https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/dmd-hastalarina-yardim-kampanyasi-uzerinden-dolandiricilik-iddiasi--1093487032.html

DMD hastalarına yardım kampanyası üzerinden dolandırıcılık iddiası

DMD hastalarına yardım kampanyası üzerinden dolandırıcılık iddiası

Sputnik Türkiye

DMD hastası çocukları için başlatılan yardım kampanyasında dolandırıcılık yapılmaya çalışıldığını iddia eden aile polise başvurdu. 08.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-08T11:21+0300

2025-02-08T11:21+0300

2025-02-08T11:21+0300

sağlik

isparta

dmd

duchenne musküler distrofi (dmd)

dolandırıcılık

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/06/1092379765_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_0372cd5dcf9e34d3f8cc524659ad2787.jpg

Isparta'da Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası 16 yaşındaki Görkem Efe Şengün'ün ailesi, oğullarının tedavisi için başlatılan yardım kampanyasını fırsat bilenlerin elden para toplayıp dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla polise şikayette bulundu.Elden para topluyorlarEmekli polis memuru baba Alper Şengün, Görkem Efe'nin sağlığına kavuşabilmesi için 40 gün önce Isparta Valiliği onayıyla başlatılan yardım kampanyasında şu ana kadar yüzde 10'a yakın bağış toplandığını söyledi.Baba Şengün, kampanya sürecinde dolandırıcılık girişimi yaşadıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:"Birkaç kişinin kaçak yollardan elden para topladığını öğrendik. Bazı sitelere girildiğine dair duyumlar aldık ve durumu emniyet yetkililerine bildirdik. Ekiplerin çalışması devam ediyor. Hiç kimsenin elden para toplama yetkisi yoktur. Yalnızca resmi kanallar aracılığıyla bağış toplanabilir. Kampanya kapsamında sadece banka hesapları, stantlar ve tutanaklarla bağış kabul edilmektedir."Şengün, vatandaşlardan kampanyaya yalnızca resmi hesaplar üzerinden destek vermelerini ve elden para toplayan kişileri polise ihbar etmelerini istedi.Adımı kullanarak kapı kapı para toplayanlara inanmayınGörkem Efe, dolandırıcılık girişimini öğrendiğinde büyük üzüntü yaşadığını ifade etti. İnsanların sağlığına kavuşması için gece gündüz çalıştığını anlatan Görkem Efe, "İzinsiz olarak adımı kullanıp kapı kapı dolaşıp para toplanıldığını öğrendim. Bu, vicdansızca bir davranış. Kampanyama engel olduklarını bilmeleri gerekiyor. İnsanların daha duyarlı olması gerekiyor. Bu tür girişimler, kampanyamın tamamlanmasını zorlaştırmaktan başka bir şey değil." ifadelerini kullandı.Tedavisinin ardından arkadaşlarıyla yeniden buluşmayı hayal ettiğini söyleyen Görkem Efe, kampanyanın başarıyla tamamlanması için destek çağrısında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/1092632509.html

isparta

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

isparta, dmd, duchenne musküler distrofi (dmd), dolandırıcılık