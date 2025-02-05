https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/odeme-sistemi-verilerine-erisim-verilmisti-yuzlerce-kisi-muski-protesto-etmek-icin-toplandi-1093376901.html

Ödeme sistemi verilerine erişim verilmişti: Yüzlerce kişi Musk'ı protesto etmek için toplandı

Ödeme sistemi verilerine erişim verilmişti: Yüzlerce kişi Musk'ı protesto etmek için toplandı

Sputnik Türkiye

ABD'de yüzlerce kişi Hükümet Verimliliği Departmanı'nına (DOGE) verilen 'ödeme sistemi verilerine erişim yetkisi'ni protesto etmek için toplandı. DOGE başında... 05.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-05T11:19+0300

2025-02-05T11:19+0300

2025-02-05T11:19+0300

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ABD'nin başkenti Washington'da yüzlerce kişi şehir merkezinde bulunan Hazine Bakanlığı binasının etrafında toplandı. ABD'li iş insanı ve Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başına getirilen Elon Musk'ı protesto etmek için toplandı. "Elon Musk gitmeli!" sloganları atan protestocuların arasında Demokrat Parti Kongre üyeleri de bulunuyor. Yüzlerce gösterici, ABD Başkanı Donald Trump tarafından DOGE'nin başına getirilen Elon Musk'ın hükümet üzerindeki etkisini protesto etti. DOGE'ye 'ödeme sistemi verilerine erişim yetkisi' verilmesinin ardından başkent Washington'da düzenlenen protestolarda konuşan Senato azınlık lideri Demokrat Chuck Schumer, "Elon Musk ve küçük bir grup insanın kapalı kapılar ardında gizlice mahremiyetimizi, dolarlarımızı ve sahip olduğumuz her şeyi elimizden almasına izin veremeyiz" dedi.Elon Musk'ın Trump'ın 2. devlet başkanlığı kampanyasına verdiği milyonlarca dolar desteğin ardından Trump'ın ona hükümetin anahtarını verdiğini söyleyen Senatör Chris Van Hollen, kalabalığa, 'Musk'ın Hazine Bakanlığı'na gelip, sosyal güvenlik numaralarını ve kişisel verileri ele geçirdiğini' öne sürerek, "Buna izin verecek miyiz?" diye sordu.ABD Hazine Bakanlığı, DOGE'ye "ödeme sistemi verilerine erişim yetkisi" verdiği gerekçesiyle çeşitli kurumlar tarafından dava edilmişti. Hazine Bakanlığı, DOGE'nin çalışanının ödeme sistemi verilerine yalnızca okuma erişiminin olacağını açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250202/musk-abdnin-odeme-sistemine-erisim-elde-etti-devletin-harcamalarini-izleyebilecek-1093278590.html

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