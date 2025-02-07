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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/trumpin-ukrayna-ozel-temsilcisi-kellogg-rusya-ve-ukraynanin-tavizler-vermesi-gerekecek-1093452843.html
Trump’ın Ukrayna Özel Temsilcisi Kellogg: Rusya ve Ukrayna'nın tavizler vermesi gerekecek
Trump’ın Ukrayna Özel Temsilcisi Kellogg: Rusya ve Ukrayna'nın tavizler vermesi gerekecek
Sputnik Türkiye
Her müzakerede tarafların tavizler vermesi gerektiğini ve Ukrayna'da da aynı durumun geçerli olduğunu belirten ABD'nin Ukrayna Özel Temsilcisi Kellogg... 07.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-07T10:31+0300
2025-02-07T10:31+0300
ukrayna krizi
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keith kellogg
ukrayna
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rusya-ukrayna ilişkileri
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ABD Başkanı Donal Trump’ın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg, Ukrayna'daki çatışmaların çözüme kavuşturulması için Rusya ve Ukrayna'nın tavizler vermesi gerekeceğini, anlaşmanın hiçbir taraf için kabul edilebilir olmayacağını belirtti.New York Post gazetesine demeç veren Kellogg, "Her müzakerede iki tarafın da tavizler vermesi gerekir. Peki bu herkes için kabul edilebilir olacak mı? Hayır" dedi.Bu tür süreçlerde dengenin korunması gerektiğini kaydeden Kellogg, çatışmanın Moskova ve Kiev arasında müzakere yürütülmeden sonlanmayacağı görüşünü paylaştı.Trump'ın Eylül 2024'te Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le buluşarak müzakere olasılığını ele aldığını anımsatan Kellogg, ABD Başkanı'nın barış anlaşması yapma vaktinin geldiğini ve her iki tarafın hoşuna gidecek bir anlaşma imzalamanın mümkün olduğunu söylediğine de dikkat çekti.'Trump öncelikle çatışmaları durdurmak istiyor'Kellogg, Trump'ın Kiev'le Ukrayna'nın yeraltı kaynaklarını kapsayan bir anlaşma yapma arzusuyla ilgili soru karşısında, ABD Başkanı'nın öncelikle çatışmaları durdurmak istediği yanıtını verdi.Ukrayna Özel Temsilcisi, Trump'ın Ukrayna'daki çatışmalar, can kayıpları durduktan sonra Kiev'le yeraltı kaynaklarına ilişkin görüşmelere başlamayı planladığını anlattı.'Trump Rusya'ya yaptırımları sertleştirmeye hazır'Kellogg, Ukrayna'daki çatışmanın son bulması adına Trump'ın Rusya'ya yaptırımları sertleştirmeye hazır olduğunu da söyledi."Trump, Ukrayna'daki savaşı bitirmek için Rusya'ya yönelik Amerikan yaptırımlarını sertleştirmeye hazır" diyen Kellogg, Rusya üzerindeki yaptırım baskısının artırılmasını dışlamadıklarını sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/istanbulda-kar-yagisi-trafigi-felc-etti-ogleden-sonraya-dikkat-1093449651.html
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abd, keith kellogg, ukrayna, kiev, new york post, rusya, rusya-ukrayna ilişkileri, donald trump, özel askeri harekat, vladimir putin, vladimir zelenskiy
abd, keith kellogg, ukrayna, kiev, new york post, rusya, rusya-ukrayna ilişkileri, donald trump, özel askeri harekat, vladimir putin, vladimir zelenskiy

Trump’ın Ukrayna Özel Temsilcisi Kellogg: Rusya ve Ukrayna'nın tavizler vermesi gerekecek

10:31 07.02.2025
© AP Photo / Andrew HarnikĐặc phái viên tương lai của Hoa Kỳ về Ukraina Keith Kellogg
Đặc phái viên tương lai của Hoa Kỳ về Ukraina Keith Kellogg - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
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Her müzakerede tarafların tavizler vermesi gerektiğini ve Ukrayna'da da aynı durumun geçerli olduğunu belirten ABD'nin Ukrayna Özel Temsilcisi Kellogg, Rusya'ya yaptırımların sertleştirilebileceğini ifade etti.
ABD Başkanı Donal Trump’ın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg, Ukrayna'daki çatışmaların çözüme kavuşturulması için Rusya ve Ukrayna'nın tavizler vermesi gerekeceğini, anlaşmanın hiçbir taraf için kabul edilebilir olmayacağını belirtti.

New York Post gazetesine demeç veren Kellogg, "Her müzakerede iki tarafın da tavizler vermesi gerekir. Peki bu herkes için kabul edilebilir olacak mı? Hayır" dedi.

Bu tür süreçlerde dengenin korunması gerektiğini kaydeden Kellogg, çatışmanın Moskova ve Kiev arasında müzakere yürütülmeden sonlanmayacağı görüşünü paylaştı.

Trump'ın Eylül 2024'te Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le buluşarak müzakere olasılığını ele aldığını anımsatan Kellogg, ABD Başkanı'nın barış anlaşması yapma vaktinin geldiğini ve her iki tarafın hoşuna gidecek bir anlaşma imzalamanın mümkün olduğunu söylediğine de dikkat çekti.

'Trump öncelikle çatışmaları durdurmak istiyor'

Kellogg, Trump'ın Kiev'le Ukrayna'nın yeraltı kaynaklarını kapsayan bir anlaşma yapma arzusuyla ilgili soru karşısında, ABD Başkanı'nın öncelikle çatışmaları durdurmak istediği yanıtını verdi.

Ukrayna Özel Temsilcisi, Trump'ın Ukrayna'daki çatışmalar, can kayıpları durduktan sonra Kiev'le yeraltı kaynaklarına ilişkin görüşmelere başlamayı planladığını anlattı.

'Trump Rusya'ya yaptırımları sertleştirmeye hazır'

Kellogg, Ukrayna'daki çatışmanın son bulması adına Trump'ın Rusya'ya yaptırımları sertleştirmeye hazır olduğunu da söyledi.

"Trump, Ukrayna'daki savaşı bitirmek için Rusya'ya yönelik Amerikan yaptırımlarını sertleştirmeye hazır" diyen Kellogg, Rusya üzerindeki yaptırım baskısının artırılmasını dışlamadıklarını sözlerine ekledi.
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