Ünlü şarkıcı Tayfun, dolandırıcılara isyan etti: 'Ahlaksız ve terbiyesizsiniz'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
USAID tarafından para alan isimler kimler?
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Son 10 yılda antidepresan kullanımı yüzde 67 arttı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Egemen Gürcün: ‘Anne Bakiye’ye verilen cezalar, iddianame ve mütalaaya uygun bir şekilde verildi’
12:05
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
Kafelerde ‘masa ücreti’ uygulaması: ‘Özellikle öğrencileri zorlayacak’
15:06
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:26
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:06
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:30
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/unlu-sarkici-tayfun-dolandiricilara-isyan-etti-ahlaksiz-ve-terbiyesizsiniz-1093490882.html
Ünlü şarkıcı Tayfun, dolandırıcılara isyan etti: 'Ahlaksız ve terbiyesizsiniz'
Ünlü şarkıcı Tayfun, dolandırıcılara isyan etti: 'Ahlaksız ve terbiyesizsiniz'
Sputnik Türkiye
Şarkıcı Tayfun Duygulu, dolandırıcıların sosyal medya hesaplarını ele geçirmeye ve banka bilgilerine ulaşmaya çalıştıklarını söyledi. 08.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-08T13:57+0300
2025-02-08T13:57+0300
yaşam
tayfun duygulu
telefon dolandırıcılığı
dolandırıcılık
nitelikli dolandırıcılık
ünlülerle dolandırıcılık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/08/1093490727_0:162:600:500_1920x0_80_0_0_6ffa9ae7d6f53c99e545c18b1c53dca3.jpg
Şarkıcı Tayfun Duygulu, kimliği belirsiz kişilerin sosyal medya hesaplarını ele geçirerek kişisel bilgilerini ve banka hesaplarını ele geçirmeye çalıştığını söyledi. Duygulu, savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. 'Hırsızsınız eninde sonunda sizinle hesaplaşacağız'Sosyal medya üzerinden açıklama yapan ünlü şarkıcı bir süredir kimliği belirsiz kişilerin sosyal medya hesaplarına, mail adresine ve banka hesaplarına ulaşmaya çalıştığını belirterek şunları söyledi:"1 aydır benim sosyal medya hesaplarıma, özel bilgilerime, mail adresime, banka hesaplarıma,her şeyime ulaşmaya çalışıyorsunuz. Siz ahlaksızsınız, terbiyesizsiniz. Siz hırsızsınız. Hadi beni geçtim, eşimin banka hesapları dahil olmak üzere her şeye ulaşmaya çalışıyorsunuz. Ne yapmaya çalıştığınızı bilmiyorum ama eninde sonunda sizinle hesaplaşacağız. Cumhuriyet savcıma dosyamı verdim. Yakında görüşeceğiz sizinle"
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/dmd-hastalarina-yardim-kampanyasi-uzerinden-dolandiricilik-iddiasi--1093487032.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/08/1093490727_0:106:600:556_1920x0_80_0_0_2a341c386219bcacbb557a1fb4563ac0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
tayfun duygulu, telefon dolandırıcılığı, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, ünlülerle dolandırıcılık
tayfun duygulu, telefon dolandırıcılığı, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, ünlülerle dolandırıcılık

Ünlü şarkıcı Tayfun, dolandırıcılara isyan etti: 'Ahlaksız ve terbiyesizsiniz'

13:57 08.02.2025
Tayfun Duygulu sosyal medya
Tayfun Duygulu sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2025
Abone ol
Şarkıcı Tayfun Duygulu, dolandırıcıların sosyal medya hesaplarını ele geçirmeye ve banka bilgilerine ulaşmaya çalıştıklarını söyledi.
Şarkıcı Tayfun Duygulu, kimliği belirsiz kişilerin sosyal medya hesaplarını ele geçirerek kişisel bilgilerini ve banka hesaplarını ele geçirmeye çalıştığını söyledi. Duygulu, savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

'Hırsızsınız eninde sonunda sizinle hesaplaşacağız'

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan ünlü şarkıcı bir süredir kimliği belirsiz kişilerin sosyal medya hesaplarına, mail adresine ve banka hesaplarına ulaşmaya çalıştığını belirterek şunları söyledi:
"1 aydır benim sosyal medya hesaplarıma, özel bilgilerime, mail adresime, banka hesaplarıma,her şeyime ulaşmaya çalışıyorsunuz. Siz ahlaksızsınız, terbiyesizsiniz. Siz hırsızsınız. Hadi beni geçtim, eşimin banka hesapları dahil olmak üzere her şeye ulaşmaya çalışıyorsunuz. Ne yapmaya çalıştığınızı bilmiyorum ama eninde sonunda sizinle hesaplaşacağız. Cumhuriyet savcıma dosyamı verdim. Yakında görüşeceğiz sizinle"
Emekli zam - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2025
SAĞLIK
DMD hastalarına yardım kampanyası üzerinden dolandırıcılık iddiası
11:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала