Prof. Dr. Naci Görür, 'kahin olmaya gerek yok' diyerek uyardı: 'Önlem almıyorsan kurtulamazsın'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
USAID tarafından para alan isimler kimler?
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Son 10 yılda antidepresan kullanımı yüzde 67 arttı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Egemen Gürcün: ‘Anne Bakiye’ye verilen cezalar, iddianame ve mütalaaya uygun bir şekilde verildi’
12:05
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
Kafelerde ‘masa ücreti’ uygulaması: ‘Özellikle öğrencileri zorlayacak’
15:06
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:26
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:06
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:30
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
HAVA DURUMU
Soğuk hava dalgası 10 gün daha etkili
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/prof-dr-naci-gorur-kahin-olmaya-gerek-yok-diyerek-uyardi-onlem-almiyorsan-kurtulamazsin-1093498104.html
Prof. Dr. Naci Görür, 'kahin olmaya gerek yok' diyerek uyardı: 'Önlem almıyorsan kurtulamazsın'
Prof. Dr. Naci Görür, 'kahin olmaya gerek yok' diyerek uyardı: 'Önlem almıyorsan kurtulamazsın'
Sputnik Türkiye
'Gaziantep Depremselliği ve Deprem Dirençli Gaziantep' programında konuşan Prof. Dr Görür, bir kentin sadece binasını yapmakla o kentin depreme... 08.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-08T19:22+0300
2025-02-08T19:22+0300
türkiye
naci görür
gaziantep
hatay
anadolu
deprem
fay
doğu anadolu fay hattı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/07/1088902604_0:54:1040:639_1920x0_80_0_0_964d72fdebe7ac0e5f4ff65a13563adf.jpg
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depreme dirençli şehirler oluşturmak için alınması gereken önlemler olduğunu belirterek, "Bir kentin sadece binasını yapmakla o kenti depreme hazırlayamazsınız" dedi.Görür, 6 Şubat depremlerinin ikinci yılında, Şehitkamil Belediyesinin ev sahipliğinde Şehitkamil Kent Konseyi işbirliğinde düzenlenen 'Gaziantep Depremselliği ve Deprem Dirençli Gaziantep' programına katıldı.Depremlerin oluşma aşaması ve geçmişte yaşanan bazı depremler ile 6 Şubat depremlerinden Gaziantep'in etkilenmesiyle ilgili bilgiler veren Görür, Doğu Anadolu Fayı'nı görseller eşliğinde anlattı.Doğu Anadolu Fayı'nın bir levha sınırı olduğunu aktaran Görür, "Biri Arap levhası diğeri Anadolu levhası olmak üzere orada 2 levha var. Bir de Afrika levhası var, aradaki sınır Doğu Anadolu Fayı'dır. İşte deprem mekanizması budur" diye konuştu.Levha sınırına yakın olanın fazla zarar göreceğini ifade eden Görür, şunları kaydetti:'İş dünyası ekonomik olarak depreme hazırlanmayı bilmiyorlarsa vay hallerine'Kahramanmaraş merkezli depremlerde kırılmanın Bingöl Karlıova'dan başlayarak Hatay'a kadar uzandığını kaydeden Görür, Gaziantep'in ise levhaya uzak ama levha içi faylarına yakın olduğu için komşu şehirlerin fayına maruz kaldığına dikkati çekti.Deprem tedbiri almak için sadece binaları dönüştürmenin yeterli olmayacağını, depreme dirençli şehirler oluşturmak için alınması gereken önlemler olduğunu vurgulayan Görür, şöyle konuştu:Gaziantep'in ekonomik olarak Türkiye'nin önde gelen illerinden biri olduğuna işaret eden Görür, "Gaziantep'te deprem aynı zamanda ekonomik felakettir. Gaziantep'in deprem sonrası yaralarını sarabilmesi, kolaylıkla ayağa kalkabilmesi için ekonomisinin iyi olması lazım. Eğer iş dünyası ekonomik olarak depreme hazırlanmayı bilmiyorlarsa vay hallerine" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/prof-dr-naci-gorur-en-yakin-zamanda-deprem-bekledigi-illeri-acikladi-tehlikeli-faylari-siraladi-7-1093412503.html
türkiye
gaziantep
hatay
anadolu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/07/1088902604_58:0:982:693_1920x0_80_0_0_6ae90ebbb02d84557d9482c80b6e8621.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
naci görür, naci görür deprem, naci görür son dakika, naci görür gaziantep, naci görür gaziantep yorumu, naci görür gaziantep deprem açıklaması
naci görür, naci görür deprem, naci görür son dakika, naci görür gaziantep, naci görür gaziantep yorumu, naci görür gaziantep deprem açıklaması

