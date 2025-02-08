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Meteoroloji ve AKOM'dan uyarı: İstanbullular dikkat, kar pazartesi geri geliyor
Meteoroloji ve AKOM'dan uyarı: İstanbullular dikkat, kar pazartesi geri geliyor
Sputnik Türkiye
AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye genelinde Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisini sürdüreceğini belirtirken İstanbulluları pazartesi günü... 08.02.2025, Sputnik Türkiye
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Tüm Türkiye'de etkili olan Sibirya kökenli soğuk hava dalgası önümüzdeki hafta da etkisini sürdürecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM ise pazartesi günü için peş peşe İstanbullular için uyarı yayınladı. İstanbul'da sağanak yağışlı geçmesi beklenen hafta sonunun ardından pazartesi günü İstanbul'da tekrardan kar yağışının etkili olacağını belirtti.AKOM pazartesiye dikkat çektiAKOM'dan yapılan uyarıda, "İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümünde Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı hava etkili olmaya devam ederken il genelinde sıcaklıkların önümüzdeki hafta boyunca 5-8 derece aralığında, kış değerlerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi.AKOM, sağanak yağışlı geçmesi beklenen hafta sonunun ardından pazartesi günü İstanbul'da tekrardan kar yağışının etkili olacağını belirtti.Türkiye soğuk havanın etkisi altında Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz kıyıları ile Bolu, Tokat, Artvin çevreleri ve Doğu Anadolu'nun doğusu ile Malatya, Şanlıurfa, Diyarbakır çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, Güneydoğu Anadolu’da hafif yağmur ve sağanak şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklıkları nasıl olacak?Meteonoloji önümüzdeki hafta hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağını belirtirken, Türkiye genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
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Meteoroloji ve AKOM'dan uyarı: İstanbullular dikkat, kar pazartesi geri geliyor

15:17 08.02.2025
© AAKar yağışı
Kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2025
© AA
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AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye genelinde Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisini sürdüreceğini belirtirken İstanbulluları pazartesi günü için uyardı.
Tüm Türkiye'de etkili olan Sibirya kökenli soğuk hava dalgası önümüzdeki hafta da etkisini sürdürecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM ise pazartesi günü için peş peşe İstanbullular için uyarı yayınladı. İstanbul'da sağanak yağışlı geçmesi beklenen hafta sonunun ardından pazartesi günü İstanbul'da tekrardan kar yağışının etkili olacağını belirtti.

AKOM pazartesiye dikkat çekti

AKOM'dan yapılan uyarıda, "İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümünde Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı hava etkili olmaya devam ederken il genelinde sıcaklıkların önümüzdeki hafta boyunca 5-8 derece aralığında, kış değerlerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi.
AKOM, sağanak yağışlı geçmesi beklenen hafta sonunun ardından pazartesi günü İstanbul'da tekrardan kar yağışının etkili olacağını belirtti.

Türkiye soğuk havanın etkisi altında

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz kıyıları ile Bolu, Tokat, Artvin çevreleri ve Doğu Anadolu'nun doğusu ile Malatya, Şanlıurfa, Diyarbakır çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, Güneydoğu Anadolu’da hafif yağmur ve sağanak şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları nasıl olacak?

Meteonoloji önümüzdeki hafta hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağını belirtirken, Türkiye genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
İstanbul'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2025
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