https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/prof-dr-naci-gorur-kahin-olmaya-gerek-yok-diyerek-uyardi-onlem-almiyorsan-kurtulamazsin-1093498104.html

Prof. Dr. Naci Görür, 'kahin olmaya gerek yok' diyerek uyardı: 'Önlem almıyorsan kurtulamazsın'

Prof. Dr. Naci Görür, 'kahin olmaya gerek yok' diyerek uyardı: 'Önlem almıyorsan kurtulamazsın'

Sputnik Türkiye

'Gaziantep Depremselliği ve Deprem Dirençli Gaziantep' programında konuşan Prof. Dr Görür, bir kentin sadece binasını yapmakla o kentin depreme... 08.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-08T19:22+0300

2025-02-08T19:22+0300

2025-02-08T19:22+0300

türkiye

naci görür

gaziantep

hatay

anadolu

deprem

fay

doğu anadolu fay hattı

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Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depreme dirençli şehirler oluşturmak için alınması gereken önlemler olduğunu belirterek, "Bir kentin sadece binasını yapmakla o kenti depreme hazırlayamazsınız" dedi.Görür, 6 Şubat depremlerinin ikinci yılında, Şehitkamil Belediyesinin ev sahipliğinde Şehitkamil Kent Konseyi işbirliğinde düzenlenen 'Gaziantep Depremselliği ve Deprem Dirençli Gaziantep' programına katıldı.Depremlerin oluşma aşaması ve geçmişte yaşanan bazı depremler ile 6 Şubat depremlerinden Gaziantep'in etkilenmesiyle ilgili bilgiler veren Görür, Doğu Anadolu Fayı'nı görseller eşliğinde anlattı.Doğu Anadolu Fayı'nın bir levha sınırı olduğunu aktaran Görür, "Biri Arap levhası diğeri Anadolu levhası olmak üzere orada 2 levha var. Bir de Afrika levhası var, aradaki sınır Doğu Anadolu Fayı'dır. İşte deprem mekanizması budur" diye konuştu.Levha sınırına yakın olanın fazla zarar göreceğini ifade eden Görür, şunları kaydetti:'İş dünyası ekonomik olarak depreme hazırlanmayı bilmiyorlarsa vay hallerine'Kahramanmaraş merkezli depremlerde kırılmanın Bingöl Karlıova'dan başlayarak Hatay'a kadar uzandığını kaydeden Görür, Gaziantep'in ise levhaya uzak ama levha içi faylarına yakın olduğu için komşu şehirlerin fayına maruz kaldığına dikkati çekti.Deprem tedbiri almak için sadece binaları dönüştürmenin yeterli olmayacağını, depreme dirençli şehirler oluşturmak için alınması gereken önlemler olduğunu vurgulayan Görür, şöyle konuştu:Gaziantep'in ekonomik olarak Türkiye'nin önde gelen illerinden biri olduğuna işaret eden Görür, "Gaziantep'te deprem aynı zamanda ekonomik felakettir. Gaziantep'in deprem sonrası yaralarını sarabilmesi, kolaylıkla ayağa kalkabilmesi için ekonomisinin iyi olması lazım. Eğer iş dünyası ekonomik olarak depreme hazırlanmayı bilmiyorlarsa vay hallerine" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/prof-dr-naci-gorur-en-yakin-zamanda-deprem-bekledigi-illeri-acikladi-tehlikeli-faylari-siraladi-7-1093412503.html

türkiye

gaziantep

hatay

anadolu

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