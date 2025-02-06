https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/prof-dr-naci-gorur-en-yakin-zamanda-deprem-bekledigi-illeri-acikladi-tehlikeli-faylari-siraladi-7-1093412503.html
Prof. Dr. Naci Görür, en yakın zamanda deprem beklediği illeri açıkladı: Tehlikeli fayları sıraladı, 7 ve üzeri uyarısı
Prof. Dr. Naci Görür, en yakın zamanda deprem beklediği illeri açıkladı: Tehlikeli fayları sıraladı, 7 ve üzeri uyarısı
Sputnik Türkiye
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 6 Şubat depremlerinin ardından Türkiye’nin yeni deprem riskine dikkat çekti. Görür, Erzincan, Tunceli ve Bingöl illerine... 06.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-06T09:44+0300
2025-02-06T09:44+0300
2025-02-06T09:44+0300
türkiye
naci görür
erzincan
tunceli
istanbul
adıyaman
deprem
son dakika
6 şubat kahramanmaraş depremi
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Türkiye, 2 yıl önce 2 büyük depremle sarsıldı ve 11 ilde can kayıpları yaşandı. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde yeni uyarılarda bulundu. Görür, Güneydoğu Anadolu’da yaşanan büyük depremlerin kendileri için sürpriz olmadığını belirtti. NTV'ye konuşan Görür, en yakın tehlikeyi nerede beklediğini açıkladı. Deprem bilimci, Erzincan, Tunceli ve Bingöl arasına dikkat çekti. Bitlis Zagros kuşağını işaret eden Görür, "Adıyaman, Siirt, Diyarbakır, Hakkari sıkışık hale geldi" uyarısını yaptı.Bilim insanlarının bu konuda defalarca uyarıda bulunduğunu söyleyen Görür, yetkililerin ve halkın yeterli önlem almadığını vurguladı:"Bu depremin olacağını biz bekliyorduk ve söylüyorduk. Yerel yönetim, merkezi yönetim ve halk da dahil herkes biliyordu. Eğer 1999’dan itibaren burayı depreme hazırlama çalışmaları yapılsaydı, bu kadar insan ölür müydü? Hepimiz suçluyuz."Görür, Türkiye’nin tamamının bir deprem ülkesi olduğunu belirterek, şehirleri depreme dayanıklı hale getirmenin zorunluluk olduğunu söyledi.Yedisu Fayı: Tehlike çanları çalıyorGörür, en yakın deprem tehlikesinin Erzincan, Tunceli ve Bingöl illeri arasında olduğunu belirtti. Yedisu Fayı’nın en son 1790’larda kırıldığını hatırlatan Görür, bu fayın 250 yılda bir büyük deprem ürettiğini ve sürenin dolduğunu söyledi:“Burası deprem ürettiği zaman Erzincan, Bingöl, Pülümür zarar görecek. 2030’lara kadar bu bölgede büyük bir deprem olabilir.”Bunun yanı sıra Bingöl Karlıova ile Bingöl Göynük arasındaki bölgenin de 1860’lardan bu yana kırılmadığını belirten Görür, bu hattın da risk taşıdığını ifade etti.Bitlis-Zagros Kuşağı: Sıkışan bölgeler alarm veriyorArap Levhası’nın kuzeye doğru hareket ettiğini ve bunun Doğu Anadolu Fayı’nı kırdığını hatırlatan Görür, ancak Bitlis-Zagros Kuşağı’nın henüz kırılmadığını söyledi. Bu durumun Adıyaman, Siirt, Diyarbakır ve Hakkari’yi sıkışık hale getirdiğini belirtti ve kritik uyarılarda bulundu:"Bu bölgedeki depremi öne çekmiş olabilir. Eğer deprem beklenen bir yer düşünürsek burayı da göz ardı etmemeliyiz."7 büyüklüğünde İstanbul depremi uyarısı: Olasılık yüzde 47Görür, Marmara Denizi’nde 7’nin üzerinde bir depremin kaçınılmaz olduğunu vurguladı. ABD’li bilim insanı Parsons ve ekibinin yaptığı çalışmaya değinen Görür, Marmara’da 30 yıl içinde 7 ve üzeri büyüklükte bir depremin olasılığının yüzde 47 olduğunu belirtti."Bütün veriler gösteriyor ki, Marmara’da büyük bir deprem olacak. Bu işin şakası yok. Eğer İstanbul ve çevresi çökerse, Türkiye’nin ekonomik ve siyasi bağımsızlığı kalmaz. Asıl beka meselesi budur!"Marmara’daki depreme hazırlık sürecinin ciddiyetle ele alınması gerektiğini söyleyen Görür, Türkiye’nin 24 saat aralıksız çalışarak ve bir bakanlık kurarak bu felakete hazırlanması gerektiğini ifade etti:“Eğer bugün çalışmaya başlarsak 20 yıl içinde Türkiye’yi depreme dirençli hale getirebiliriz. Ama bunu yapmazsak, çok ağır bedeller ödeyeceğiz.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/prof-dr-naci-gorur-izmirdeki-tehlikeyi-isaret-etti-7-ve-uzeri-deprem-uretecek-fay-hatlarini-1093342707.html
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Prof. Dr. Naci Görür, en yakın zamanda deprem beklediği illeri açıkladı: Tehlikeli fayları sıraladı, 7 ve üzeri uyarısı
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 6 Şubat depremlerinin ardından Türkiye’nin yeni deprem riskine dikkat çekti. Görür, Erzincan, Tunceli ve Bingöl illerine işaret etti. Ayrıca Bitlis-Zagros kuşağında 4 kentin sıkışık hale geldiğini söyledi. Görür, olasılık vererek Marmara’da 7 üzeri deprem uyarısı yaptı. Peki, hangi iller deprem riski altında?
