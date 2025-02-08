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Amerikan dergisi, Elon Musk'ı ABD Başkanlık koltuğuna oturttu
Amerikan dergisi, Elon Musk'ı ABD Başkanlık koltuğuna oturttu
Sputnik Türkiye
100 yıllık bir geçmişe sahip ABD merkezli bir haber dergisi olan Time dergisi, Elon Musk'ı son sayısında kapağa taşıdı. Dergi kapağında ABD Başkanlık... 08.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-08T12:40+0300
2025-02-08T12:40+0300
dünya
abd
elon musk
donald trump
washington
neuralink
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ABD merkezli Time dergisi, son sayısında Elon Musk’ı kapağına taşıyarak iş dünyası, siyaset ve teknoloji eksenindeki etkisini bir kez daha tartışmaya açtı. SpaceX, Tesla, X ve Neuralink gibi şirketleriyle önemli bir figür haline gelen iş insanı Musk'ın derginin son sayısında ABD Başkanlık koltuğunda oturması dikkat çekti.Musk, uzaydan yapay zekaya, elektrikli araçlardan sosyal medyaya kadar pek çok alanda adından söz ettiren bir isim. Ancak bu kez, bir devlet lideri gibi tasvir edilmesi, yakın zamanda ABD'nin özellikle Washington eyaletinde patlak veren Elon Musk'ın ABD hükümetiyle olan ilişkisini protesto etmek için toplanan binlerce kişinin toplanmasının ardından geldi.Trump'ın 2. başkanlık seçimlerinin ardından yüzlerce gösterici, ABD Başkanı Donald Trump tarafından DOGE'nin başına getirilen Elon Musk'ın hükümet üzerindeki etkisini protesto etti. DOGE'ye 'ödeme sistemi verilerine erişim yetkisi' verilmesinin ardından başkent Washington'da düzenlenen protestolarda Musk'ı protesto edildi.Trump, daha önce Musk için “harika bir iş adamı ama başkan olacak biri değil” yorumunda bulunmuştu.Donald Trump'a Musk'ın dergi kapağındaki 'başkanlık pozu' sorulduğunda ise Trump, “Musk’ın koltuğunuza oturduğu kapağa bir tepkiniz var mı?” sorusuna şu yanıtı verdi: “TIME dergisi hâlâ yayında mı? Bunu bilmiyordum”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/odeme-sistemi-verilerine-erisim-verilmisti-yuzlerce-kisi-muski-protesto-etmek-icin-toplandi-1093376901.html
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elon musk, time dergisi, donald trump, tesla, spacex, washington, x platformu, teknoloji, siyaset, ifade özgürlüğü
elon musk, time dergisi, donald trump, tesla, spacex, washington, x platformu, teknoloji, siyaset, ifade özgürlüğü

Amerikan dergisi, Elon Musk'ı ABD Başkanlık koltuğuna oturttu

12:40 08.02.2025
© AP Photo / Evan VucciElon Musk, Trump'ın seçim kampanyasına 75 milyon dolar bağışladı
Elon Musk, Trump'ın seçim kampanyasına 75 milyon dolar bağışladı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
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100 yıllık bir geçmişe sahip ABD merkezli bir haber dergisi olan Time dergisi, Elon Musk'ı son sayısında kapağa taşıdı. Dergi kapağında ABD Başkanlık koltuğunda oturan iş insanı Elon Musk'ın fotoğrafı büyük ilgi çekti.
ABD merkezli Time dergisi, son sayısında Elon Musk’ı kapağına taşıyarak iş dünyası, siyaset ve teknoloji eksenindeki etkisini bir kez daha tartışmaya açtı. SpaceX, Tesla, X ve Neuralink gibi şirketleriyle önemli bir figür haline gelen iş insanı Musk'ın derginin son sayısında ABD Başkanlık koltuğunda oturması dikkat çekti.
Musk, uzaydan yapay zekaya, elektrikli araçlardan sosyal medyaya kadar pek çok alanda adından söz ettiren bir isim. Ancak bu kez, bir devlet lideri gibi tasvir edilmesi, yakın zamanda ABD'nin özellikle Washington eyaletinde patlak veren Elon Musk'ın ABD hükümetiyle olan ilişkisini protesto etmek için toplanan binlerce kişinin toplanmasının ardından geldi.
Trump'ın 2. başkanlık seçimlerinin ardından yüzlerce gösterici, ABD Başkanı Donald Trump tarafından DOGE'nin başına getirilen Elon Musk'ın hükümet üzerindeki etkisini protesto etti. DOGE'ye 'ödeme sistemi verilerine erişim yetkisi' verilmesinin ardından başkent Washington'da düzenlenen protestolarda Musk'ı protesto edildi.
Trump, daha önce Musk için “harika bir iş adamı ama başkan olacak biri değil” yorumunda bulunmuştu.Donald Trump'a Musk'ın dergi kapağındaki 'başkanlık pozu' sorulduğunda ise Trump, “Musk’ın koltuğunuza oturduğu kapağa bir tepkiniz var mı?” sorusuna şu yanıtı verdi: “TIME dergisi hâlâ yayında mı? Bunu bilmiyordum”
ABD'nin başkenti Washington'da Elon Musk'ın hükümet üzerindeki etkisi protesto edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2025
DÜNYA
Ödeme sistemi verilerine erişim verilmişti: Yüzlerce kişi Musk'ı protesto etmek için toplandı
5 Şubat, 11:19
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