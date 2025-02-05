Grand Kartal Otel soruşturmasında yeni gelişme: Otel sahibi Halit Ergül'ün eşine yurt dışı yasağı getirildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
8 dk
SEYİR HALİ
Kanada'nın Ontario Eyaleti Başbakanı Doug Ford, ABD ürünlerini kullanmama kararına ara verdi
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
6 Şubat depremlerinde ikinci yıl: 'Hiçbir kamu görevlisi ceza almadı'
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Sağlık Bakanlığı, 2023 Sağlık İstatistiklerini yayımladı
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
En çok kazandıran meslekler
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Yeniden Refah Partili Bekin: Suriye’de Türkiye-İran-Rusya iş birliği sürmeli
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
19 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Simit 20 TL'ye çıktı, denetimler başladı: Esnaf mı suçlu, maliyetler mi?
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
6 Şubat felaketinin kayıp 38 çocuğu
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
13 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Ekrem İmamoğlu, CHP'nin ön seçim kararını destekledi
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Elon Musk ABD'nin yapay zeka stratejileriyle ilgili yaklaşımını duyurdu
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/grand-kartal-otel-sorusturmasinda-yeni-gelisme-otel-sahibi-halit-ergulun-esine-yurt-disi-yasagi-1093382297.html
Grand Kartal Otel soruşturmasında yeni gelişme: Otel sahibi Halit Ergül'ün eşine yurt dışı yasağı getirildi
Grand Kartal Otel soruşturmasında yeni gelişme: Otel sahibi Halit Ergül'ün eşine yurt dışı yasağı getirildi
Sputnik Türkiye
Grand Kartal Otel soruşturması kapsamında tutuklu otel sahibi Halit Ergül'ün eşi ve otelin hissedarı olan Emine Murtezaoğlu Ergül'e adli kontrol talebi ve yurt... 05.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-05T13:04+0300
2025-02-05T13:04+0300
türkiye
kartalkaya kayak merkezi
halit ergül
grand kartal oteli
yangın felaketi
emine murtezaoğlu ergül
yurt dışı çıkışı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/17/1092959019_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_f717c08258541c2e5299280a0e5adbb5.jpg
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de yaşanan ve 78 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan yangın faciasının ardından otelin sahibi Halit Ergül tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında Ergül'ün eşi ve aynı zamanda otelin hissedarı olan Emine Murtezaoğlu Ergül için de yurt dışı çıkış yasağı geldi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişi sayısı 30'a ulaşırken, 19 kişi tutuklandı. Ayrıca, 2 kişi hakkında jandarmada işlemler devam ediyor.Yurt dışı yasağı getirildiBolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, tutuklu bulunan Halit Ergül'ün eşi ve aynı zamanda Grand Kartal A.Ş. hissedarı olan Emine Murtezaoğlu Ergül hakkında adli kontrol tedbiri ve yurt dışına çıkış yasağı getirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/grand-kartalin-sahibi-halit-ergule-iliskin-yeni-iddia-gazelle-resort-otelin-arazisi-nasil-13-kat-1093080539.html
türkiye
kartalkaya kayak merkezi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/17/1092959019_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_15eeadfeab48eb9283652490acfb0a04.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kartalkaya kayak merkezi, halit ergül , grand kartal oteli, yangın felaketi, emine murtezaoğlu ergül , yurt dışı çıkışı
kartalkaya kayak merkezi, halit ergül , grand kartal oteli, yangın felaketi, emine murtezaoğlu ergül , yurt dışı çıkışı

Grand Kartal Otel soruşturmasında yeni gelişme: Otel sahibi Halit Ergül'ün eşine yurt dışı yasağı getirildi

13:04 05.02.2025
© AABolu'daki otel yangını
Bolu'daki otel yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2025
© AA
Abone ol
Grand Kartal Otel soruşturması kapsamında tutuklu otel sahibi Halit Ergül'ün eşi ve otelin hissedarı olan Emine Murtezaoğlu Ergül'e adli kontrol talebi ve yurt dışı yasağı geldi.
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de yaşanan ve 78 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan yangın faciasının ardından otelin sahibi Halit Ergül tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında Ergül'ün eşi ve aynı zamanda otelin hissedarı olan Emine Murtezaoğlu Ergül için de yurt dışı çıkış yasağı geldi.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişi sayısı 30'a ulaşırken, 19 kişi tutuklandı. Ayrıca, 2 kişi hakkında jandarmada işlemler devam ediyor.

Yurt dışı yasağı getirildi

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, tutuklu bulunan Halit Ergül'ün eşi ve aynı zamanda Grand Kartal A.Ş. hissedarı olan Emine Murtezaoğlu Ergül hakkında adli kontrol tedbiri ve yurt dışına çıkış yasağı getirildi.
Grand Kartal - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2025
TÜRKİYE
Grand Kartal’ın sahibi Halit Ergül'e ilişkin yeni iddia: Gazelle Resort Otel’in arazisi nasıl 13 kat büyüdü?
27 Ocak, 10:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала