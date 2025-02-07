https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/istanbulda-kar-yagisi-trafigi-felc-etti-ogleden-sonraya-dikkat-1093449651.html

İstanbul'da kar yağışı trafiği felç etti: Öğleden sonraya dikkat

İstanbul'da kar yağışı trafiği felç etti: Öğleden sonraya dikkat

Sputnik Türkiye

İstanbul'da etkili olan kar yağışı, trafik akışını olumsuz etkiledi. Köprüler, ana arterler ve bağlantı yollarında uzun araç kuyrukları oluştu. Kar yağışı... 07.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-07T09:22+0300

2025-02-07T09:22+0300

2025-02-07T09:22+0300

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İstanbul'da kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte kent genelinde trafik yoğunluğu zirve yaptı. D-100 Kara Yolu, TEM Otoyolu, bağlantı yolları ve köprülerde sürücüler ilerlemekte zorlandı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik Uygulaması'na göre, trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 65, Anadolu Yakası'nda yüzde 78, kent genelinde ise yüzde 69'a kadar yükseldi.Köprülerde trafik durma noktasındaİki kıtayı birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli'nde Edirne yönüne doğru trafik akışı yavaşladı.Ana arterler ve bağlantı yolları kilitAvrupa Yakası'nda:Anadolu Yakası'nda:Kazalar ve buzlanma tehlikesiKar yağışı nedeniyle İstanbul'un çeşitli noktalarında hasarlı ve yaralanmalı kazalar meydana geldi.Belediye ekipleri, bazı üst geçitlerde oluşan buzlanmayı önlemek için tuzlama çalışmaları yaptı. Ayrıca, ara sokaklarda biriken kar nedeniyle bazı araçların ilerleyemediği gözlendi.Toplu taşımada yoğunluk arttıİşe ve okula gitmek isteyenler, metrobüs, otobüs ve tramvay aktarma istasyonlarında büyük yoğunluk oluşturdu.Özellikle Metrobüs duraklarında yolcular araçlara binmekte güçlük çekti.İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, İstanbul'da kar yağışı gün boyunca aralıklarla etkili olmaya devam edecek.Yetkililer, sürücülerin ve yayaların dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

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