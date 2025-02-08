https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/prof-dr-naci-gorur-kahin-olmaya-gerek-yok-diyerek-uyardi-onlem-almiyorsan-kurtulamazsin-1093498104.html
Prof. Dr. Naci Görür, 'kahin olmaya gerek yok' diyerek uyardı: 'Önlem almıyorsan kurtulamazsın'
Prof. Dr. Naci Görür, 'kahin olmaya gerek yok' diyerek uyardı: 'Önlem almıyorsan kurtulamazsın'
Sputnik Türkiye
'Gaziantep Depremselliği ve Deprem Dirençli Gaziantep' programında konuşan Prof. Dr Görür, bir kentin sadece binasını yapmakla o kentin depreme... 08.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-08T19:22+0300
2025-02-08T19:22+0300
2025-02-08T19:22+0300
türkiye
naci görür
gaziantep
hatay
anadolu
deprem
fay
doğu anadolu fay hattı
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Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depreme dirençli şehirler oluşturmak için alınması gereken önlemler olduğunu belirterek, "Bir kentin sadece binasını yapmakla o kenti depreme hazırlayamazsınız" dedi.Görür, 6 Şubat depremlerinin ikinci yılında, Şehitkamil Belediyesinin ev sahipliğinde Şehitkamil Kent Konseyi işbirliğinde düzenlenen 'Gaziantep Depremselliği ve Deprem Dirençli Gaziantep' programına katıldı.Depremlerin oluşma aşaması ve geçmişte yaşanan bazı depremler ile 6 Şubat depremlerinden Gaziantep'in etkilenmesiyle ilgili bilgiler veren Görür, Doğu Anadolu Fayı'nı görseller eşliğinde anlattı.Doğu Anadolu Fayı'nın bir levha sınırı olduğunu aktaran Görür, "Biri Arap levhası diğeri Anadolu levhası olmak üzere orada 2 levha var. Bir de Afrika levhası var, aradaki sınır Doğu Anadolu Fayı'dır. İşte deprem mekanizması budur" diye konuştu.Levha sınırına yakın olanın fazla zarar göreceğini ifade eden Görür, şunları kaydetti:'İş dünyası ekonomik olarak depreme hazırlanmayı bilmiyorlarsa vay hallerine'Kahramanmaraş merkezli depremlerde kırılmanın Bingöl Karlıova'dan başlayarak Hatay'a kadar uzandığını kaydeden Görür, Gaziantep'in ise levhaya uzak ama levha içi faylarına yakın olduğu için komşu şehirlerin fayına maruz kaldığına dikkati çekti.Deprem tedbiri almak için sadece binaları dönüştürmenin yeterli olmayacağını, depreme dirençli şehirler oluşturmak için alınması gereken önlemler olduğunu vurgulayan Görür, şöyle konuştu:Gaziantep'in ekonomik olarak Türkiye'nin önde gelen illerinden biri olduğuna işaret eden Görür, "Gaziantep'te deprem aynı zamanda ekonomik felakettir. Gaziantep'in deprem sonrası yaralarını sarabilmesi, kolaylıkla ayağa kalkabilmesi için ekonomisinin iyi olması lazım. Eğer iş dünyası ekonomik olarak depreme hazırlanmayı bilmiyorlarsa vay hallerine" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/prof-dr-naci-gorur-en-yakin-zamanda-deprem-bekledigi-illeri-acikladi-tehlikeli-faylari-siraladi-7-1093412503.html
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naci görür, naci görür deprem, naci görür son dakika, naci görür gaziantep, naci görür gaziantep yorumu, naci görür gaziantep deprem açıklaması
Prof. Dr. Naci Görür, 'kahin olmaya gerek yok' diyerek uyardı: 'Önlem almıyorsan kurtulamazsın'
'Gaziantep Depremselliği ve Deprem Dirençli Gaziantep' programında konuşan Prof. Dr Görür, bir kentin sadece binasını yapmakla o kentin depreme hazırlanamayacağını vurgulayarak levha sınırına yakın ev yapılması halinde ortaya çıkacak zarardan kurtulunamayacağını dile getirdi.
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depreme dirençli şehirler oluşturmak için alınması gereken önlemler olduğunu belirterek, "Bir kentin sadece binasını yapmakla o kenti depreme hazırlayamazsınız" dedi.
Görür, 6 Şubat depremlerinin ikinci yılında, Şehitkamil Belediyesinin ev sahipliğinde Şehitkamil Kent Konseyi işbirliğinde düzenlenen 'Gaziantep Depremselliği ve Deprem Dirençli Gaziantep' programına katıldı.
Depremlerin oluşma aşaması ve geçmişte yaşanan bazı depremler ile 6 Şubat depremlerinden Gaziantep'in etkilenmesiyle ilgili bilgiler veren Görür, Doğu Anadolu Fayı'nı görseller eşliğinde anlattı.
Doğu Anadolu Fayı'nın bir levha sınırı olduğunu aktaran Görür, "Biri Arap levhası diğeri Anadolu levhası olmak üzere orada 2 levha var. Bir de Afrika levhası var, aradaki sınır Doğu Anadolu Fayı'dır. İşte deprem mekanizması budur" diye konuştu.
Levha sınırına yakın olanın fazla zarar göreceğini ifade eden Görür, şunları kaydetti:
Bunun için kahin olmaya gerek yok, gidip oraya ev yapıyorsan ve gerektiği gibi de önlemi almıyorsan bu zarardan kurtulamazsın. Gaziantep levha sınırında değil ama levha sınırına yakın. O yakınlık sizi afete belirli ölçüde maruz bırakıyor. Ben eminim Gaziantep'in 6 Şubat depremlerinden etkilenmesi diğer illere nazaran çok daha azdır. Diğer iller Kahramanmaraş, Hatay, Malatya.. Neden onlar tam sınırın içine girmişler de siz sınırın kenarındasınız. Arada 50-100 kilometre mesafe var. Bundan siz de etkileniyorsunuz.
'İş dünyası ekonomik olarak depreme hazırlanmayı bilmiyorlarsa vay hallerine'
Kahramanmaraş merkezli depremlerde kırılmanın Bingöl Karlıova'dan başlayarak Hatay'a kadar uzandığını kaydeden Görür, Gaziantep'in ise levhaya uzak ama levha içi faylarına yakın olduğu için komşu şehirlerin fayına maruz kaldığına dikkati çekti.
Deprem tedbiri almak için sadece binaları dönüştürmenin yeterli olmayacağını, depreme dirençli şehirler oluşturmak için alınması gereken önlemler olduğunu vurgulayan Görür, şöyle konuştu:
Deprem sonrası şehirde okul yok, kanalizasyon patlamış, içme suyu gitmiş. İş dünyası çökmüş, altyapı yok. Her şey birbirine karışmış. Evin sağlam olsa ne olur ki? Bu 11 il içinde evim yıkılmadı paşa gibi yaşıyorum diyebilir misin? Bir kentin sadece binasını yapmakla o kenti depreme hazırlayamazsınız. Bu saydığımız bütün bileşenleri fonksiyonunu yerine getiriyor olmalı ki o kent yaşanır olsun.
Gaziantep'in ekonomik olarak Türkiye'nin önde gelen illerinden biri olduğuna işaret eden Görür, "Gaziantep'te deprem aynı zamanda ekonomik felakettir. Gaziantep'in deprem sonrası yaralarını sarabilmesi, kolaylıkla ayağa kalkabilmesi için ekonomisinin iyi olması lazım. Eğer iş dünyası ekonomik olarak depreme hazırlanmayı bilmiyorlarsa vay hallerine" ifadelerini kullandı.