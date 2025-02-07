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İstanbul'da kar yağışı trafiği felç etti: Öğleden sonraya dikkat
İstanbul'da kar yağışı trafiği felç etti: Öğleden sonraya dikkat
Sputnik Türkiye
İstanbul'da etkili olan kar yağışı, trafik akışını olumsuz etkiledi. Köprüler, ana arterler ve bağlantı yollarında uzun araç kuyrukları oluştu. Kar yağışı... 07.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-07T09:22+0300
2025-02-07T09:22+0300
2025-02-07T09:22+0300
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İstanbul'da kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte kent genelinde trafik yoğunluğu zirve yaptı. D-100 Kara Yolu, TEM Otoyolu, bağlantı yolları ve köprülerde sürücüler ilerlemekte zorlandı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik Uygulaması'na göre, trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 65, Anadolu Yakası'nda yüzde 78, kent genelinde ise yüzde 69'a kadar yükseldi.Köprülerde trafik durma noktasındaİki kıtayı birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli'nde Edirne yönüne doğru trafik akışı yavaşladı.Ana arterler ve bağlantı yolları kilitAvrupa Yakası'nda:Anadolu Yakası'nda:Kazalar ve buzlanma tehlikesiKar yağışı nedeniyle İstanbul'un çeşitli noktalarında hasarlı ve yaralanmalı kazalar meydana geldi.Belediye ekipleri, bazı üst geçitlerde oluşan buzlanmayı önlemek için tuzlama çalışmaları yaptı. Ayrıca, ara sokaklarda biriken kar nedeniyle bazı araçların ilerleyemediği gözlendi.Toplu taşımada yoğunluk arttıİşe ve okula gitmek isteyenler, metrobüs, otobüs ve tramvay aktarma istasyonlarında büyük yoğunluk oluşturdu.Özellikle Metrobüs duraklarında yolcular araçlara binmekte güçlük çekti.İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, İstanbul'da kar yağışı gün boyunca aralıklarla etkili olmaya devam edecek.Yetkililer, sürücülerin ve yayaların dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.
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istanbul, kar yağışı, istanbul kar yağışı, yoğun kar yağışı, trafik, meteoroloji, istanbul hava durumu
istanbul, kar yağışı, istanbul kar yağışı, yoğun kar yağışı, trafik, meteoroloji, istanbul hava durumu
İstanbul'da kar yağışı trafiği felç etti: Öğleden sonraya dikkat
İstanbul'da etkili olan kar yağışı, trafik akışını olumsuz etkiledi. Köprüler, ana arterler ve bağlantı yollarında uzun araç kuyrukları oluştu. Kar yağışı nedeniyle bazı bölgelerde kazalar meydana gelirken, belediye ekipleri buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları yaptı. Meteoroloji, kar yağışının gün boyu aralıklarla devam edeceğini duyurdu.
İstanbul'da kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte kent genelinde trafik yoğunluğu zirve yaptı. D-100 Kara Yolu, TEM Otoyolu, bağlantı yolları ve köprülerde sürücüler ilerlemekte zorlandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik Uygulaması'na göre, trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 65, Anadolu Yakası'nda yüzde 78, kent genelinde ise yüzde 69'a kadar yükseldi.
Köprülerde trafik durma noktasında
İki kıtayı birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli'nde Edirne yönüne doğru trafik akışı yavaşladı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde
yoğunluk Uzunçayır Kavşağı'ndan itibaren
başladı.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde
ise yoğunluk Ümraniye’den köprü girişine kadar
uzandı.
Ana arterler ve bağlantı yolları kilit
D-100 Kara Yolu'nda
Ankara yönüne ilerleyen araçlar Zincirlikuyu-Mecidiyeköy
arasında güçlükle hareket etti.
Haliç Köprüsü'nden Edirnekapı'ya kadar
trafik yoğunluğu gözlendi.
TEM Otoyolu'nda Seyrantepe-Gaziosmanpaşa arasında
trafik durma noktasına geldi.
D-100 Kara Yolu'nda
Kadıköy ile Kartal arasında trafik iki yönlü olarak
yavaş ilerledi.
TEM Otoyolu'nda Ataşehir ve Sancaktepe arasında
araç yoğunluğu oluştu.
Bazı ana arterlerde, sahil yollarında ve TEM bağlantı yollarında
da yoğunluk yaşandı.
Kazalar ve buzlanma tehlikesi
Kar yağışı nedeniyle İstanbul'un çeşitli noktalarında hasarlı ve yaralanmalı kazalar meydana geldi.
Belediye ekipleri, bazı üst geçitlerde oluşan buzlanmayı önlemek için tuzlama çalışmaları yaptı. Ayrıca, ara sokaklarda biriken kar nedeniyle bazı araçların ilerleyemediği gözlendi.
Toplu taşımada yoğunluk arttı
İşe ve okula gitmek isteyenler, metrobüs, otobüs ve tramvay aktarma istasyonlarında büyük yoğunluk oluşturdu.
Özellikle Metrobüs duraklarında yolcular araçlara binmekte güçlük çekti.
İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, İstanbul'da kar yağışı gün boyunca aralıklarla etkili olmaya devam edecek.
Kent genelinde hava sıcaklığının en yüksek 7 derece olması bekleniyor. Öğleden sonra rüzgarın şiddetini artıracağı
ve Marmara Denizi için fırtına uyarısı yapıldığı
bildirildi.
Yetkililer, sürücülerin ve yayaların dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.