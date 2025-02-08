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Survivor’da şok kavga: Adem Kılıçcı diskalifiye mi olacak? Eleme adayı kim oldu?
Survivor’da şok kavga: Adem Kılıçcı diskalifiye mi olacak? Eleme adayı kim oldu?
Sputnik Türkiye
Survivor 2025 All Star’da tansiyon yükseldi! Adem Kılıçcı ve Sedat Kapurtu arasındaki kavga fragmana damga vurdu. Adem’in, Sedat’a fiziksel müdahalede... 08.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-08T06:57+0300
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yaşam
adem kılıçcı
sedat kapurtu
survivor
survivor all star
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Survivor 2025 All Star-Gönüllüler yarışmasında gerilim tırmandı. 9 Şubat Pazar günü ekrana gelecek yeni bölüm fragmanında, Adem Kılıçcı ve Sedat Kapurtu arasında büyük bir tartışma yaşandı.Fragmanda, konsey sırasında Adem'in Sedat’a sert tepki gösterdiği ve ayağa kalkarak bağırdığı görüldü. Adem’in, Sedat’a “Pişmiş pişmiş gülüyorsun.” sözleriyle çıkışmasının ardından, Sedat da “Ne gülmesi be, ne güleceğim.” yanıtını verdi. Tartışma kısa sürede büyürken, Adem’in fiziksel müdahalede bulunması dikkat çekti.Adem Kılıçcı diskalifiye mi olacak?Survivor tarihinde fiziksel temas ve kavga diskalifiye nedeni olarak görülüyor. Geçtiğimiz sezonlarda Sema Aydemir, Pınar Saka ile yaşadığı kavga nedeniyle elenmişti. Bu durum, Adem Kılıçcı'nın da yarışmadan diskalifiye edilip edilmeyeceği sorusunu akıllara getirdi.Şu an için Adem’in Survivor’dan elenip elenmeyeceği netlik kazanmış değil. Ancak yarışmanın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı’nın, 9 Şubat Pazar günü yayınlanacak yeni bölümde konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.Survivor 2025’te dokunulmazlık oyununu kim kazandı?Survivor 2025’te haftanın son dokunulmazlık oyununu Ünlüler Takımı kazandı. Bu galibiyetle Gönüllüler Takımı, eleme potasına yeni bir yarışmacı göndermek zorunda kaldı.Survivor 4. eleme adayı kim oldu?Haftanın son eleme adayı Yunus Emre oldu. Böylece Survivor 2025’te eleme potasında Mehmet Özyay, Sedat Kapurtu, Batuhan Gökgöz ve Yunus Emre yer alıyor.Adem Kılıçcı’nın akıbeti merakla beklenirken, yarışmanın yeni bölümü büyük bir heyecanla takip edilecek. Adem diskalifiye mi edilecek, yoksa uyarı alarak yarışmaya devam mı edecek?
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Survivor’da şok kavga: Adem Kılıçcı diskalifiye mi olacak? Eleme adayı kim oldu?

06:57 08.02.2025 (güncellendi: 06:58 08.02.2025)
© Fotoğraf Adem Kılıçcı ve Sedat Kapurtu
 Adem Kılıçcı ve Sedat Kapurtu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2025
© Fotoğraf
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Survivor 2025 All Star’da tansiyon yükseldi! Adem Kılıçcı ve Sedat Kapurtu arasındaki kavga fragmana damga vurdu. Adem’in, Sedat’a fiziksel müdahalede bulunması Survivor izleyicilerini ikiye böldü. Geçmiş sezonlarda fiziksel temasın diskalifiye sebebi olduğu düşünüldüğünde, "Adem Survivor'dan diskalifiye mi?" sorusu gündeme geldi.
Survivor 2025 All Star-Gönüllüler yarışmasında gerilim tırmandı. 9 Şubat Pazar günü ekrana gelecek yeni bölüm fragmanında, Adem Kılıçcı ve Sedat Kapurtu arasında büyük bir tartışma yaşandı.
Fragmanda, konsey sırasında Adem'in Sedat’a sert tepki gösterdiği ve ayağa kalkarak bağırdığı görüldü. Adem’in, Sedat’a “Pişmiş pişmiş gülüyorsun.” sözleriyle çıkışmasının ardından, Sedat da “Ne gülmesi be, ne güleceğim.” yanıtını verdi. Tartışma kısa sürede büyürken, Adem’in fiziksel müdahalede bulunması dikkat çekti.

Adem Kılıçcı diskalifiye mi olacak?

Survivor tarihinde fiziksel temas ve kavga diskalifiye nedeni olarak görülüyor. Geçtiğimiz sezonlarda Sema Aydemir, Pınar Saka ile yaşadığı kavga nedeniyle elenmişti. Bu durum, Adem Kılıçcı'nın da yarışmadan diskalifiye edilip edilmeyeceği sorusunu akıllara getirdi.
Şu an için Adem’in Survivor’dan elenip elenmeyeceği netlik kazanmış değil. Ancak yarışmanın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı’nın, 9 Şubat Pazar günü yayınlanacak yeni bölümde konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

Survivor 2025’te dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor 2025’te haftanın son dokunulmazlık oyununu Ünlüler Takımı kazandı. Bu galibiyetle Gönüllüler Takımı, eleme potasına yeni bir yarışmacı göndermek zorunda kaldı.

Survivor 4. eleme adayı kim oldu?

Haftanın son eleme adayı Yunus Emre oldu. Böylece Survivor 2025’te eleme potasında Mehmet Özyay, Sedat Kapurtu, Batuhan Gökgöz ve Yunus Emre yer alıyor.
Adem Kılıçcı’nın akıbeti merakla beklenirken, yarışmanın yeni bölümü büyük bir heyecanla takip edilecek. Adem diskalifiye mi edilecek, yoksa uyarı alarak yarışmaya devam mı edecek?
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