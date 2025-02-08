https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/kartalkayadaki-otel-yangini-sorusturmasinda-yeni-gelisme-bir-kisi-daha-tutuklandi-1093494472.html
Kartalkaya'daki otel yangını soruşturmasında yeni gelişme: Bir kişi daha tutuklandı
Kartalkaya'daki otel yangını soruşturmasında yeni gelişme: Bir kişi daha tutuklandı
Sputnik Türkiye
Kartalkaya Grand Kartal Otel'de meydana gelen otel yangınıyla ilgili sürdürülen soruşturmada bir kişi daha tutuklandı. 08.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-08T16:34+0300
2025-02-08T16:34+0300
2025-02-08T16:34+0300
türkiye
kartalkaya
kartalkaya kayak merkezi
grand kartal oteli
yangın felaketi
tutuklu sayısı
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Kartalkaya Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasıyla ilgili sürdürülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Otelin gündüz aşçısı Enver Öztürk de tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 22'ye yükseldi. Grand Kartal Otel'de 78 kişinin yaşamını yitirdiği, onlarca kişinin yaralandığı yangınla ilgili olarak sürdürülen soruşturmada şu ana kadar aralarında otelin sahibi Halit Ergül, genel müdürü Emir Aras, itfaiyeden sorumlu Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, otelin gece aşçısı Faysal Yaver'in de aralarında bulunduğu 21 kişi tutuklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/grand-kartal-otel-sorusturmasinda-yeni-gelisme-otel-sahibi-halit-ergulun-esine-yurt-disi-yasagi-1093382297.html
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kartalkaya, kartalkaya kayak merkezi, grand kartal oteli, yangın felaketi, tutuklu sayısı
kartalkaya, kartalkaya kayak merkezi, grand kartal oteli, yangın felaketi, tutuklu sayısı
Kartalkaya'daki otel yangını soruşturmasında yeni gelişme: Bir kişi daha tutuklandı
Kartalkaya Grand Kartal Otel'de meydana gelen otel yangınıyla ilgili sürdürülen soruşturmada bir kişi daha tutuklandı.
Kartalkaya Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasıyla ilgili sürdürülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Otelin gündüz aşçısı Enver Öztürk de tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 22'ye yükseldi.
Grand Kartal Otel'de 78 kişinin yaşamını yitirdiği, onlarca kişinin yaralandığı yangınla ilgili olarak sürdürülen soruşturmada şu ana kadar aralarında otelin sahibi Halit Ergül, genel müdürü Emir Aras, itfaiyeden sorumlu Bolu
Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, otelin gece aşçısı Faysal Yaver'in de aralarında bulunduğu 21 kişi tutuklanmıştı.