Türkiye, 2 yıl önce 2 büyük depremle sarsıldı ve 11 ilde can kayıpları yaşandı. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde yeni uyarılarda bulundu. Görür, Güneydoğu Anadolu’da yaşanan büyük depremlerin kendileri için sürpriz olmadığını belirtti.
NTV'ye konuşan Görür, en yakın tehlikeyi nerede beklediğini açıkladı. Deprem bilimci, Erzincan, Tunceli ve Bingöl arasına dikkat çekti. Bitlis Zagros kuşağını işaret eden Görür, "Adıyaman, Siirt, Diyarbakır, Hakkari sıkışık hale geldi" uyarısını yaptı.
Bilim insanlarının bu konuda defalarca uyarıda bulunduğunu söyleyen Görür, yetkililerin ve halkın yeterli önlem almadığını vurguladı:
"Bu depremin olacağını biz bekliyorduk ve söylüyorduk. Yerel yönetim, merkezi yönetim ve halk da dahil herkes biliyordu. Eğer 1999’dan itibaren burayı depreme hazırlama çalışmaları yapılsaydı, bu kadar insan ölür müydü? Hepimiz suçluyuz."
Görür, Türkiye’nin tamamının bir deprem ülkesi olduğunu belirterek, şehirleri depreme dayanıklı hale getirmenin zorunluluk olduğunu söyledi.
Yedisu Fayı: Tehlike çanları çalıyor
Görür, en yakın deprem tehlikesinin Erzincan, Tunceli ve Bingöl illeri arasında olduğunu belirtti. Yedisu Fayı’nın en son 1790’larda kırıldığını hatırlatan Görür, bu fayın 250 yılda bir büyük deprem ürettiğini ve sürenin dolduğunu söyledi:
“Burası deprem ürettiği zaman Erzincan, Bingöl, Pülümür zarar görecek. 2030’lara kadar bu bölgede büyük bir deprem olabilir.”
Bunun yanı sıra Bingöl Karlıova ile Bingöl Göynük arasındaki bölgenin de 1860’lardan bu yana kırılmadığını belirten Görür, bu hattın da risk taşıdığını ifade etti.
Bitlis-Zagros Kuşağı: Sıkışan bölgeler alarm veriyor
Arap Levhası’nın kuzeye doğru hareket ettiğini ve bunun Doğu Anadolu Fayı’nı kırdığını hatırlatan Görür, ancak Bitlis-Zagros Kuşağı’nın henüz kırılmadığını söyledi. Bu durumun Adıyaman, Siirt, Diyarbakır ve Hakkari’yi sıkışık hale getirdiğini belirtti ve kritik uyarılarda bulundu:
"Bu bölgedeki depremi öne çekmiş olabilir. Eğer deprem beklenen bir yer düşünürsek burayı da göz ardı etmemeliyiz."
7 büyüklüğünde İstanbul depremi uyarısı: Olasılık yüzde 47
Görür, Marmara Denizi’nde 7’nin üzerinde bir depremin kaçınılmaz olduğunu vurguladı. ABD’li bilim insanı Parsons ve ekibinin yaptığı çalışmaya değinen Görür, Marmara’da 30 yıl içinde 7 ve üzeri büyüklükte bir depremin olasılığının yüzde 47 olduğunu belirtti.
"Bütün veriler gösteriyor ki, Marmara’da büyük bir deprem olacak. Bu işin şakası yok. Eğer İstanbul ve çevresi çökerse, Türkiye’nin ekonomik ve siyasi bağımsızlığı kalmaz. Asıl beka meselesi budur!"
Marmara’daki depreme hazırlık sürecinin ciddiyetle ele alınması gerektiğini söyleyen Görür, Türkiye’nin 24 saat aralıksız çalışarak ve bir bakanlık kurarak bu felakete hazırlanması gerektiğini ifade etti:
“Eğer bugün çalışmaya başlarsak 20 yıl içinde Türkiye’yi depreme dirençli hale getirebiliriz. Ama bunu yapmazsak, çok ağır bedeller ödeyeceğiz.”