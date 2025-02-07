https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/ria-novosti-rt-ve-diger-rus-medya-kuruluslarinin-basarisiyla-usaid-mucadeleetmeyecalisti-1093478877.html

'RIA Novosti, RT ve diğer Rus medya kuruluşlarının başarısıyla USAID mücadele etmeye çalıştı'

'RIA Novosti, RT ve diğer Rus medya kuruluşlarının başarısıyla USAID mücadele etmeye çalıştı'

Sputnik Türkiye

Financial Times, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın (USAID) finanse ettiği bazı projelerde RIA Novosti ve RT dahil olmak üzere Rus medya kuruluşlarının... 07.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-07T23:03+0300

2025-02-07T23:03+0300

2025-02-07T23:03+0300

dünya

abd

donald trump

elon musk

washington

abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid)

russia today (rt)

ria novosti

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Kaleme alınan haberde, “USAID tarafından finanse edilen projelerden bazıları, Batı'nın RIA Novosti ve RT'ye yönelik yaptırımları da dahil olmak üzere yaptırımlarına rağmen sosyal medyada yayılan Rus propagandasına karşı koymaya ve bunları ifşa etmeye odaklandı” denildi.Buna ek olarak haberde, ABD'de USAID destekli eğitim gören bir grup Rus'un, ABD ajansının çalışmalarıyla ilgili sorunlar nedeniyle tahliye edilmekten ve burs ödemelerinin kesilmesinden korktuğu da kaydedildi.Daha önce ABD Başkanı Donald Trump USAID'ı medya ödemeleri için devlet bütçesinden milyarlarca dolar çalmakla suçlamıştı. Hafta başında USAID'e olası bir yeniden yapılanması için bir dış yardım inceleme süreci başlatılmıştı.Girişimci ve yeni Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) Başkanı Elon Musk, Trump'ın USAID'i kapatmayı kabul ettiğine dikkat çekmiş ve söz konusu ajansı 'ölmesi gereken bir suç örgütü' olarak nitelendirmişti.USAID 2012'de Rusya'dan kovulmuştuABD Başkanı Trump, ABD Hükümet Verimliliği Bakanlığı (DOGE) Başkanı Musk'ın 'suçlu' ajansın 'ölme' zamanının geldiğini söylemesinin ardından, USAID'ı yöneten 'radikal meczuplardan' kurtulduktan sonra USAID'ın geleceği hakkında 'bir karar verme' taahhüdünde bulunmuştu. Rusya ise Washington'un kullandığı bu yumuşak güç aracını 2012'de yasaklamıştı.Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın (USAID), 2011-2012 Rusya parlamento ve başkanlık seçimlerinden sonra hibe ağını siyaseti ve sivil toplumu etkilemeye çalışmak için kullanmakla suçlanmış Moskova'da seçim sonrası renkli devrim girişimine varan sokak protestolarının ardından ülkeden kovulmuştu.USAID'ın Rusya'daki misyonu 2000'li yıllarda Golos, Memorial ve Moskova Helsinki Grubu örgütleri ve diğerleri gibi sivil toplum gruplarına fon sağlamak da dahil olmak üzere siyasi etki operasyonlarıyla sınırlandırılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/usaid-2012de-rusyadan-kovulmustu-derin-devletin-renkli-devrim-makinesi-1093348537.html

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abd, donald trump, elon musk, washington, abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid), russia today (rt), ria novosti