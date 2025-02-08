https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/unlu-sarkici-tayfun-dolandiricilara-isyan-etti-ahlaksiz-ve-terbiyesizsiniz-1093490882.html
Ünlü şarkıcı Tayfun, dolandırıcılara isyan etti: 'Ahlaksız ve terbiyesizsiniz'
Ünlü şarkıcı Tayfun, dolandırıcılara isyan etti: 'Ahlaksız ve terbiyesizsiniz'
Sputnik Türkiye
Şarkıcı Tayfun Duygulu, dolandırıcıların sosyal medya hesaplarını ele geçirmeye ve banka bilgilerine ulaşmaya çalıştıklarını söyledi. 08.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-08T13:57+0300
2025-02-08T13:57+0300
2025-02-08T13:57+0300
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telefon dolandırıcılığı
dolandırıcılık
nitelikli dolandırıcılık
ünlülerle dolandırıcılık
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Şarkıcı Tayfun Duygulu, kimliği belirsiz kişilerin sosyal medya hesaplarını ele geçirerek kişisel bilgilerini ve banka hesaplarını ele geçirmeye çalıştığını söyledi. Duygulu, savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. 'Hırsızsınız eninde sonunda sizinle hesaplaşacağız'Sosyal medya üzerinden açıklama yapan ünlü şarkıcı bir süredir kimliği belirsiz kişilerin sosyal medya hesaplarına, mail adresine ve banka hesaplarına ulaşmaya çalıştığını belirterek şunları söyledi:"1 aydır benim sosyal medya hesaplarıma, özel bilgilerime, mail adresime, banka hesaplarıma,her şeyime ulaşmaya çalışıyorsunuz. Siz ahlaksızsınız, terbiyesizsiniz. Siz hırsızsınız. Hadi beni geçtim, eşimin banka hesapları dahil olmak üzere her şeye ulaşmaya çalışıyorsunuz. Ne yapmaya çalıştığınızı bilmiyorum ama eninde sonunda sizinle hesaplaşacağız. Cumhuriyet savcıma dosyamı verdim. Yakında görüşeceğiz sizinle"
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/dmd-hastalarina-yardim-kampanyasi-uzerinden-dolandiricilik-iddiasi--1093487032.html
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tayfun duygulu, telefon dolandırıcılığı, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, ünlülerle dolandırıcılık
tayfun duygulu, telefon dolandırıcılığı, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, ünlülerle dolandırıcılık
Ünlü şarkıcı Tayfun, dolandırıcılara isyan etti: 'Ahlaksız ve terbiyesizsiniz'
Şarkıcı Tayfun Duygulu, dolandırıcıların sosyal medya hesaplarını ele geçirmeye ve banka bilgilerine ulaşmaya çalıştıklarını söyledi.
Şarkıcı Tayfun Duygulu, kimliği belirsiz kişilerin sosyal medya hesaplarını ele geçirerek kişisel bilgilerini ve banka hesaplarını ele geçirmeye çalıştığını söyledi. Duygulu, savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.
'Hırsızsınız eninde sonunda sizinle hesaplaşacağız'
Sosyal medya üzerinden açıklama yapan ünlü şarkıcı bir süredir kimliği belirsiz kişilerin sosyal medya hesaplarına, mail adresine ve banka hesaplarına ulaşmaya çalıştığını belirterek şunları söyledi:
"1 aydır benim sosyal medya hesaplarıma, özel bilgilerime, mail adresime, banka hesaplarıma,her şeyime ulaşmaya çalışıyorsunuz. Siz ahlaksızsınız, terbiyesizsiniz. Siz hırsızsınız. Hadi beni geçtim, eşimin banka hesapları dahil olmak üzere her şeye ulaşmaya çalışıyorsunuz. Ne yapmaya çalıştığınızı bilmiyorum ama eninde sonunda sizinle hesaplaşacağız. Cumhuriyet savcıma dosyamı verdim. Yakında görüşeceğiz sizinle"