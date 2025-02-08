https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/unlu-sarkici-tayfun-dolandiricilara-isyan-etti-ahlaksiz-ve-terbiyesizsiniz-1093490882.html

Ünlü şarkıcı Tayfun, dolandırıcılara isyan etti: 'Ahlaksız ve terbiyesizsiniz'

Ünlü şarkıcı Tayfun, dolandırıcılara isyan etti: 'Ahlaksız ve terbiyesizsiniz'

Sputnik Türkiye

Şarkıcı Tayfun Duygulu, dolandırıcıların sosyal medya hesaplarını ele geçirmeye ve banka bilgilerine ulaşmaya çalıştıklarını söyledi. 08.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-08T13:57+0300

2025-02-08T13:57+0300

2025-02-08T13:57+0300

yaşam

tayfun duygulu

telefon dolandırıcılığı

dolandırıcılık

nitelikli dolandırıcılık

ünlülerle dolandırıcılık

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/08/1093490727_0:162:600:500_1920x0_80_0_0_6ffa9ae7d6f53c99e545c18b1c53dca3.jpg

Şarkıcı Tayfun Duygulu, kimliği belirsiz kişilerin sosyal medya hesaplarını ele geçirerek kişisel bilgilerini ve banka hesaplarını ele geçirmeye çalıştığını söyledi. Duygulu, savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. 'Hırsızsınız eninde sonunda sizinle hesaplaşacağız'Sosyal medya üzerinden açıklama yapan ünlü şarkıcı bir süredir kimliği belirsiz kişilerin sosyal medya hesaplarına, mail adresine ve banka hesaplarına ulaşmaya çalıştığını belirterek şunları söyledi:"1 aydır benim sosyal medya hesaplarıma, özel bilgilerime, mail adresime, banka hesaplarıma,her şeyime ulaşmaya çalışıyorsunuz. Siz ahlaksızsınız, terbiyesizsiniz. Siz hırsızsınız. Hadi beni geçtim, eşimin banka hesapları dahil olmak üzere her şeye ulaşmaya çalışıyorsunuz. Ne yapmaya çalıştığınızı bilmiyorum ama eninde sonunda sizinle hesaplaşacağız. Cumhuriyet savcıma dosyamı verdim. Yakında görüşeceğiz sizinle"

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/dmd-hastalarina-yardim-kampanyasi-uzerinden-dolandiricilik-iddiasi--1093487032.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tayfun duygulu, telefon dolandırıcılığı, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, ünlülerle dolandırıcılık