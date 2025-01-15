https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/fenerbahceye-kotu-haber-kaleci-livakovic-sakatlandi-1092719633.html

Fenerbahçe'ye kötü haber: Kaleci Livakovic sakatlandı

Fenerbahçe'ye kötü haber: Kaleci Livakovic sakatlandı

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Spor Kulübü, Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in sağ arka adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle tedavi sürecine başlandığını açıkladı. Livakovic'in... 15.01.2025, Sputnik Türkiye

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Sarı-lacivertli kulüp, Dominik Livakovic'in sağ arka adalesindeki yırtık ve kanama nedeniyle tedavi sürecine başladığını duyurdu.Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe'nin RAMS Başakşehir ile oynadığı maçta da aynı bölgeden sakatlık yaşayan Livakovic, Eyüpspor ve Atakaş Hatayspor karşılaşmalarında forma giyememişti. Ataşehir Acıbadem Hastanesi'ne sevk edilen Livakovic'in çekilen MR'ında sağ arka adalesinde yırtık ve kanama tespit edildi. Tecrübeli file bekçisinin tedavisine başlandığı kulüp doktorları tarafından açıklandı.Dominik Livakovic kimdir?Hırvat futbolcu Dominik Livakovic, kaleci pozisyonunda kariyerine başladı. Dinamo Zagreb'e transfer olan Livakovic, ulusal ve uluslararası alanda birçok başarı kazandı. Şu anda Fenerbahçe ve Hırvatistan Milli Takımı'nda forma giyiyor.

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