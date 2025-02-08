https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/macaristan-usaidden-fon-alan-kurum-ve-sahislari-ifsa-edecek-ulkelerine--hizmet-etmiyorlar-1093493957.html

Macaristan USAID'den fon alan kurum ve şahısları ifşa edecek: 'Ülkelerine hizmet etmiyorlar'

Macaristan USAID'den fon alan kurum ve şahısları ifşa edecek: 'Ülkelerine hizmet etmiyorlar'

Sputnik Türkiye

Macaristan Başbakanı Orban, hükümetine zarar veren kuruluşlara sağlanan yabancı fonları ifşa etmeyi planladığını duyurdu. 08.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-08T16:18+0300

2025-02-08T16:18+0300

2025-02-08T16:18+0300

dünya

macaristan

abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid)

açık toplum vakıfları

abd

donald trump

george soros

viktor orban

usaid

ifşa

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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ABD'den sivil toplum kuruluşlarına ve hükümetini eleştiren medya kuruluşlarına yapılan yardımların şeffaflığını sağlayacak tedbirleri hayata geçireceğini açıkladı. Macaristan devlet radyosuna konuşan Orban, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) programlarına atıfta bulunarak ülkenin iç işlerine karışan 'bu yabancı ağların ortadan kaldırılması' gerektiğini vurguladı.ABD Başkanı Donald Trump'ın müttefiki olan Orban, Trump yönetiminin USAID'i Dışişleri Bakanlığı'na entegre ederek 'Önce Amerika' politikasıyla uyumlu hale getirme planına atıfta bulunarak şu cümleleri kaydetti:2010'dan beri iktidarda olan ve 2026'nın başlarında seçmenlerin karşısına çıkacak olan Orban, yabancı fon alanların 'yasal sonuçlarla' yüzleşmesi ve Macar egemenliğine tehdit oluşturmaları sebebiyle alınacak önlemlerin 'sıkıştırılması' gerektiğini savundu.2023 yılının sonlarında Orban Hükümeti, siyasi müdahale riskini izlemek ve ele almak üzere Egemenlik Koruma Ofisi'ni kurmuştı. Ülkede seçimlere giren parti ya da gruplara yabancı finansman sağlanması yasaklanmış ve üç yıla kadar hapis cezası öngörülmüştü.Macaristan Başbakanı Orban'ın bilhassa Macar-Amerikan milyarder George Soros ile bağlantılı olanlar başta olmak üzere, yabancı sermayeli kuruluşlara karşı önlem alma konusunda uzun bir geçmişi bulunuyor. Orban, Soros'un defalarca Macaristan'ın içişlerine karıştığını, geleneksel aile değerlerini baltaladığını ve ülkede küreselci bir gündemi desteklediğini dile getirmişti.Macaristan 2018 yılında, sığınmacılara yardım eden STK'lara karşı "Soros'u Durdur" yasasını uygulamaya koymuştu. Aynı yıl, Soros tarafından finanse edilen Açık Toplum Vakıfları, Viktor Orban yönetimindeki 'baskıcı ortamı' bahane ederek Budapeşte'den Berlin'e taşınacağını duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/ria-novosti-rt-ve-diger-rus-medya-kuruluslarinin-basarisiyla-usaid-mucadeleetmeyecalisti-1093478877.html

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macaristan, abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid), açık toplum vakıfları, abd, donald trump, george soros, viktor orban, usaid, ifşa