spor
dominik livakovic
fenerbahçe
fenerbahçe spor kulübü
fenerbahçe ülker
mr
hastane
özel hastane
tedavi
ayakta tedavi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0f/1092719381_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_80adb215bafc15ba3e5829fd7fdaa9cc.jpg
Sarı-lacivertli kulüp, Dominik Livakovic'in sağ arka adalesindeki yırtık ve kanama nedeniyle tedavi sürecine başladığını duyurdu.Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe'nin RAMS Başakşehir ile oynadığı maçta da aynı bölgeden sakatlık yaşayan Livakovic, Eyüpspor ve Atakaş Hatayspor karşılaşmalarında forma giyememişti. Ataşehir Acıbadem Hastanesi'ne sevk edilen Livakovic'in çekilen MR'ında sağ arka adalesinde yırtık ve kanama tespit edildi. Tecrübeli file bekçisinin tedavisine başlandığı kulüp doktorları tarafından açıklandı.Dominik Livakovic kimdir?Hırvat futbolcu Dominik Livakovic, kaleci pozisyonunda kariyerine başladı. Dinamo Zagreb'e transfer olan Livakovic, ulusal ve uluslararası alanda birçok başarı kazandı. Şu anda Fenerbahçe ve Hırvatistan Milli Takımı'nda forma giyiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/fenerbahce-25-saniyede-gol-yedi-super-lig-tarihine-gecti-1092637420.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0f/1092719381_19:0:667:486_1920x0_80_0_0_5a31c86381d531494375cef146f40bd4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
dominik livakovic sağlık durumu, dominik livakovic sakatlığı
dominik livakovic sağlık durumu, dominik livakovic sakatlığı
Fenerbahçe'ye kötü haber: Kaleci Livakovic sakatlandı
Fenerbahçe Spor Kulübü, Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in sağ arka adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle tedavi sürecine başlandığını açıkladı. Livakovic'in Ataşehir Acıbadem Hastanesi'nde çekilen MR'ında sağ arka adalesinde yırtık ve kanama tespit edildi.
Sarı-lacivertli kulüp, Dominik Livakovic'in sağ arka adalesindeki yırtık ve kanama nedeniyle tedavi sürecine başladığını duyurdu.
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe'nin RAMS Başakşehir ile oynadığı maçta da aynı bölgeden sakatlık yaşayan Livakovic, Eyüpspor ve Atakaş Hatayspor karşılaşmalarında forma giyememişti. Ataşehir Acıbadem Hastanesi'ne sevk edilen Livakovic'in çekilen MR'ında sağ arka adalesinde yırtık ve kanama tespit edildi. Tecrübeli file bekçisinin tedavisine başlandığı kulüp doktorları tarafından açıklandı.
Dominik Livakovic kimdir?
Hırvat futbolcu Dominik Livakovic, kaleci pozisyonunda kariyerine başladı. Dinamo Zagreb'e transfer olan Livakovic, ulusal ve uluslararası alanda birçok başarı kazandı. Şu anda Fenerbahçe ve Hırvatistan Milli Takımı'nda forma giyiyor.