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Miras krizi tırmanıyor: Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan yeni açıklama
Miras krizi tırmanıyor: Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan yeni açıklama
Sputnik Türkiye
Usta sanatçı Ferdi Tayfur’un vasiyeti, ailesi içinde büyük bir tartışmaya yol açtı. Babasının mirasında adının geçmemesine tepki gösteren Tuğçe Tayfur, sosyal... 08.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-08T06:40+0300
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yaşam
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ferdi tayfur
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Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025’te karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayata veda etti. Ünlü sanatçının vasiyeti, vefatından günler sonra basına yansıdı.Tayfur’un hem yeğeni hem de basın danışmanı Şirin Gözalıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sanatçının vasiyetini açıkladı. Buna göre Ferdi Tayfur, mal varlığının büyük bir kısmını Türk Silahlı Kuvvetleri’ne, Darüşşafaka Vakfı’na ve LÖSEV’e bağışladı. Gözalıcı, bu kararın Tayfur’un halka olan sevgisinin bir göstergesi olduğunu belirtti.Tuğçe Tayfur’dan sert tepki: Bu i̇şin peşini bırakmayacağımVasiyette adının geçmediğini öğrenen Tuğçe Tayfur, sosyal medyada sert bir açıklama yaptı. Ağabeyi Timur Turanbayburt ile bir fotoğraf paylaşarak, mirasın büyük kısmının bağışlanmasına ve diğer varlıkların Şirin Gözalıcı ile Nilüfer Gözalıcı’ya geçtiğini iddia etti.“Kurumları öne sürerek kendinize geçirdiklerinizi saklayamazsınız” diyerek tepki gösteren Tayfur, babasının adına çıkar ilişkileri kurulduğunu öne sürdü. Vasiyetin babasının gerçek iradesini yansıtmadığını ima eden Tuğçe Tayfur, tüm mal varlığına tedbir konulmasını ve kayyum atanmasını talep ettiğini açıkladı.Tuğçe Tayfur’dan yeni paylaşımMiras kavgası büyürken, Tuğçe Tayfur yeni bir açıklamayla iddialarını sürdürdü. Sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda, bir hukuk profesöründen duyduğunu belirttiği şu ifadeyi paylaştı:"Bugün çok önemli, Türkiye'ye mâl olmuş bir hukuk profesörü bana şöyle bir söz söyledi: Tuğçe unutma, azgınlık bedel ödetir. Bu çok ama çok doğru..."
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miras, vasiyet, ferdi tayfur, tuğçe tayfur
miras, vasiyet, ferdi tayfur, tuğçe tayfur

Miras krizi tırmanıyor: Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan yeni açıklama

06:40 08.02.2025 (güncellendi: 07:23 08.02.2025)
© Fotoğraf : TwitterFerdi Tayfur
Ferdi Tayfur - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2025
© Fotoğraf : Twitter
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Usta sanatçı Ferdi Tayfur’un vasiyeti, ailesi içinde büyük bir tartışmaya yol açtı. Babasının mirasında adının geçmemesine tepki gösteren Tuğçe Tayfur, sosyal medyadan yeni bir açıklama yaptı.
Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025’te karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayata veda etti. Ünlü sanatçının vasiyeti, vefatından günler sonra basına yansıdı.
Tayfur’un hem yeğeni hem de basın danışmanı Şirin Gözalıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sanatçının vasiyetini açıkladı. Buna göre Ferdi Tayfur, mal varlığının büyük bir kısmını Türk Silahlı Kuvvetleri’ne, Darüşşafaka Vakfı’na ve LÖSEV’e bağışladı. Gözalıcı, bu kararın Tayfur’un halka olan sevgisinin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Tuğçe Tayfur’dan sert tepki: Bu i̇şin peşini bırakmayacağım

Vasiyette adının geçmediğini öğrenen Tuğçe Tayfur, sosyal medyada sert bir açıklama yaptı. Ağabeyi Timur Turanbayburt ile bir fotoğraf paylaşarak, mirasın büyük kısmının bağışlanmasına ve diğer varlıkların Şirin Gözalıcı ile Nilüfer Gözalıcı’ya geçtiğini iddia etti.
“Kurumları öne sürerek kendinize geçirdiklerinizi saklayamazsınız” diyerek tepki gösteren Tayfur, babasının adına çıkar ilişkileri kurulduğunu öne sürdü. Vasiyetin babasının gerçek iradesini yansıtmadığını ima eden Tuğçe Tayfur, tüm mal varlığına tedbir konulmasını ve kayyum atanmasını talep ettiğini açıkladı.

Tuğçe Tayfur’dan yeni paylaşım

Miras kavgası büyürken, Tuğçe Tayfur yeni bir açıklamayla iddialarını sürdürdü. Sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda, bir hukuk profesöründen duyduğunu belirttiği şu ifadeyi paylaştı:
"Bugün çok önemli, Türkiye'ye mâl olmuş bir hukuk profesörü bana şöyle bir söz söyledi: Tuğçe unutma, azgınlık bedel ödetir. Bu çok ama çok doğru..."
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