Prof. Dr. Naci Görür, 'kahin olmaya gerek yok' diyerek uyardı: 'Önlem almıyorsan kurtulamazsın'

19:22 08.02.2025
© İHAProf. Dr. Naci Görür
Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2025
© İHA
Abone ol
'Gaziantep Depremselliği ve Deprem Dirençli Gaziantep' programında konuşan Prof. Dr Görür, bir kentin sadece binasını yapmakla o kentin depreme hazırlanamayacağını vurgulayarak levha sınırına yakın ev yapılması halinde ortaya çıkacak zarardan kurtulunamayacağını dile getirdi.
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depreme dirençli şehirler oluşturmak için alınması gereken önlemler olduğunu belirterek, "Bir kentin sadece binasını yapmakla o kenti depreme hazırlayamazsınız" dedi.
Görür, 6 Şubat depremlerinin ikinci yılında, Şehitkamil Belediyesinin ev sahipliğinde Şehitkamil Kent Konseyi işbirliğinde düzenlenen 'Gaziantep Depremselliği ve Deprem Dirençli Gaziantep' programına katıldı.
Depremlerin oluşma aşaması ve geçmişte yaşanan bazı depremler ile 6 Şubat depremlerinden Gaziantep'in etkilenmesiyle ilgili bilgiler veren Görür, Doğu Anadolu Fayı'nı görseller eşliğinde anlattı.
Doğu Anadolu Fayı'nın bir levha sınırı olduğunu aktaran Görür, "Biri Arap levhası diğeri Anadolu levhası olmak üzere orada 2 levha var. Bir de Afrika levhası var, aradaki sınır Doğu Anadolu Fayı'dır. İşte deprem mekanizması budur" diye konuştu.
Levha sınırına yakın olanın fazla zarar göreceğini ifade eden Görür, şunları kaydetti:

Bunun için kahin olmaya gerek yok, gidip oraya ev yapıyorsan ve gerektiği gibi de önlemi almıyorsan bu zarardan kurtulamazsın. Gaziantep levha sınırında değil ama levha sınırına yakın. O yakınlık sizi afete belirli ölçüde maruz bırakıyor. Ben eminim Gaziantep'in 6 Şubat depremlerinden etkilenmesi diğer illere nazaran çok daha azdır. Diğer iller Kahramanmaraş, Hatay, Malatya.. Neden onlar tam sınırın içine girmişler de siz sınırın kenarındasınız. Arada 50-100 kilometre mesafe var. Bundan siz de etkileniyorsunuz.

'İş dünyası ekonomik olarak depreme hazırlanmayı bilmiyorlarsa vay hallerine'

Kahramanmaraş merkezli depremlerde kırılmanın Bingöl Karlıova'dan başlayarak Hatay'a kadar uzandığını kaydeden Görür, Gaziantep'in ise levhaya uzak ama levha içi faylarına yakın olduğu için komşu şehirlerin fayına maruz kaldığına dikkati çekti.
Deprem tedbiri almak için sadece binaları dönüştürmenin yeterli olmayacağını, depreme dirençli şehirler oluşturmak için alınması gereken önlemler olduğunu vurgulayan Görür, şöyle konuştu:

Deprem sonrası şehirde okul yok, kanalizasyon patlamış, içme suyu gitmiş. İş dünyası çökmüş, altyapı yok. Her şey birbirine karışmış. Evin sağlam olsa ne olur ki? Bu 11 il içinde evim yıkılmadı paşa gibi yaşıyorum diyebilir misin? Bir kentin sadece binasını yapmakla o kenti depreme hazırlayamazsınız. Bu saydığımız bütün bileşenleri fonksiyonunu yerine getiriyor olmalı ki o kent yaşanır olsun.

Gaziantep'in ekonomik olarak Türkiye'nin önde gelen illerinden biri olduğuna işaret eden Görür, "Gaziantep'te deprem aynı zamanda ekonomik felakettir. Gaziantep'in deprem sonrası yaralarını sarabilmesi, kolaylıkla ayağa kalkabilmesi için ekonomisinin iyi olması lazım. Eğer iş dünyası ekonomik olarak depreme hazırlanmayı bilmiyorlarsa vay hallerine" ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2025
TÜRKİYE
Prof. Dr. Naci Görür, en yakın zamanda deprem beklediği illeri açıkladı: Tehlikeli fayları sıraladı, 7 ve üzeri uyarısı
6 Şubat, 09:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала