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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/kartalkayadaki-otel-yangini-sorusturmasinda-yeni-gelisme-bir-kisi-daha-tutuklandi-1093494472.html
Kartalkaya'daki otel yangını soruşturmasında yeni gelişme: Bir kişi daha tutuklandı
Kartalkaya'daki otel yangını soruşturmasında yeni gelişme: Bir kişi daha tutuklandı
Sputnik Türkiye
Kartalkaya Grand Kartal Otel'de meydana gelen otel yangınıyla ilgili sürdürülen soruşturmada bir kişi daha tutuklandı. 08.02.2025, Sputnik Türkiye
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kartalkaya kayak merkezi
grand kartal oteli
yangın felaketi
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Kartalkaya Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasıyla ilgili sürdürülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Otelin gündüz aşçısı Enver Öztürk de tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 22'ye yükseldi. Grand Kartal Otel'de 78 kişinin yaşamını yitirdiği, onlarca kişinin yaralandığı yangınla ilgili olarak sürdürülen soruşturmada şu ana kadar aralarında otelin sahibi Halit Ergül, genel müdürü Emir Aras, itfaiyeden sorumlu Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, otelin gece aşçısı Faysal Yaver'in de aralarında bulunduğu 21 kişi tutuklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/grand-kartal-otel-sorusturmasinda-yeni-gelisme-otel-sahibi-halit-ergulun-esine-yurt-disi-yasagi-1093382297.html
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kartalkaya, kartalkaya kayak merkezi, grand kartal oteli, yangın felaketi, tutuklu sayısı
kartalkaya, kartalkaya kayak merkezi, grand kartal oteli, yangın felaketi, tutuklu sayısı

Kartalkaya'daki otel yangını soruşturmasında yeni gelişme: Bir kişi daha tutuklandı

16:34 08.02.2025
© Musa Serdar TerzioğluGrand Kartal
Grand Kartal - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2025
© Musa Serdar Terzioğlu
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Kartalkaya Grand Kartal Otel'de meydana gelen otel yangınıyla ilgili sürdürülen soruşturmada bir kişi daha tutuklandı.
Kartalkaya Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasıyla ilgili sürdürülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Otelin gündüz aşçısı Enver Öztürk de tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 22'ye yükseldi.
Grand Kartal Otel'de 78 kişinin yaşamını yitirdiği, onlarca kişinin yaralandığı yangınla ilgili olarak sürdürülen soruşturmada şu ana kadar aralarında otelin sahibi Halit Ergül, genel müdürü Emir Aras, itfaiyeden sorumlu Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, otelin gece aşçısı Faysal Yaver'in de aralarında bulunduğu 21 kişi tutuklanmıştı.
Bolu'daki otel yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2025
TÜRKİYE
Grand Kartal Otel soruşturmasında yeni gelişme: Otel sahibi Halit Ergül'ün eşine yurt dışı yasağı getirildi
5 Şubat, 13:04
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