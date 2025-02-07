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İstanbul'da kar yağışı trafiği felç etti: Öğleden sonraya dikkat
İstanbul'da kar yağışı trafiği felç etti: Öğleden sonraya dikkat
Sputnik Türkiye
İstanbul'da etkili olan kar yağışı, trafik akışını olumsuz etkiledi. Köprüler, ana arterler ve bağlantı yollarında uzun araç kuyrukları oluştu. Kar yağışı... 07.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-07T09:22+0300
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İstanbul'da kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte kent genelinde trafik yoğunluğu zirve yaptı. D-100 Kara Yolu, TEM Otoyolu, bağlantı yolları ve köprülerde sürücüler ilerlemekte zorlandı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik Uygulaması'na göre, trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 65, Anadolu Yakası'nda yüzde 78, kent genelinde ise yüzde 69'a kadar yükseldi.Köprülerde trafik durma noktasındaİki kıtayı birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli'nde Edirne yönüne doğru trafik akışı yavaşladı.Ana arterler ve bağlantı yolları kilitAvrupa Yakası'nda:Anadolu Yakası'nda:Kazalar ve buzlanma tehlikesiKar yağışı nedeniyle İstanbul'un çeşitli noktalarında hasarlı ve yaralanmalı kazalar meydana geldi.Belediye ekipleri, bazı üst geçitlerde oluşan buzlanmayı önlemek için tuzlama çalışmaları yaptı. Ayrıca, ara sokaklarda biriken kar nedeniyle bazı araçların ilerleyemediği gözlendi.Toplu taşımada yoğunluk arttıİşe ve okula gitmek isteyenler, metrobüs, otobüs ve tramvay aktarma istasyonlarında büyük yoğunluk oluşturdu.Özellikle Metrobüs duraklarında yolcular araçlara binmekte güçlük çekti.İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, İstanbul'da kar yağışı gün boyunca aralıklarla etkili olmaya devam edecek.Yetkililer, sürücülerin ve yayaların dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.
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istanbul, kar yağışı, istanbul kar yağışı, yoğun kar yağışı, trafik, meteoroloji, istanbul hava durumu
istanbul, kar yağışı, istanbul kar yağışı, yoğun kar yağışı, trafik, meteoroloji, istanbul hava durumu

İstanbul'da kar yağışı trafiği felç etti: Öğleden sonraya dikkat

09:22 07.02.2025
© AAİstanbul kar yağışı trafik
İstanbul kar yağışı trafik - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2025
© AA
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İstanbul'da etkili olan kar yağışı, trafik akışını olumsuz etkiledi. Köprüler, ana arterler ve bağlantı yollarında uzun araç kuyrukları oluştu. Kar yağışı nedeniyle bazı bölgelerde kazalar meydana gelirken, belediye ekipleri buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları yaptı. Meteoroloji, kar yağışının gün boyu aralıklarla devam edeceğini duyurdu.
İstanbul'da kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte kent genelinde trafik yoğunluğu zirve yaptı. D-100 Kara Yolu, TEM Otoyolu, bağlantı yolları ve köprülerde sürücüler ilerlemekte zorlandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik Uygulaması'na göre, trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 65, Anadolu Yakası'nda yüzde 78, kent genelinde ise yüzde 69'a kadar yükseldi.

Köprülerde trafik durma noktasında

İki kıtayı birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli'nde Edirne yönüne doğru trafik akışı yavaşladı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yoğunluk Uzunçayır Kavşağı'ndan itibaren başladı.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise yoğunluk Ümraniye’den köprü girişine kadar uzandı.

Ana arterler ve bağlantı yolları kilit

Avrupa Yakası'nda:
D-100 Kara Yolu'nda Ankara yönüne ilerleyen araçlar Zincirlikuyu-Mecidiyeköy arasında güçlükle hareket etti.
Haliç Köprüsü'nden Edirnekapı'ya kadar trafik yoğunluğu gözlendi.
TEM Otoyolu'nda Seyrantepe-Gaziosmanpaşa arasında trafik durma noktasına geldi.
Anadolu Yakası'nda:
D-100 Kara Yolu'nda Kadıköy ile Kartal arasında trafik iki yönlü olarak yavaş ilerledi.
TEM Otoyolu'nda Ataşehir ve Sancaktepe arasında araç yoğunluğu oluştu.
Bazı ana arterlerde, sahil yollarında ve TEM bağlantı yollarında da yoğunluk yaşandı.

Kazalar ve buzlanma tehlikesi

Kar yağışı nedeniyle İstanbul'un çeşitli noktalarında hasarlı ve yaralanmalı kazalar meydana geldi.
Belediye ekipleri, bazı üst geçitlerde oluşan buzlanmayı önlemek için tuzlama çalışmaları yaptı. Ayrıca, ara sokaklarda biriken kar nedeniyle bazı araçların ilerleyemediği gözlendi.

Toplu taşımada yoğunluk arttı

İşe ve okula gitmek isteyenler, metrobüs, otobüs ve tramvay aktarma istasyonlarında büyük yoğunluk oluşturdu.
Özellikle Metrobüs duraklarında yolcular araçlara binmekte güçlük çekti.

İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, İstanbul'da kar yağışı gün boyunca aralıklarla etkili olmaya devam edecek.
Kent genelinde hava sıcaklığının en yüksek 7 derece olması bekleniyor.
Öğleden sonra rüzgarın şiddetini artıracağı ve Marmara Denizi için fırtına uyarısı yapıldığı bildirildi.
Yetkililer, sürücülerin ve yayaların dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.
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