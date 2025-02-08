https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/macaristan-usaidden-fon-alan-kurum-ve-sahislari-ifsa-edecek-ulkelerine--hizmet-etmiyorlar-1093493957.html
Macaristan USAID'den fon alan kurum ve şahısları ifşa edecek: 'Ülkelerine hizmet etmiyorlar'
Macaristan USAID'den fon alan kurum ve şahısları ifşa edecek: 'Ülkelerine hizmet etmiyorlar'
Sputnik Türkiye
Macaristan Başbakanı Orban, hükümetine zarar veren kuruluşlara sağlanan yabancı fonları ifşa etmeyi planladığını duyurdu. 08.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-08T16:18+0300
2025-02-08T16:18+0300
2025-02-08T16:18+0300
dünya
macaristan
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viktor orban
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ABD'den sivil toplum kuruluşlarına ve hükümetini eleştiren medya kuruluşlarına yapılan yardımların şeffaflığını sağlayacak tedbirleri hayata geçireceğini açıkladı. Macaristan devlet radyosuna konuşan Orban, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) programlarına atıfta bulunarak ülkenin iç işlerine karışan 'bu yabancı ağların ortadan kaldırılması' gerektiğini vurguladı.ABD Başkanı Donald Trump'ın müttefiki olan Orban, Trump yönetiminin USAID'i Dışişleri Bakanlığı'na entegre ederek 'Önce Amerika' politikasıyla uyumlu hale getirme planına atıfta bulunarak şu cümleleri kaydetti:2010'dan beri iktidarda olan ve 2026'nın başlarında seçmenlerin karşısına çıkacak olan Orban, yabancı fon alanların 'yasal sonuçlarla' yüzleşmesi ve Macar egemenliğine tehdit oluşturmaları sebebiyle alınacak önlemlerin 'sıkıştırılması' gerektiğini savundu.2023 yılının sonlarında Orban Hükümeti, siyasi müdahale riskini izlemek ve ele almak üzere Egemenlik Koruma Ofisi'ni kurmuştı. Ülkede seçimlere giren parti ya da gruplara yabancı finansman sağlanması yasaklanmış ve üç yıla kadar hapis cezası öngörülmüştü.Macaristan Başbakanı Orban'ın bilhassa Macar-Amerikan milyarder George Soros ile bağlantılı olanlar başta olmak üzere, yabancı sermayeli kuruluşlara karşı önlem alma konusunda uzun bir geçmişi bulunuyor. Orban, Soros'un defalarca Macaristan'ın içişlerine karıştığını, geleneksel aile değerlerini baltaladığını ve ülkede küreselci bir gündemi desteklediğini dile getirmişti.Macaristan 2018 yılında, sığınmacılara yardım eden STK'lara karşı "Soros'u Durdur" yasasını uygulamaya koymuştu. Aynı yıl, Soros tarafından finanse edilen Açık Toplum Vakıfları, Viktor Orban yönetimindeki 'baskıcı ortamı' bahane ederek Budapeşte'den Berlin'e taşınacağını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/ria-novosti-rt-ve-diger-rus-medya-kuruluslarinin-basarisiyla-usaid-mucadeleetmeyecalisti-1093478877.html
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macaristan, abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid), açık toplum vakıfları, abd, donald trump, george soros, viktor orban, usaid, ifşa
macaristan, abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid), açık toplum vakıfları, abd, donald trump, george soros, viktor orban, usaid, ifşa
Macaristan USAID'den fon alan kurum ve şahısları ifşa edecek: 'Ülkelerine hizmet etmiyorlar'
Macaristan Başbakanı Orban, hükümetine zarar veren kuruluşlara sağlanan yabancı fonları ifşa etmeyi planladığını duyurdu.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ABD'den sivil toplum kuruluşlarına ve hükümetini eleştiren medya kuruluşlarına yapılan yardımların şeffaflığını sağlayacak tedbirleri hayata geçireceğini açıkladı.
Macaristan devlet radyosuna konuşan Orban, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) programlarına atıfta bulunarak ülkenin iç işlerine karışan 'bu yabancı ağların ortadan kaldırılması' gerektiğini vurguladı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın müttefiki olan Orban, Trump yönetiminin USAID'i Dışişleri Bakanlığı'na entegre ederek 'Önce Amerika' politikasıyla uyumlu hale getirme planına atıfta bulunarak şu cümleleri kaydetti:
Amerika'da onlara ajan deniyor zira kendi ülkelerine hizmet etmiyorlar, başka bir güçten para alıyorlar. Biz onlara ajan demiyoruz ama bunlar Macar hükümetini devirmek için yurt dışından para alan kişi ve örgütler.
2010'dan beri iktidarda olan ve 2026'nın başlarında seçmenlerin karşısına çıkacak olan Orban, yabancı fon alanların 'yasal sonuçlarla' yüzleşmesi ve Macar egemenliğine tehdit oluşturmaları sebebiyle alınacak önlemlerin 'sıkıştırılması' gerektiğini savundu.
2023 yılının sonlarında Orban Hükümeti, siyasi müdahale riskini izlemek ve ele almak üzere Egemenlik Koruma Ofisi'ni kurmuştı. Ülkede seçimlere giren parti ya da gruplara yabancı finansman sağlanması yasaklanmış ve üç yıla kadar hapis cezası öngörülmüştü.
Macaristan Başbakanı Orban'ın bilhassa Macar-Amerikan milyarder George Soros ile bağlantılı olanlar başta olmak üzere, yabancı sermayeli kuruluşlara karşı önlem alma konusunda uzun bir geçmişi bulunuyor. Orban, Soros'un defalarca Macaristan'ın içişlerine karıştığını, geleneksel aile değerlerini baltaladığını ve ülkede küreselci bir gündemi desteklediğini dile getirmişti.
Macaristan 2018 yılında, sığınmacılara yardım eden STK'lara karşı "Soros'u Durdur" yasasını uygulamaya koymuştu. Aynı yıl, Soros tarafından finanse edilen Açık Toplum Vakıfları, Viktor Orban yönetimindeki 'baskıcı ortamı' bahane ederek Budapeşte'den Berlin'e taşınacağını duyurmuştu.