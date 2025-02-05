https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/grand-kartal-otel-sorusturmasinda-yeni-gelisme-otel-sahibi-halit-ergulun-esine-yurt-disi-yasagi-1093382297.html
Grand Kartal Otel soruşturmasında yeni gelişme: Otel sahibi Halit Ergül'ün eşine yurt dışı yasağı getirildi
Grand Kartal Otel soruşturmasında yeni gelişme: Otel sahibi Halit Ergül'ün eşine yurt dışı yasağı getirildi
Sputnik Türkiye
Grand Kartal Otel soruşturması kapsamında tutuklu otel sahibi Halit Ergül'ün eşi ve otelin hissedarı olan Emine Murtezaoğlu Ergül'e adli kontrol talebi ve yurt... 05.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-05T13:04+0300
2025-02-05T13:04+0300
2025-02-05T13:04+0300
türkiye
kartalkaya kayak merkezi
halit ergül
grand kartal oteli
yangın felaketi
emine murtezaoğlu ergül
yurt dışı çıkışı
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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de yaşanan ve 78 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan yangın faciasının ardından otelin sahibi Halit Ergül tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında Ergül'ün eşi ve aynı zamanda otelin hissedarı olan Emine Murtezaoğlu Ergül için de yurt dışı çıkış yasağı geldi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişi sayısı 30'a ulaşırken, 19 kişi tutuklandı. Ayrıca, 2 kişi hakkında jandarmada işlemler devam ediyor.Yurt dışı yasağı getirildiBolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, tutuklu bulunan Halit Ergül'ün eşi ve aynı zamanda Grand Kartal A.Ş. hissedarı olan Emine Murtezaoğlu Ergül hakkında adli kontrol tedbiri ve yurt dışına çıkış yasağı getirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/grand-kartalin-sahibi-halit-ergule-iliskin-yeni-iddia-gazelle-resort-otelin-arazisi-nasil-13-kat-1093080539.html
türkiye
kartalkaya kayak merkezi
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kartalkaya kayak merkezi, halit ergül , grand kartal oteli, yangın felaketi, emine murtezaoğlu ergül , yurt dışı çıkışı
kartalkaya kayak merkezi, halit ergül , grand kartal oteli, yangın felaketi, emine murtezaoğlu ergül , yurt dışı çıkışı
Grand Kartal Otel soruşturmasında yeni gelişme: Otel sahibi Halit Ergül'ün eşine yurt dışı yasağı getirildi
Grand Kartal Otel soruşturması kapsamında tutuklu otel sahibi Halit Ergül'ün eşi ve otelin hissedarı olan Emine Murtezaoğlu Ergül'e adli kontrol talebi ve yurt dışı yasağı geldi.
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de yaşanan ve 78 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan yangın faciasının ardından otelin sahibi Halit Ergül tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında Ergül'ün eşi ve aynı zamanda otelin hissedarı olan Emine Murtezaoğlu Ergül için de yurt dışı çıkış yasağı geldi.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişi sayısı 30'a ulaşırken, 19 kişi tutuklandı. Ayrıca, 2 kişi hakkında jandarmada işlemler devam ediyor.
Yurt dışı yasağı getirildi
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, tutuklu bulunan Halit Ergül'ün eşi ve aynı zamanda Grand Kartal A.Ş. hissedarı olan Emine Murtezaoğlu Ergül hakkında adli kontrol tedbiri ve yurt dışına çıkış yasağı getirildi.