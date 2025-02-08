https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/romanya-senatoru-sosoaca-avrupa-birligi-uye-ulkelerin-gelisimi-icin-bir-engel-haline-geldi-1093499190.html

Romanya Senatörü Sosoaca: Avrupa Birliği üye ülkelerin gelişimi için bir engel haline geldi

Romanya Senatörü Sosoaca: Avrupa Birliği üye ülkelerin gelişimi için bir engel haline geldi

Sputnik Türkiye

Romanya Senatosu üyesi ve 'olası' cumhurbaşkanı adayı Diana Sosoaca, Avrupa Birliği'nin (AB) üye ülkelerin çıkarlarını koruma rolünü kaybettiğini vurguladı. 08.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-08T20:45+0300

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Romanya Senatosu üyesi ve 'olası' cumhurbaşkanı adayı Diana Sosoaca, Avrupa Birliği'nin (AB) üye ülkelerin çıkarlarını koruma rolünü kaybettiğini ve bu ülkelerin egemen önünde bir engel haline geldiğini dile getirdi.Sonbaharda ülkenin Cumhurbaşkanlığı için adaylığını koymuş ancak Romanya Anayasa Mahkemesi, Sosoaca'nın adaylığını iptal etmişti. Sosoaca verdiği bir röportajda şu cümleleri kaydetti:Sosoaca, Romanya'da dış politika konusundaki sert açıklamaları ve Kiev'in Batı yanlısı politikalarını eleştirmesiyle tanınıyor. Sosoaca, 2023 baharında Ukrayna ile iyi komşuluk ilişkileri anlaşmasını bozmayı ve Ukrayna topraklarının bir kısmını ilhak etmeyi içeren bir yasa tasarısı sunmuştu. Bunun üzerine Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Sosoaca hakkında yaptırım başlatma kararını duyurmuştu. Sosoaca, bu girişimi nedeniyle Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan tehditler aldığını belirtmişti.Avrupa Birliği'ne eleştirel bir yaklaşımı benimseyen muhalefet partisi S.O.S. Romanya'nın lideri olarak Sosoaca, Brüksel'in üye devletlerin ulusal egemenliği konusundaki mevcut politikalarını sert bir dille eleştirdi. Sosoaca'nın söz konusu bu açıklamaları, Mayıs ayında yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Romanya'da ülkenin Avrupa Birliği'ndeki rolüne ilişkin tartışmaların arttığı bir dönemde geldi. Romanya hükümeti, Avrupa entegrasyonunu derinleştirme yönündeki politikalarına devam ediyor.Romanya'da Kasım ayında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bağımsız aday Calin Georgescu, TikTok üzerinden yürüttüğü aktif kampanya sayesinde oyların yüzde 22.94'ünü alarak ilk turu önde tamamlamıştı. İkinci sırayı yüzde ise 19.18 ile NATO ve ABD ile daha güçlü bir ortaklıktan yana olan Elena Lasconi almıştı. Ancak 6 Aralık'ta Anayasa Mahkemesi, Yüksek Güvenlik Kurulu'nun gizliliği kaldırılan belgeleriyle teyit edilen ciddi usulsüzlüklere işaret ederek seçim sonuçlarını iptal etmişti. Karar sivil toplum örgütleri, adaylar ve devlet yapılarından gelen şikayetlerin değerlendirilmesinin ardından alınmıştı. Ülke hükümeti seçimlerin yeniden yapılmasına ve ilk turun 4 Mayıs'ta yapılmasına karar verdi. Sosoaca, Cumhurbaşkanlığı için yeniden aday olacağını açıklamıştı.

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diana sosoaca, romanya, ukrayna, brüksel, avrupa birliği, ukrayna dışişleri bakanlığı, avrupa