https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/prof-dr-naci-gorur-en-yakin-zamanda-deprem-bekledigi-illeri-acikladi-tehlikeli-faylari-siraladi-7-1093412503.html

Prof. Dr. Naci Görür, en yakın zamanda deprem beklediği illeri açıkladı: Tehlikeli fayları sıraladı, 7 ve üzeri uyarısı

Prof. Dr. Naci Görür, en yakın zamanda deprem beklediği illeri açıkladı: Tehlikeli fayları sıraladı, 7 ve üzeri uyarısı

Sputnik Türkiye

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 6 Şubat depremlerinin ardından Türkiye’nin yeni deprem riskine dikkat çekti. Görür, Erzincan, Tunceli ve Bingöl illerine... 06.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-06T09:44+0300

2025-02-06T09:44+0300

2025-02-06T09:44+0300

türkiye

naci görür

erzincan

tunceli

istanbul

adıyaman

deprem

son dakika

6 şubat kahramanmaraş depremi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/04/1093346877_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_6a841162b6717b3aa54444cde49c7a6f.png

Türkiye, 2 yıl önce 2 büyük depremle sarsıldı ve 11 ilde can kayıpları yaşandı. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde yeni uyarılarda bulundu. Görür, Güneydoğu Anadolu’da yaşanan büyük depremlerin kendileri için sürpriz olmadığını belirtti. NTV'ye konuşan Görür, en yakın tehlikeyi nerede beklediğini açıkladı. Deprem bilimci, Erzincan, Tunceli ve Bingöl arasına dikkat çekti. Bitlis Zagros kuşağını işaret eden Görür, "Adıyaman, Siirt, Diyarbakır, Hakkari sıkışık hale geldi" uyarısını yaptı.Bilim insanlarının bu konuda defalarca uyarıda bulunduğunu söyleyen Görür, yetkililerin ve halkın yeterli önlem almadığını vurguladı:"Bu depremin olacağını biz bekliyorduk ve söylüyorduk. Yerel yönetim, merkezi yönetim ve halk da dahil herkes biliyordu. Eğer 1999’dan itibaren burayı depreme hazırlama çalışmaları yapılsaydı, bu kadar insan ölür müydü? Hepimiz suçluyuz."Görür, Türkiye’nin tamamının bir deprem ülkesi olduğunu belirterek, şehirleri depreme dayanıklı hale getirmenin zorunluluk olduğunu söyledi.Yedisu Fayı: Tehlike çanları çalıyorGörür, en yakın deprem tehlikesinin Erzincan, Tunceli ve Bingöl illeri arasında olduğunu belirtti. Yedisu Fayı’nın en son 1790’larda kırıldığını hatırlatan Görür, bu fayın 250 yılda bir büyük deprem ürettiğini ve sürenin dolduğunu söyledi:“Burası deprem ürettiği zaman Erzincan, Bingöl, Pülümür zarar görecek. 2030’lara kadar bu bölgede büyük bir deprem olabilir.”Bunun yanı sıra Bingöl Karlıova ile Bingöl Göynük arasındaki bölgenin de 1860’lardan bu yana kırılmadığını belirten Görür, bu hattın da risk taşıdığını ifade etti.Bitlis-Zagros Kuşağı: Sıkışan bölgeler alarm veriyorArap Levhası’nın kuzeye doğru hareket ettiğini ve bunun Doğu Anadolu Fayı’nı kırdığını hatırlatan Görür, ancak Bitlis-Zagros Kuşağı’nın henüz kırılmadığını söyledi. Bu durumun Adıyaman, Siirt, Diyarbakır ve Hakkari’yi sıkışık hale getirdiğini belirtti ve kritik uyarılarda bulundu:"Bu bölgedeki depremi öne çekmiş olabilir. Eğer deprem beklenen bir yer düşünürsek burayı da göz ardı etmemeliyiz."7 büyüklüğünde İstanbul depremi uyarısı: Olasılık yüzde 47Görür, Marmara Denizi’nde 7’nin üzerinde bir depremin kaçınılmaz olduğunu vurguladı. ABD’li bilim insanı Parsons ve ekibinin yaptığı çalışmaya değinen Görür, Marmara’da 30 yıl içinde 7 ve üzeri büyüklükte bir depremin olasılığının yüzde 47 olduğunu belirtti."Bütün veriler gösteriyor ki, Marmara’da büyük bir deprem olacak. Bu işin şakası yok. Eğer İstanbul ve çevresi çökerse, Türkiye’nin ekonomik ve siyasi bağımsızlığı kalmaz. Asıl beka meselesi budur!"Marmara’daki depreme hazırlık sürecinin ciddiyetle ele alınması gerektiğini söyleyen Görür, Türkiye’nin 24 saat aralıksız çalışarak ve bir bakanlık kurarak bu felakete hazırlanması gerektiğini ifade etti:“Eğer bugün çalışmaya başlarsak 20 yıl içinde Türkiye’yi depreme dirençli hale getirebiliriz. Ama bunu yapmazsak, çok ağır bedeller ödeyeceğiz.”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/prof-dr-naci-gorur-izmirdeki-tehlikeyi-isaret-etti-7-ve-uzeri-deprem-uretecek-fay-hatlarini-1093342707.html

türkiye

erzincan

tunceli

istanbul

adıyaman

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

naci görür son dakika, naci görür istanbul depremi, naci görür istanbul depremi uyarısı, naci görür deprem, naci görür deprem uyarısı, naci görür istanbul, naci görür deprem uyarısı son dakika tunceli, naci görür deprem uyarısı son dakika bingöl, naci görür deprem uyarısı son dakika adıyaman, naci görür deprem açıklaması, naci görür deprem tahmini