https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/uzayda-tez-savunmasi-rus-kozmonot-vagner-yuksek-lisans-tezini-uluslararasi-uzay-istasyonundasavundu-1093496740.html

Uzayda tez savunması: Rus Kozmonot Vagner, yüksek lisans tezini Uluslararası Uzay İstasyonu'nda savundu

Uzayda tez savunması: Rus Kozmonot Vagner, yüksek lisans tezini Uluslararası Uzay İstasyonu'nda savundu

Sputnik Türkiye

Kozmonot ve Rusya Devlet Başkanlığı Ulusal Ekonomi ve Kamu Yönetimi Akademisi (RANEPA) öğrencisi Vagner, yüksek lisans tezini dünyada ilk kez uzaydan savundu 08.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-08T18:21+0300

2025-02-08T18:21+0300

2025-02-08T18:31+0300

dünya

rusya federasyonu

uluslararası uzay istasyonu

ivan vagner

yüksek lisans

tez

savunma

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8 Şubat Rusya Bilim Günü'nde, Başkanlık Akademisi öğrencisi, test kozmonotu İvan Vagner yüksek lisans tezini uzaydan savundu. İvan Vagner'in çalışmasında, Kozmonot kadrosuna aday seçimini iyileştirmek için belirli yollar önerdiği belirtilirken bunlardan birinin, Rusya Federasyonu'nun belirli bölgelerinde kozmonotların faaliyetlerini ve uzay endüstrisinin başarılarını yaygınlaştırmayı amaçlayan bir program başlatma olduğu kaydedildi. Söz konusu programın eğitim, sergi, beden eğitimi ve spor, tıp olmak üzere çeşitli modüllerden oluşturulması gerektiği savunulan tezde Vagner'in, Yuri Gagarin Kozmonot Eğitim Merkezi'nin çalışmalarını da analiz ettiği vurgulandı.Görev Kontrol Merkezi'ndeki savunmaya ev sahipliği yapan sınav komitesi teze 'mükemmel' notunu verdi.'Benzeri görülmemiş bir olay'RANEPA Rektörü Aleksey Komissarov, Vagner'in dünyada ilk kez Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) bilimsel bir çalışmayı savunan kişi olduğunu belirterek, "Akademinin Vladimir şubesi öğrencisi İvan Vagner yüksek lisans tezini uzayda savundu. Böyle bir formatta savunma, dünyada ilk kez yapıldı. Araştırmacı bilimsel çalışmasını Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan sundu" cümlelerini kaydetti.Rektör Komissarov açıklamasında ayrıca şu cümleleri kaydetti:İvan Vagner Rusya'nın 123'üncü ve dünyanın 566'ıncı kozmonotu.

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rusya federasyonu, uluslararası uzay istasyonu, ivan vagner, yüksek lisans, tez, savunma