'RIA Novosti, RT ve diğer Rus medya kuruluşlarının başarısıyla USAID mücadele etmeye çalıştı'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
USAID tarafından para alan isimler kimler?
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Son 10 yılda antidepresan kullanımı yüzde 67 arttı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Egemen Gürcün: ‘Anne Bakiye’ye verilen cezalar, iddianame ve mütalaaya uygun bir şekilde verildi’
12:05
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
Kafelerde ‘masa ücreti’ uygulaması: ‘Özellikle öğrencileri zorlayacak’
15:06
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:26
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:06
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:34
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/ria-novosti-rt-ve-diger-rus-medya-kuruluslarinin-basarisiyla-usaid-mucadeleetmeyecalisti-1093478877.html
'RIA Novosti, RT ve diğer Rus medya kuruluşlarının başarısıyla USAID mücadele etmeye çalıştı'
'RIA Novosti, RT ve diğer Rus medya kuruluşlarının başarısıyla USAID mücadele etmeye çalıştı'
Sputnik Türkiye
Financial Times, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın (USAID) finanse ettiği bazı projelerde RIA Novosti ve RT dahil olmak üzere Rus medya kuruluşlarının... 07.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-07T23:03+0300
2025-02-07T23:03+0300
dünya
abd
donald trump
elon musk
washington
abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid)
russia today (rt)
ria novosti
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/06/1093433253_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_6e061e77d4328ba8523a82c31d4eb9ba.jpg
Kaleme alınan haberde, “USAID tarafından finanse edilen projelerden bazıları, Batı'nın RIA Novosti ve RT'ye yönelik yaptırımları da dahil olmak üzere yaptırımlarına rağmen sosyal medyada yayılan Rus propagandasına karşı koymaya ve bunları ifşa etmeye odaklandı” denildi.Buna ek olarak haberde, ABD'de USAID destekli eğitim gören bir grup Rus'un, ABD ajansının çalışmalarıyla ilgili sorunlar nedeniyle tahliye edilmekten ve burs ödemelerinin kesilmesinden korktuğu da kaydedildi.Daha önce ABD Başkanı Donald Trump USAID'ı medya ödemeleri için devlet bütçesinden milyarlarca dolar çalmakla suçlamıştı. Hafta başında USAID'e olası bir yeniden yapılanması için bir dış yardım inceleme süreci başlatılmıştı.Girişimci ve yeni Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) Başkanı Elon Musk, Trump'ın USAID'i kapatmayı kabul ettiğine dikkat çekmiş ve söz konusu ajansı 'ölmesi gereken bir suç örgütü' olarak nitelendirmişti.USAID 2012'de Rusya'dan kovulmuştuABD Başkanı Trump, ABD Hükümet Verimliliği Bakanlığı (DOGE) Başkanı Musk'ın 'suçlu' ajansın 'ölme' zamanının geldiğini söylemesinin ardından, USAID'ı yöneten 'radikal meczuplardan' kurtulduktan sonra USAID'ın geleceği hakkında 'bir karar verme' taahhüdünde bulunmuştu. Rusya ise Washington'un kullandığı bu yumuşak güç aracını 2012'de yasaklamıştı.Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın (USAID), 2011-2012 Rusya parlamento ve başkanlık seçimlerinden sonra hibe ağını siyaseti ve sivil toplumu etkilemeye çalışmak için kullanmakla suçlanmış Moskova'da seçim sonrası renkli devrim girişimine varan sokak protestolarının ardından ülkeden kovulmuştu.USAID'ın Rusya'daki misyonu 2000'li yıllarda Golos, Memorial ve Moskova Helsinki Grubu örgütleri ve diğerleri gibi sivil toplum gruplarına fon sağlamak da dahil olmak üzere siyasi etki operasyonlarıyla sınırlandırılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/usaid-2012de-rusyadan-kovulmustu-derin-devletin-renkli-devrim-makinesi-1093348537.html
washington
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/06/1093433253_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3e61ea32abc2f26f5d980344adb75b29.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, donald trump, elon musk, washington, abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid), russia today (rt), ria novosti
abd, donald trump, elon musk, washington, abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid), russia today (rt), ria novosti

'RIA Novosti, RT ve diğer Rus medya kuruluşlarının başarısıyla USAID mücadele etmeye çalıştı'

23:03 07.02.2025
© AP Photo / Carolyn KasterAmerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID)
Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2025
© AP Photo / Carolyn Kaster
Abone ol
Financial Times, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın (USAID) finanse ettiği bazı projelerde RIA Novosti ve RT dahil olmak üzere Rus medya kuruluşlarının başarılarıyla mücadele etmeye çalıştığını kaleme aldı.
Kaleme alınan haberde, “USAID tarafından finanse edilen projelerden bazıları, Batı'nın RIA Novosti ve RT'ye yönelik yaptırımları da dahil olmak üzere yaptırımlarına rağmen sosyal medyada yayılan Rus propagandasına karşı koymaya ve bunları ifşa etmeye odaklandı” denildi.
Buna ek olarak haberde, ABD'de USAID destekli eğitim gören bir grup Rus'un, ABD ajansının çalışmalarıyla ilgili sorunlar nedeniyle tahliye edilmekten ve burs ödemelerinin kesilmesinden korktuğu da kaydedildi.
Daha önce ABD Başkanı Donald Trump USAID'ı medya ödemeleri için devlet bütçesinden milyarlarca dolar çalmakla suçlamıştı. Hafta başında USAID'e olası bir yeniden yapılanması için bir dış yardım inceleme süreci başlatılmıştı.
Girişimci ve yeni Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) Başkanı Elon Musk, Trump'ın USAID'i kapatmayı kabul ettiğine dikkat çekmiş ve söz konusu ajansı 'ölmesi gereken bir suç örgütü' olarak nitelendirmişti.

USAID 2012'de Rusya'dan kovulmuştu

ABD Başkanı Trump, ABD Hükümet Verimliliği Bakanlığı (DOGE) Başkanı Musk'ın 'suçlu' ajansın 'ölme' zamanının geldiğini söylemesinin ardından, USAID'ı yöneten 'radikal meczuplardan' kurtulduktan sonra USAID'ın geleceği hakkında 'bir karar verme' taahhüdünde bulunmuştu. Rusya ise Washington'un kullandığı bu yumuşak güç aracını 2012'de yasaklamıştı.
Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın (USAID), 2011-2012 Rusya parlamento ve başkanlık seçimlerinden sonra hibe ağını siyaseti ve sivil toplumu etkilemeye çalışmak için kullanmakla suçlanmış Moskova'da seçim sonrası renkli devrim girişimine varan sokak protestolarının ardından ülkeden kovulmuştu.
USAID'ın Rusya'daki misyonu 2000'li yıllarda Golos, Memorial ve Moskova Helsinki Grubu örgütleri ve diğerleri gibi sivil toplum gruplarına fon sağlamak da dahil olmak üzere siyasi etki operasyonlarıyla sınırlandırılmıştı.
Maydan olayları - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2025
DÜNYA
USAID, 2012'de Rusya'dan kovulmuştu: 'Derin devletin renkli devrim makinesi'
4 Şubat, 17:33
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала