https://anlatilaninotesi.com.tr/20250209/akomdan-istanbula-yeni-kar-uyarisi-iki-gun-etkili-olacak-1093501278.html

AKOM'dan İstanbul'a yeni kar uyarısı: İki gün etkili olacak

AKOM'dan İstanbul'a yeni kar uyarısı: İki gün etkili olacak

Sputnik Türkiye

İstanbul'da yarın yine hafif karla karışık yağmur var. Rüzgar nedeniyle hissedilen sıcaklık çok düşük. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi... 09.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-09T09:36+0300

2025-02-09T09:36+0300

2025-02-09T10:35+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; ülkenin genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat, Artvin, Balıkesir çevreleri, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Hakkari'nin doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.İstanbul'da yağış var mı?Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara ve Kıyı Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.AKOM'dan yeni kar uyarısıİstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), pazartesi ve salı günü için karla karışık yağmur uyarısında bulundu.MARMARAÇok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri ile Balıkesir çevreleri ile Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusunun yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölge genelinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. EGEParçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.AKDENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Göller yöresi ile Toroslar kesiminde buzlanma ve don olayı bekleniyor.İÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZÇok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Tokat ve Artvin çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.DOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede buzlanma ve don ile birlikte gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/meteoroloji-ve-akomdan-uyari-istanbullular-dikkat-kar-pazartesi-geri-geliyor-1093492267.html

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